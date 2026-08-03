PINK CUBE Test Your Breast

PINK CUBE Roadshow begleitet Einführung des Brustkrebsvorsorgeprogramms im Kanton Luzern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Luzern, 3. August 2026 – Seit dem 1. Juli 2026 können Frauen zwischen 50 und 74 Jahren im Kanton Luzern am neuen, franchisebefreiten Brustkrebsvorsorgeprogramm teilnehmen. Luzern ist der erste Kanton der Zentralschweiz mit einem organisierten Brustkrebsvorsorgeprogramm. Damit möglichst viele Frauen vom neuen Vorsorgeangebot erfahren und dieses wahrnehmen, macht der PINK CUBE im August im Auftrag des Kantons Luzern an vier Standorten darauf aufmerksam.

Roadshow-Daten im Kanton Luzern

Sonntag, 16. August 2026 – Hochdorf (slowUp), 10.00–17.00 Uhr

Freitag, 21. August 2026 – Luzern, 11.00–17.00 Uhr

Samstag, 22. August 2026 – Sursee, 11.00–17.00 Uhr

Freitag, 28. August 2026 – Willisau, 11.00–17.00 Uhr

Das Angebot im PINK CUBE

Im PINK CUBE erhalten Besucherinnen und Besucher unkompliziert Informationen rund um Brustkrebs, Prävention, Früherkennung und das neue Brustkrebsvorsorgeprogramm im Kanton Luzern. Vor Ort ist ein Team des Brustkrebsvorsorgeprogramms und der teilnehmenden Radiologieinstitute sowie der Krebsliga Zentralschweiz.

Das Angebot umfasst:

Persönliche Beratung durch Fachpersonen

Informationen zu Brustkrebs, Risikofaktoren und Früherkennung

Informationen zur Mammografie

Informationen zum Brustkrebsvorsorgeprogramm und Anmeldung

Tastuntersuchung der Brust

Anleitung zur Selbstuntersuchung der Brust

Wissensquiz und vieles mehr

Das Angebot ist kostenlos. Ein Termin ist nicht nötig.

Weitere Informationen zum Brustkrebsvorsorgeprogramm: www.brustkrebsvorsorge.lu.ch

Bedeutung der Brustkrebsfrüherkennung

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In der Schweiz erkranken jedes Jahr rund 6'800 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Erkrankung früh erkannt, sind die Heilungschancen deutlich höher und die Behandlungen oft schonender. Die Mammografie ist die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung. Studien zeigen, dass die regelmässige Teilnahme an einem qualitätsgesicherten Brustkrebsvorsorgeprogramm das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, um rund 20 Prozent senkt und Brustkrebs häufiger in einem frühen Stadium entdeckt wird.

Brustkrebsvorsorgeprogramm im Kanton Luzern

Frauen zwischen 50 und 74 Jahren erhalten alle zwei Jahre eine Einladung zur Mammografie. Die Untersuchung erfolgt nach klar definierten Qualitätsstandards. Dazu gehört unter anderem, dass die Aufnahmen von zwei Radiolog:innen unabhängig voneinander beurteilt werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Kosten werden von der Grundversicherung übernommen, ohne Anrechnung an die Franchise. Die teilnehmenden Frauen bezahlen lediglich den gesetzlichen Selbstbehalt von zehn Prozent (ca. 15 Franken). Das Programmzentrum ist an der Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern angesiedelt. Teilnehmende Radiologieinstitute sind die Hirslanden Klinik St. Anna, das Luzerner Kantonsspital Luzern, Sursee Wolhusen und das Medizinische Radiologie Zentrum MRZ, Luzern.

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine einzigartige Initiative zur Förderung der Brustkrebs Prävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung.

Medienkontakt

Susanne Thost Lead PINK CUBE Test Your Breast sthost@pinkcube-testyourbreast.ch, Tel. +41 79 356 23 84