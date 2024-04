Fundamenta Real Estate AG

Medienmitteilung per 10. April 2024: Generalversammlung Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche Generalversammlung im traditionellen Rahmen in Zürich durch. An der Veranstaltung waren 67.99% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie

Die Generalversammlung genehmigte die beantragte Ausschüttung von CHF 0.55 pro Namenaktie. Die Ausschüttung wird wie im Vorjahr in vollem Umfang aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt und ist somit verrechnungssteuerfrei. Der Betrag entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.3% auf Basis des Aktienkurses per 31. Dezember 2023 und einer Payout-Ratio von 81.3% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die Auszahlung erfolgt am 18. April 2024 mit ex-Datum 16. April 2024.

Wahl der Verwaltungsräte und Annahme des Vergütungsberichts

Dr. Andreas Spahni wurde in seiner Funktion als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Ebenfalls für ein weiteres Amtsjahr bestätigt wurden die Verwaltungsräte Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg. Herbert Stoop stand wie angekündigt nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung und wurde mit grossem Dank verabschiedet. Als neues Verwaltungsratsmitglied wurde Ramona Lindenmann gewählt und herzlich begrüsst. Frau Lindenmann arbeitet seit Juni 2023 bei smeyers Immobilien AG und wird ab Mai 2024 dort die Position des CEO übernehmen. Sie hat ein Diplomingenieurstudium in Bauprozessmanagement an der Berner Fachhochschule BFH absolviert, ist eidg. dipl. Immobilientreuhänderin und hat einen EMBA der HSG.

Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode gewählt. Des Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.

Schaffung eines Kapitalbands

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats zu, diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von längstens zwei Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) zu verändern. Voraussetzung ist, dass die obere Grenze des Kapitalbands das aktuell im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um CHF 36'075'396 übersteigen darf, wobei der Verwaltungsrat während der Dauer des Kapitalbands das Bezugsrecht im Umfang von höchstens 3'006'283 Namenaktien entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend ersetzt.

Unveränderte Strategie

Die Übernahme des Asset Managers Fundamenta Group (Schweiz) AG durch die Swiss Prime Site AG hat weder einen Einfluss auf die Strategie noch die Eigentumsverhältnisse der Fundamenta Real Estate AG selbst. Die Gesellschaft wird ihr bewährtes Geschäftsmodell, basierend auf einem Anlagefokus auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz, konsequent fortführen. Die Zusammenarbeit mit dem Asset Manager wird im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses weitergeführt

Weitere Informationen

Fundamenta Real Estate AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats

info@fundamentarealestate.ch

Asset Manager: Fundamenta Group (Schweiz) AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 41 444 22 22

Daniel Kuster, Chief Executive Officer

daniel.kuster@fundamentagroup.com

Stefano Sanna, Head Investor Relations

stefano.sanna@fundamentagroup.com

Christian Gätzi, Chief Financial Officer

christian.gaetzi@fundamentagroup.com

Ricardo Ferreira, Chief Investment Officer

ricardo.ferreira@fundamentagroup.com

Agenda

Publikation Halbjahresbericht 2024 4. September 2024

Online-Berichterstattung

Die Gesellschaft stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2023 (Komplettbericht) kann online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2023 (Kompakt) kann bei der Gesellschaft auch gedruckt angefordert werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich.

gb.fundamentarealestate.ch

Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktorientiertes Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch.

FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

Fundamenta Group (Schweiz) AG Poststrasse 4a, 6300 Zug