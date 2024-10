HABAU Deutschland GmbH

Klimaneutrales und kosteneffizientes Bauen

Heringen (ots)

Die deutsche Bauindustrie verharrt im Dornröschenschlaf. Der Wohnungsmarkt ist extrem angespannt - von der Kleinstadt bis zur Metropole. Im Industriebau wird zu wenig auf Nachhaltigkeit gesetzt. HABAU Deutschland setzt dagegen und will mit innovativen und ressourcenschonenden Methoden die Zukunft des Handwerks gestalten. Das Ziel heißt: klimaneutrales und kosteneffizientes Bauen.

Auch die Baubranche steht vor einer oft zitierten Zeitenwende. Zinsen, Material- und Energiekosten ebenso wie der Fachkräftemangel treiben die Preise im Baugeschäft nach oben. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Bauwerke immer größer. HABAU Deutschland ist angetreten, neue Maßstäbe im Bauen zu setzen. Für das Unternehmen ist bezahlbarer Wohnraum MODULAR und benötigt der nachhaltige Industrie- und Gewerbebau dringend Forschung und Innovationen.

Alles aus einer Hand

HABAU Deutschland ist ein bundesweit agierendes Bauunternehmen mit Schwerpunkten im Industrie- und Gewerbebau, im Wohnungsbau sowie im Modularen Bauen. Sie bieten Komplettlösungen - vom Rohbau bis zum schlüsselfertigen Hochbau in Fertigteil- und konventioneller Bauweise - von der konstruktiven Planung bis hin zur effizienten Umsetzung. Erfahrung und Passion treiben das Bauunternehmen dabei an. Was sie bauen, soll für Generationen halten.

"Dafür betreiben wir eines der leistungsfähigsten Fertigteilwerke im Land und bieten damit alles aus einer Hand", so Hauke Lattmann, Geschäftsführer der HABAU Deutschland. In Deutschland gibt es insgesamt nur wenige Unternehmen, die ein ähnliches Spektrum anbieten. Zu den Kunden gehören die Deutsche Post/DHL Group, Porsche, VW, Krieger Bau, GSE, Schaeffler, BUWOG und die Deutsche Bahn sowie Projekte auf den Flughäfen Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Hamburg und Berlin-Brandenburg.

Kompetenz durch Forschung

HABAU setzt sich bei seinen Kunden aktiv für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Bauweise ein. Mit Erfahrung aus über 110 Jahren, Wissen und Innovationskraft machen sie sich an die Veränderungen in der Bauindustrie und setzen wegweisende Projekte um. Im Jahr 2019 wurde eigens ein Forschungs- und Entwicklungszentrum auf dem Firmengelände errichtet, um die Kompetenzen im Bereich Betonbau zu erweitern. Mit Partnerhochschulen wie der Bauhaus-Universität Weimar, TU Dresden, TU Braunschweig, HTWK Leipzig, Hochschule Nordhausen oder dem Fraunhofer-Institut arbeitet HABAU an neuen ressourcenschonenden und effizienten Produkten, getreu dem Motto: "Wir bauen heute für morgen." Ziel ist, die Untersuchung und Entwicklung von Produkten und Technologien im Bereich textilbewehrte Betonfertigteile, Beton-3D-Druck sowie hochperformanter Beton- und Betonfertigteilkonstruktionen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Forschung ist es, eine deutlich vielfältigere Form der Bauweise bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit zu schaffen.

Im Wohnungsbau setzen sie konsequent auf modulares, serielles Bauen. Holzschaumdämmung, nachhaltiges Energiekonzept, Fertigteilwände, bei denen die Haustechnik und Verkabelung bereits im Werk integriert und auch die Fenster sowie der Sonnenschutz vormontiert werden - das macht den schlüsselfertigen modularen Wohnungsbau von HABAU Deutschland kostengünstig und schnell.

Aktuell arbeitet das Unternehmen weiter an der Optimierung seiner Bauweise. Grüne Fassaden, Vorfertigung im Werk, innovative Baustoffe, Energie- und Ressourceneinsparungen von bis zu 60 Prozent und eine Recyclingquote von über 99 Prozent sollen die Fertigung klimaneutral machen - für den Wohnungs- und den Industriebau.

the construction family

HABAU Deutschland ist Teil der HABAU GROUP. Die 15 Konzernunternehmen der construction family stehen für langjährige Expertise, sichere Umsetzung und Partnerschaft auf Augenhöhe. Die 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen gemeinsam jährlich rund 1,92 Mrd. Euro um und sind in 13 Ländern aktiv.

Aktuell umfasst das Portfolio von HABAU Deutschland 31 Projekte im Industrie-, Logistik-, Sportstätten-, Flughafen- und Wohnungsbau sowie 22 Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit sieben Partnerhochschulen. An den drei Standorten in Heringen/Thüringen, Leipzig und Berlin sind aktuell 289 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

