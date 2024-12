Ultima Markets Ltd

Ultima Markets beleuchtet die Zukunft der CRM-Technologie auf der FMLS:24

London (ots/PRNewswire)

Ultima Markets etablierte sich auf dem angesehenen Finance Magnates London Summit 2024 (FMLS:24) als zukunftsorientierter Marktführer in der Finanzbranche. Der Gipfel zog eine vielfältige Gruppe von Branchenexperten an, die bestrebt waren, die transformativen Trends zu erkunden, die die Zukunft der Finanzdienstleistungen prägen werden.

Unser Stand setzte die Messlatte für Energie und Engagement unter den angesehenen Teilnehmern hoch. Wir haben das typische Messeerlebnis in eine immersive Ausstellung für Finanzinteressierte verwandelt. Mit einer lebendigen Ausstellung und interaktiven Angeboten wurde unser Stand zum Mittelpunkt des Gipfels und zog ein buntes Publikum an, das in die Welt des Handels eintauchen wollte.

Das Gipfeltreffen umfasste verschiedene Sitzungen, darunter Interviews, Podiumsdiskussionen und Hauptvorträge. Zu den Themen gehörten regulatorische Rahmenbedingungen und die digitale Revolution im Finanzwesen. Ziel war es, Diskussionen anzuregen und die Zukunft der Branche zu gestalten.

CRM mit künstlicher Intelligenz neu definieren

Ultima Markets spielte während des Gipfels eine herausragende Rolle, wobei unser Vizepräsident für Marketing, Ernest Yiu, eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede zum Thema „CRM im Jahr 2025: Das Licht am Ende des Trichters" hielt.

„Die Zukunft von CRM entwickelt sich rasant", sagte er, „dank KI und maschinellem Lernen. Mit diesen Tools können Broker die Bedürfnisse ihrer Kunden durch die Analyse von Verhalten und Vorlieben vorhersagen und so einen individuelleren und proaktiveren Service bieten."

Er betonte auch die Bedeutung der Personalisierung in den Kundenbeziehungen: „Bei Ultima Markets wollten wir den Kunden das Gefühl geben, dass wir direkt mit ihnen sprechen. Wir haben dies erreicht, indem wir unsere Kunden anhand von Faktoren wie Handelsgeschichte und Erfahrungsniveau segmentiert und für jede Gruppe maßgeschneiderte Inhalte bereitgestellt haben."

Ernests Vorhersagen zu den praktischen Anwendungen von KI und maschinellem Lernen ermutigten die Zuhörer, ihre Strategien zu überdenken, und unterstrichen die wesentliche Rolle innovativer CRM-Lösungen für die Erhaltung eines Wettbewerbsvorteils.

FMLS:24 bot eine Plattform für zukunftsorientierte Fachleute, die sich mit der Komplexität der modernen Finanzlandschaft auseinandersetzten. Teilnehmer wie Ultima Markets zeigten, wie Technologie die Zukunft der Branche prägt und wie sich Unternehmen an diese Veränderungen anpassen.

Ultima Markets setzt sich weiterhin dafür ein, Innovationen voranzutreiben und Tradern weltweit modernste Tools und Einblicke in die sich entwickelnde Finanzindustrie zu ermöglichen.

Informationen zu Ultima Markets

Ultima Markets ist ein voll lizenzierter, schnell wachsender Broker, der Zugang zu mehr als 250 Finanzinstrumenten bietet. Mit einem Team von mehr als 2.000 Fachleuten in 15 Niederlassungen weltweit betreuen wir Kunden in 172 Ländern.

