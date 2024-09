Magnit

Magnit führt die erste ergebnisorientierte, KI-gestützt Plattform der Branche ein

Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die transformative Workforce Management Plattform umfasst das Debüt des GenAI companion Maggi, der Talentstrategien und Geschäftsergebnissen optimiert

Magnit™, Anbieter einer Plattform für das Management von externem Personal, stellt heute die nächste Entwicklungsstufe der Magnit-Plattform vor. Diese wird von GenAI unterstützt und leitet einen kompletten Paradigmenwechsel in der Branche ein und. Sie verändert letztlich die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. Mit dieser Markteinführung setzt Magnit seine über 30-jährige Geschichte als Innovationsführer der Branche fort und bietet einen völlig neuen technologischen Ansatz zur Optimierung des Workforce Managements.

Die transformative, KI-gestützte Plattform bietet ein einheitliches Kundenerlebnis und liefert in kürzester Zeit greifbare Geschäftsergebnisse. Durch die Verknüpfung verschiedener Talentkanäle, umfangreicher Daten und strategischer Beratung können Unternehmen noch schneller und einfacher leistungsstarke Talentstrategien entwickeln, um ihre individuellen Ziele zu erreichen.

„In einer Branche, in der es üblich ist, dem Status quo zu folgen, hat Magnit konsequent einen anderen Weg eingeschlagen und sich für Innovation und Wandel entschieden. Das Management von externem Personal ist mit einem komplexen manuellen System von Arbeitsabläufen, Systemen und Lieferketten verbunden. Es ist an der Zeit, dieses Chaos zu minimieren und die Arbeitsabläufe zu vereinfachen", sagt Vidhya Srinivasan, Chief Product & Marketing Officer bei Magnit. „Die Magnit-Plattform löst das Versprechen ein, Komplexität zu bewältigen und die Art und Weise, wie Arbeit in Unternehmen erledigt wird, grundlegend zu verändern und zu verbessern. Durch die Nutzung des riesigen Datenozeans der Plattform - aufbereitet von Branchenexpertise - skaliert sie den Zugang zu Talenten und nutzt die Leistungsfähigkeit von KI/ML. Das Ergebnis: Zukunftssicherheit für Unternehmen bei der Suche und Entwicklung der effektivsten Arbeitskräfte, um die eigenen Geschäftsziele besser, schneller und ressourcenschonender zu erreichen."

Ein Experience. Eine Datenbasis. Eine Lieferkette.

Die Herausforderungen des traditionellen Managements von externem Personal sind hinlänglich bekannt: Komplexität, Ineffizienz und mangelnde strategische Ausrichtung. Unternehmen kämpfen häufig mit manuellen und sich wiederholenden Aufgaben, fragmentierten Daten und langsamen Rekrutierungsprozessen, die allesamt Produktivität und Wachstum behindern. Alle Beteiligten – wie u. a. Mitarbeitende, Personalverantwortliche, Dienstleister oder Managed Service Provider – haben mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Die Magnit-Plattform beseitigt dieses Chaos und ermöglicht es den Nutzern, ihre optimalen Geschäftsergebnisse zu erreichen – einfach und effektiv. Sie besteht aus drei Kernbereichen:

System of Engagement - Mit generativer KI zu mehr Effizienz : Das Management von externen Mitarbeitenden muss einfach, effizient und informativ sein. Mit dem einheitlichen System der Magnit Plattform ist dies nun Realität: Angetrieben von Maggi, einem neuen GenAI Companion, der das Management von externen Mitarbeitenden vereinfacht, indem er Ihr Unternehmen und Ihre Präferenzen kennen lernt, Aufgaben automatisiert und umsetzbare Erkenntnisse für herausragende Ergebnisse liefert. Maggi unterstützt alle am Rekrutierungsprozess Beteiligten, von Personalmanagern über Dienstleister bis hin zu Mitarbeitenden, indem es ein einheitliches System über alle Personas hinweg bereitstellt und eine konsistente und reibungslose Erfahrung gewährleistet.

Mit der Magnit-Plattform verbundene geschäftliche Vorteile

Die Magnit Plattform zeigt eine klare Abkehr vom traditionellen Workforce Management und bietet Unternehmen intelligente Geschäftsergebnisse in kürzester Zeit:

Kürzere Time-to-Hire: Durch die Minimierung von Arbeitsabläufen, Systemwechseln und endlosen Klicks und Eingaben werden Hindernisse in der Talentlieferkette reduziert, was zu schnelleren Entscheidungen bei der Talentfindung führt.

Weitere Informationen über Magnit und seine branchenführende Plattform finden Sie unter magnitglobal.com.

ÜBER MAGNIT

Magnit™ ist ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich des Contingent Workforce Management. Unsere branchenführende Integrated Workforce Management (IWM)-Plattform stützt sich auf mehr als 30 Jahre Innovation, moderne Software, bewährtes Fachwissen und erstklassige Daten und Informationen. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre Talent- und Diversitätsziele zu optimieren und gleichzeitig operativen und finanziellen Erfolg zu erzielen. Mit Magnit™ können sich Unternehmen schnell an die Entwicklung der Arbeitswelt anpassen und ihre Belegschaft mit größerer Flexibilität, Transparenz und Geschwindigkeit erweitern.

„Magnit™" ist eine Marke oder eingetragene Marke von Magnit, LLC. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument mit dem Namen „Magnit" Bezug genommen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum von Magnit, Inc.

