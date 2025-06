zvoove

zvoove übernimmt Digitalisierungslösungen für Personaldienstleister von tutum

WIETMARSCHEN-LOHNE und Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Einführung von zvoove DMS+ als Premiumlösung bei zvoove

zvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, übernimmt den Produktbereich der Digitalen Personalakte für Personaldienstleister von tutum. Damit werden die in der Zeitarbeit bewährten digitalen und revisionssicheren Dokumentenmanagement-, Workflow- und Belegerkennungslösungen ab sofort unter dem neuen Namen zvoove DMS+ als Premiumprodukt weitergeführt. Mit zvoove DMS+ stärkt zvoove gezielt sein Portfolio rund um digitales Dokumentenmanagement und festigt seine Rolle als ganzheitlicher Digitalisierungspartner für die Branche.

„Mit diesem zusätzlichen Produktbereich erweitern wir unser Angebot für Personaldienstleister um eine weitere rechtssichere Lösung, die bereits heute von in der Digitalisierung führenden, kleinen wie großen, Unternehmen eingesetzt wird. zvoove DMS+ ergänzt unser Portfolio ideal, und wir freuen uns darauf, unseren Kundinnen und Kunden ein noch stärkeres Gesamtpaket bieten zu können, um sie vom lästigen Papierkram zu befreien und Verwaltungsarbeit zu minimieren", so Markus Budde, COO zvoove DACH.

Die Übernahme des Produktportfolios markiert für zvoove einen weiteren Schritt in der konsequenten Erweiterung seiner führenden Plattformstrategie: Mit der Integration der Lösungen und der Übernahme relevanter Mitarbeiter von tutum gewinnt zvoove nicht nur ein branchenführendes Produkt, sondern auch tiefes technisches Know-how in einem Bereich, der für Personaldienstleister von zentraler Bedeutung ist und in der Digitalisierungsstrategie der Branche immer wichtiger werden wird. Die bereits bestehende enge Zusammenarbeit beider Unternehmen und existierende Schnittstellen haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, das Produkt nahtlos in das zvoove Ökosystem zu integrieren.

Florian Körber, Gründer und CEO von tutum zur Übernahme: „Die Übergabe dieses Produktbereichs an zvoove ist für unsere Kunden ein logischer Schritt: Die Lösung war bereits eng mit der zvoove Plattform verzahnt – jetzt wird sie unter dem Dach eines starken Unternehmens zum Branchenstandard weiterentwickelt. Ich freue mich, dass zvoove den Mehrwert dieses Produktsegments erkennt und es als Premiumangebot weiterführt – ohne Brüche für die Kunden und mit vertrauten Ansprechpartnern."

Durch die vollständige Integration in die zvoove Plattform wird das Leistungsversprechen von zvoove künftig noch umfassender eingelöst: effizientere Verwaltungsprozesse, konsistente Datenflüsse und ein zentraler Zugang zu allen personalrelevanten Informationen.

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Cloud-Lösungen für die

Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 7.500 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,7 Mio. Arbeitnehmer,

19 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 730 Mitarbeiter an 24 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

Über tutum

tutum unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wie zum Beispiel bei der Erkennung und Archivierung von Personalakten oder Eingangsrechnungen. Rund 300 Kunden aus der Zeitarbeit, Handel, Industrie und Dienstleistung vertrauen ihre Dokumente und Prozesse den Systemen von tutum an.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2699913/Florian_K_rber_Markus_Budde.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2654408/zvoove_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zvoove-ubernimmt-digitalisierungslosungen-fur-personaldienstleister-von-tutum-302491065.html