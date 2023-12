PG Immo-Bau AG

Rohr-Service24.ch hat jetzt einen Festpreis für die Rohrreinigung

Zürich (ots)

Rohr-Service24 ist ein zuverlässiger Anbieter von Rohrreinigungsdienstleistungen verschiedener Art und Sanitärwartung in der Schweiz. Unser Ziel ist es, einen qualitativ hochwertigen Service mit einer möglichst transparenten Preisgestaltung für alle Arbeiten zu bieten. Unsere professionellen Klempner beginnen ihre Arbeit erst, nachdem sie mit dem Kunden die endgültigen Kosten der Arbeit vereinbart haben, um unerwartete Rechnungen zu vermeiden.

Heute hat sich unser Unternehmen dazu entschlossen, das Preissystem weiter zu vereinfachen und ist somit der erste Dienst in der Schweiz, der einen Festpreis für seine Dienstleistungen festlegt. Eine vollständige Preisliste ist auf unserer Website verfügbar. Dort können Sie sich auch mit allen verfügbaren Dienstleistungen vertraut machen, echte Kundenrezensionen lesen, die Kosten der Dienstleistungen anhand verschiedener Faktoren berechnen und viele nützliche Informationen über die Lösung verschiedener Klempnerprobleme ohne die Hilfe von Fachleuten erfahren.

Die Kosten für eine Rohrreinigung bei Rohr-Service24 betragen 300 Franken pro Stunde. Unsere Fachleute bringen die nötige professionelle Ausrüstung mit, wie zum Beispiel eine Spezialkamera zur Identifikation des Problems, sowie moderne Reinigungsmittel, die die Rohre nicht beschädigen.

Unser Unternehmen ist in 21 Kantonen der Schweiz erfolgreich tätig und bietet professionelle Rohr-, Regenwasser- und Sanitärreparaturen und -wartungen an. Selbst nachts und an Feiertagen können die Kunden eine qualitativ hochwertige Lösung für ihr Problem erhalten, da unser Dienst 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag arbeitet.

Die Fachleute unseres Dienstes verfügen über mehr als 15 Jahre praktische Berufserfahrung und kennen daher alle Nuancen der verschiedenen Rohrtypen. Sie achten auf jedes Detail und können mit einer Rohrkamera das Problem auf verschiedenen Ebenen des Rohres identifizieren und ohne grössere Reparaturen lösen.

Rohr-Service24 ist ein bequemer Service mit transparenter Preisgestaltung, bei dem der Kundenkomfort immer an erster Stelle steht.