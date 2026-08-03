PINK CUBE Roadshow begleitet Einführung des Brustkrebsvorsorgeprogramms im Kanton Luzern
Ein Dokument
Luzern, 3. August 2026 – Seit dem 1. Juli 2026 können Frauen zwischen 50 und 74 Jahren im Kanton Luzern am neuen, franchisebefreiten Brustkrebsvorsorgeprogramm teilnehmen. Luzern ist der erste Kanton der Zentralschweiz mit einem organisierten Brustkrebsvorsorgeprogramm. Damit möglichst viele Frauen vom neuen Vorsorgeangebot erfahren und dieses wahrnehmen, macht der PINK CUBE im August im Auftrag des Kantons Luzern an vier Standorten darauf aufmerksam.
Roadshow-Daten im Kanton Luzern
- Sonntag, 16. August 2026 – Hochdorf (slowUp), 10.00–17.00 Uhr
- Freitag, 21. August 2026 – Luzern, 11.00–17.00 Uhr
- Samstag, 22. August 2026 – Sursee, 11.00–17.00 Uhr
- Freitag, 28. August 2026 – Willisau, 11.00–17.00 Uhr
Das Angebot im PINK CUBE
Im PINK CUBE erhalten Besucherinnen und Besucher unkompliziert Informationen rund um Brustkrebs, Prävention, Früherkennung und das neue Brustkrebsvorsorgeprogramm im Kanton Luzern. Vor Ort ist ein Team des Brustkrebsvorsorgeprogramms und der teilnehmenden Radiologieinstitute sowie der Krebsliga Zentralschweiz.
Das Angebot umfasst:
- Persönliche Beratung durch Fachpersonen
- Informationen zu Brustkrebs, Risikofaktoren und Früherkennung
- Informationen zur Mammografie
- Informationen zum Brustkrebsvorsorgeprogramm und Anmeldung
- Tastuntersuchung der Brust
- Anleitung zur Selbstuntersuchung der Brust
- Wissensquiz und vieles mehr
Das Angebot ist kostenlos. Ein Termin ist nicht nötig.
Weitere Informationen zum Brustkrebsvorsorgeprogramm: www.brustkrebsvorsorge.lu.ch
Bedeutung der Brustkrebsfrüherkennung
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In der Schweiz erkranken jedes Jahr rund 6'800 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Erkrankung früh erkannt, sind die Heilungschancen deutlich höher und die Behandlungen oft schonender. Die Mammografie ist die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung. Studien zeigen, dass die regelmässige Teilnahme an einem qualitätsgesicherten Brustkrebsvorsorgeprogramm das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, um rund 20 Prozent senkt und Brustkrebs häufiger in einem frühen Stadium entdeckt wird.
Brustkrebsvorsorgeprogramm im Kanton Luzern
Frauen zwischen 50 und 74 Jahren erhalten alle zwei Jahre eine Einladung zur Mammografie. Die Untersuchung erfolgt nach klar definierten Qualitätsstandards. Dazu gehört unter anderem, dass die Aufnahmen von zwei Radiolog:innen unabhängig voneinander beurteilt werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Kosten werden von der Grundversicherung übernommen, ohne Anrechnung an die Franchise. Die teilnehmenden Frauen bezahlen lediglich den gesetzlichen Selbstbehalt von zehn Prozent (ca. 15 Franken). Das Programmzentrum ist an der Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern angesiedelt. Teilnehmende Radiologieinstitute sind die Hirslanden Klinik St. Anna, das Luzerner Kantonsspital Luzern, Sursee Wolhusen und das Medizinische Radiologie Zentrum MRZ, Luzern.
Über PINK CUBE
PINK CUBE Test Your Breast ist eine einzigartige Initiative zur Förderung der Brustkrebs Prävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung.
Medienkontakt
Susanne Thost Lead PINK CUBE Test Your Breast sthost@pinkcube-testyourbreast.ch, Tel. +41 79 356 23 84