zvoove

zvoove ernennt Dr. Ulrich Bannmüller zum CFO

München (ots/PRNewswire)

zvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, zvoove, konnte Dr. Ulrich Bannmüller als neuen Chief Financial Officer gewinnen. Ulrich Bannmüller verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Financial Leadership in schnellwachsenden Technologieunternehmen und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Wachstum und operativer Exzellenz verweisen.

„Wir freuen uns sehr, Uli in dieser entscheidenden Phase in unserer globalen Wachstumsstrategie an Bord begrüßen zu können", sagt Oliver Muhr, CEO von zvoove. „Seine Erfahrung bei der Skalierung von führenden Softwareunternehmen machen ihn zum idealen Leader, um unsere finanzielle Wertschöpfungsstrategie zu steuern, während wir unsere Marktpräsenz innerhalb und außerhalb Europas organisch und durch Akquisitionen weiter ausbauen."

Bevor er zu zvoove kam, war Ulrich Bannmüller vier Jahre lang Geschäftsführer, Group CFO und Interims-CEO bei der SKAYLINK GmbH, wo er eine entscheidende Rolle bei der Integration von sieben Unternehmen spielte, um ein einheitliches Cloud-Service-Angebot für Unternehmen zu entwickeln. Davor war er zehn Jahre lang als CFO der Barkawi Holding GmbH tätig, einem Tech-Unternehmen für Supply Chain, Logistik und After Sales Service, um deren ehrgeizigen Wachstumskurs zu unterstützen. Sowohl bei Skaylink als auch bei Barkawi leitete Ulrich Bannmüller erfolgreich die Konsolidierung von Finanzplanung, Controlling, Rechnungswesen, Incentives und anderer Schlüsselfunktionen, während er gleichzeitig Performance- und Prozess-Initiativen leitete, die zu erheblichen EBITDA-Verbesserungen führten. Ursprünglich begann Ulrich Bannmüller seine Karriere als Unternehmensberater und Mitgründer einer Internetplattform.

In seiner neuen Rolle bei zvoove wird Ulrich Bannmüller die Bereiche Finance, Legal und Compliance leiten, einschließlich Finanzplanung und -analyse, Buchhaltung, Steuern, Treasury und Investor Relations.

„Es ist spannend, in einer so wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung zu zvoove zu kommen", sagt Ulrich Bannmüller. „Ich freue mich darauf, mit den engagierten Teams auf dem bereits vorhandenen starken Fundament aufzubauen und dazu beizutragen, das Wachstum und die operative Effizienz weiter voranzutreiben. Gemeinsam mit dem Leadership Team haben wir die großartige Chance, den nächsten globalen Software-Champion aufzubauen."

Ulrich Bannmüller hat einen Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre von der Handelshochschule Leipzig (HHL) in Deutschland.

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Cloud-Lösungen für die

Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 6.700 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,5 Mio. Arbeitnehmer, 17,5 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und fast drei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 660 Mitarbeiter an 22 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2654407/Dr_Ulrich_Bannmueller.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2654408/zvoove_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zvoove-ernennt-dr-ulrich-bannmuller-zum-cfo-302416275.html