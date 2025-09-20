PINK CUBE Test Your Breast

Brustkrebs-Aufklärung im PINK CUBE heute vor dem Mythen Center in Schwyz - Medienmitteilung und FOTOS

Schwyz, 20. September 2025 – Alle sechs Stunden stirbt in der Schweiz eine Frau an Brustkrebs. Früherkennung kann Leben retten. Um darüber aufzuklären, macht der PINK CUBE – ein leuchtend pinkes ärztliches Beratungszimmer – heute in Schwyz beim Mythen Center Halt und informiert über Brustkrebs, bietet persönliche Beratung, kostenlose Tastuntersuchungen und vieles mehr.

Brustkrebs in der Schweiz – Früherkennung rettet Leben

Jährlich erkranken rund 6'600 Frauen und 60 Männer neu an Brustkrebs. Wird die Krankheit früh erkannt, sind die Heilungschancen hoch, die Behandlungen schonender und die Betroffenen kehren schneller in den Alltag zurück. Die Mammografie ist dabei die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung: Sie kann Veränderungen im Brustgewebe sichtbar machen, bevor ein Tumor tastbar wird oder Beschwerden verursacht. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Teilnahme an organisierten Mammografie-Screening-Programmen Leben rettet.

Susanne Thost, Leiterin PINK CUBE, erklärt: „Mit dem PINK CUBE bringen wir Aufklärung und Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Unser Ziel ist es, dass jede Frau in der Schweiz gut informiert ist und Zugang zu einer qualitätsgesicherten Früherkennung hat – unabhängig vom Wohnkanton.“

Der Zugang zu organisierten Mammografie-Screening-Programmen ist jedoch kantonal sehr unterschiedlich geregelt. Während fünfzehn Kantone systematische, franchisenbefreite Mammografie-Screening-Programme anbieten, fehlt in elf Kantonen – darunter Schwyz – ein solches Angebot. Der Kanton Luzern übernimmt in der Zentralschweiz eine Vorreiterrolle. Er führt als erster Kanton in der Zentralschweiz ein Brustkrebsvorsorgeprogramm ein.

Ein aktueller politischer Vorstoss zeigt, dass auch im Kanton Schwyz Bewegung in die Diskussion kommt: Am 18. September 2025 haben Kantonsrätin Sonja Zehnder und acht Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner ein Postulat eingereicht, das den Regierungsrat auffordert, ein qualitätsgesichertes Mammografie-Screening-Programm im Kanton Schwyz einzuführen.

Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz, sagt: „Als Betroffene weiss ich, wie entscheidend Früherkennung ist. Das eingereichte Postulat fordert eine ernsthafte Auseinandersetzung mit wirksamer Brustkrebsvorsorge – ein wichtiger Schritt für die Frauen im Kanton Schwyz.“

Der PINK CUBE ist heute in Schwyz bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet. Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

PINK CUBE Daten und Standorte in der Zentralschweiz:

20. September 2025 – Schwyz, Mythen Center

27. September 2025 – Zug, Bundesplatz

02. Oktober 2025 – Altdorf, Lehnplatz

Über PINK CUBE

PINK CUBE Test Your Breast ist eine Initiative zur Förderung der Brustkrebsprävention in der Schweiz. Sie schafft öffentliches Bewusstsein, vermittelt Wissen und stärkt die Früherkennung. Herzstück ist die jährliche Roadshow, die 2025 in elf Kantonen Halt macht. Schirmherrschaft: EUROPA DONNA Schweiz und Krebsliga Schweiz. Sponsoren: MSD, Gilead, Roche, Exact Sciences, Hologic, Novartis, Lilly, SWICA, AstraZeneca, Sandoz. Ideelle Unterstützung: Schweizerische Gesellschaft für Senologie, Swiss Cancer Screening, gynécologie suisse SGGG, Swiss Cancer Institute, Schweizerische Gesellschaft für Radiologie. Initiiert von MSD Merck Sharp & Dohme AG.

Weitere Informationen: www.pinkcube-testyourbreast.ch

Über die Schirmherrinnen

EUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, unterstützt von Ärzt:innen und Politiker:innen. Sie setzen sich mit Netzwerkarbeit und Interessenvertretung für die Anerkennung und rechtliche Umsetzung der Qualitätssicherung bei Brustkrebs ein. EUROPA DONNA Schweiz ist Mitglied der European Breast Cancer Coalition.

Weitere Informationen: www.europadonnaschweiz.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.

Weitere Informationen: www.krebsliga.ch

Medienkontakt

Susanne Thost, Lead PINK CUBE sthost@pinkcube-testyourbreast.ch I Tel. +41 79 356 23 84