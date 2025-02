Berner Fachhochschule (BFH)

Wissenschaftler*innen der BFH Wirtschaft ausgezeichnet

Erfolgreiche Frauen in der Forschung: Prof. Dr. Lucia Lanfranconi (Institut New Work) und Prof. Dr. Elisa Konya-Baumbach (Institut Marketing & Global Management) wurden in die renommierte AcademiaNet-Datenbank aufgenommen. Diese ausserordentliche Anerkennung durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstreicht nicht nur die herausragenden Leistungen der beiden Wissenschaftlerinnen, sondern auch die Bedeutung und Sichtbarkeit erfolgreicher Frauen in der Forschung.

Mehrfach im Top-Ranking der Wirtschaftswoche: Mit den beiden Professoren Dr. David Risi (Institut Sustainable Business) und Dr. Thiemo Wambsganss (Institut Digital Technology Management) haben sich im aktuellen Ranking der «Wirtschaftswoche» gleich zwei Wissenschaftler unter den Top 10 einreihen können. Und der neue Leiter der Forschung des Departements Wirtschaft, Prof. Dr. Christian Hopp, zählt im Lifetime-Ranking zu den besten 5% der Forschenden.

