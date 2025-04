Gesundheit von Anfang an - mit ROYAL CANIN© Kitten

Royal Canin Tiernahrung GmbH & Co. KG

Kätzchen brauchen eine ausgewogene Ernährung, die ihr Wachstum unterstützt und die Abwehrkräfte stärkt. ROYAL CANIN© Kitten bietet alles, was junge Katzen ab dem vierten bis zum zwölften Lebensmonat zum Großwerden brauchen, findet auch TV-Moderatorin und Katzenfan Judith Rakers.

Zieht ein Kätzchen zu Hause ein, ist die Freude groß. Liebe, Geduld und eine kuschelige Umgebung sorgen dafür, dass es sich wohlfühlt. Neugierig erforscht es seine Welt und gewöhnt sich mehr und mehr an feste Nahrung. Diese Prägungsphase ist entscheidend für ein gesundes Wachstum, die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte - und dafür, was das Kätzchen in Zukunft als schmackhaft empfindet. Um jeder Vorliebe gerecht zu werden, gibt es ROYAL CANIN© Kitten als saftige Stückchen in Soße oder Gelee, als weiche Mousse und Trockennahrung - so ist auch eine Mischfütterung ganz unkompliziert möglich.

"Die Vorlieben der Katzen sind so individuell wie die Zeichnung ihres Fells", hat Judith Rakers festgestellt. Sie lebt schon immer mit Katzen zusammen, auf ihrer kleinen Farm im Norden Hamburgs aktuell mit Lotti, Luis und Jack. Vor drei Jahren hat die beliebte Moderatorin und Journalistin die Babies ihrer Katze sogar mit der Flasche aufgezogen, weil die Katzenmutter eine Gesäuge-Entzündung hatte. "Das war sehr süß, aber auch unglaublich anstrengend, weil die Kleinen alle vier Stunden Nachschub brauchten. Ich war so froh, als die Jungen anfingen, sich für feste Nahrung zu interessieren."

Maßgeschneiderte Ernährung für Kätzchen

Die Rezepturen von ROYAL CANIN© Kitten erfüllen die besonderen Bedürfnisse von Katzen in der Wachstumsphase, sind perfekt auf die kleinen Mäuler und Milchzähne abgestimmt und enthalten genau das richtige Gleichgewicht an Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen. Die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte wird durch einen wissenschaftlich nachgewiesenen Antioxidanzienkomplex inklusive Vitamin C und E unterstützt. Zusätzlich ist die Trocken- und Feuchtnahrung für Kitten mit der Omega-3-Fettsäure (DHA) zur Förderung der Gehirnentwicklung und der Sehkraft angereichert.

Kleine Kätzchen wachsen sehr schnell. Um ihr noch unreifes Verdauungssystem zu unterstützen, enthält die Nahrung eine Kombination aus Präbiotika (MOS) und hochverdaulichen Proteinen. Der hohe Eiweißgehalt unterstützt den Aufbau kräftiger Muskeln und Vitamin E die körpereigenen Abwehrkräfte. Da der Magen noch sehr klein ist, sollten die einzelnen Portionen klein gehalten und die Kätzchen drei bis fünf Mal pro Tag gefüttert werden.

"Sobald die Tüte raschelt oder ein verdächtiges Trockenfutter-Geräusch erklingt, stürmen meine Katzen zum Napf", sagt Judith Rakers, "und dann ist jeder Widerstand zwecklos." ROYAL CANIN Kitten ist speziell für Kätzchen zwischen vier und zwölf Monaten entwickelt worden. Danach wird ein Übergang auf Nahrung für ausgewachsene Katzen empfohlen. Der Unterschied zwischen Kittennahrung und Nahrung für ausgewachsene Katzen ist unter anderem die Kalorienzahl. Deshalb kann Nahrung für Kitten bei ausgewachsenen Katzen zu Übergewicht führen.

ROYAL CANIN© Kitten, von Tierärzt*Innen, Wissenschaftler*Innen und Ernährungsexpert*Innen entwickelt, bietet jungen Katzen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung und begleitet sie auf ihrem abenteuerreichen Weg durch ihr erstes Jahr.

