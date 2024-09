ggs netz ag

ggs netz ag übernimmt das Kabelnetz der GGA Arlesheim und erstellt flächendeckendes FTTH-Glasfasernetz bis 2028

Die ggs netz ag, ein führender Anbieter von Telekommunikationsinfrastrukturen, gibt heute die geplante Übernahme des HFC-Kabelnetzes der GGA Arlesheim bekannt. Mit dieser strategischen Akquisition setzt ggs netz ag einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft und plant, bis zum Jahr 2028 ein neues, offenes und diskriminierungsfreies FTTH-Glasfasernetz (Fibre to the Home) in der gesamten Gemeinde Arlesheim auszubauen.

Durch den Ausbau des modernen Glasfasernetzes wird es den Bewohnern und Unternehmen in Arlesheim zukünftig möglich sein, von einer schnellen und zuverlässigen Internetverbindung bis zu 10 Gbit/s profitieren zu können. Gleichzeitig gewährleistet das FTTH-Netz von ggs netz ag eine offene Plattform, die den Nutzern die freie Wahl des Internetanbieters ermöglicht. Dies fördert nicht nur den Wettbewerb, sondern sorgt auch für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und individuell anpassbare Angebote.

Karl-Heinz Zeller, Präsident der GGA Arlesheim, erklärt: "Es erfüllt uns mit grosser Freude, dass wir in unserer Gemeinde den flächendeckenden Glasfaserausbau erfolgreich realisieren können. Mit dieser fortschrittlichen Technologie schaffen wir nicht nur die Grundlage für eine optimale digitale Vernetzung, sondern sichern auch die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde, indem wir moderne Kommunikationswege für alle Einwohner zugänglich machen." Auch Urs Balke, CEO der ggs netz ag, erklärt: "Mit der geplanten Übernahme des HFC-Kabelnetzes und dem geplanten Ausbau des FTTH-Glasfasernetzes möchten wir die Digitalisierung in Arlesheim aktiv vorantreiben und die Region zu einem Vorreiter in der digitalen Infrastruktur machen. Unser Ziel ist es, den Bewohnern und Unternehmen eine erstklassige Internetverbindung zu bieten, die den steigenden Anforderungen der digitalen Welt gerecht wird."

Der Ausbau des FTTH-Glasfasernetzes erfolgt schrittweise und wird in enger Zusammenarbeit mit GGA Arlesheim, den lokalen Behörden und Partnern durchgeführt. Die ggs netz ag ist überzeugt, dass diese Investition nicht nur die Lebensqualität der Einwohner verbessert, sondern auch die wirtschaftliche Attraktivität der Region nachhaltig steigert.