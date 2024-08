Trianz

Trianz schließt eine strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS ab, um die Cloud-Einführung und -Verwaltung zu revolutionieren

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Trianz, ein Unternehmen für Technologielösungen für die digitale Transformation, gab heute den Abschluss eines umfassenden Strategic Collaboration Agreement (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) bekannt, das darauf abzielt, die Landschaft der Cloud-Migrationen, -Modernisierung, -Verwaltung und -Maximierung zu verändern. Diese Zusammenarbeit integriert die innovative Concierto-Plattform von Trianz mit der Cloud-Infrastruktur und den Cloud-Services von AWS und verspricht eine beispiellose Schnelligkeit, Einfachheit und äußerst kosteneffiziente Cloud-Einführung. Concierto ist eine hochautomatisierte, mehrsprachige SaaS-Plattform ohne Code, die die gesamte Cloud-Reise eines Unternehmens unter einem Dach abdeckt. Es ermöglicht blitzschnelle Migrationen in die Cloud, PaaS-Modernisierung, hybrides Cloud-Management und maximiert die Cloud durch 360-Grad-Beobachtung und automatisierte, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Anomaliebehebungen.

Die Zusammenarbeit adressiert die wachsende Komplexität der Cloud-Einführung und -Verwaltung und bietet einen softwarebasierten Ansatz, der die digitale Transformation deutlich beschleunigt. Zu den Schlüsselelementen dieser strategischen Zusammenarbeit gehören:

Kollaborative Innovation: Trianz und AWS werden an gemeinsamen Roadmaps arbeiten und ihr Fachwissen bündeln, um fortschrittliche Lösungen zu entwickeln, die Cloud-Migrationen und -Modernisierungsbemühungen rationalisieren. Dadurch wird die Cloud-Verwaltung für Unternehmen jeder Größe effizienter, zugänglicher und wirtschaftlicher. Weltweiter KOSTENLOSER Zugang zu Concierto Migrate: AWS wird die Lizenzen für die Concierto-Migrationslösung von Trianz für AWS Migration Competency Partner und Kunden weltweit kostenlos zur Verfügung stellen, um die Möglichkeiten der Cloud-Migration zu demokratisieren. Diese Initiative beseitigt finanzielle Hürden für die Einführung von AWS und nutzt die hochmodernen Concierto Migrate-Lösungen, damit immer mehr Unternehmen von automatisierten, effizienten Cloud-Umstellungen profitieren können. Trianz bietet außerdem KOSTENLOSE Schulungen für Kunden und Partner zu Concierto Migrate an. Einfacher und kosteneffizienter Hybrid-Cloud-Betrieb: Mit Concierto Manage können Kunden ihre Cloud- und On-Premise-Infrastruktur über eine einzige Oberfläche verwalten. Hybrid-Cloud-Betrieb auf Concierto ist einfacher als die Verwaltung von Plattformen wie VMware und erfordert keine Cloud-spezifischen Kenntnisse. AWS und Trianz reduzieren gemeinsam die finanzielle Belastung bei der Umstellung, indem sie die Kosten für die Concierto Manage-Software, die Schulung und die Zertifizierung für Kunden und deren Betriebspartner bezuschussen. Verbesserte professionelle Dienstleistungen: AWS Professional Services wird Hand in Hand mit Trianz arbeiten, um Kunden auf der ganzen Welt schnelle und kostengünstige Migrationen mit Concierto zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit kombiniert die Stärken beider Organisationen und bietet umfassende Unterstützung während der gesamten Migration. Anreize für eine beschleunigte Migration: Im Rahmen des AWS Migration Acceleration Program (MAP) und Rapid Migration Offer (RMO) erhalten Kunden und Partner zusätzliche Anreize, wenn sie bei der Migration in die Cloud auf die Software von Concierto zurückgreifen. Dieses Programm unterstreicht das Engagement von AWS und Trianz, eine schnelle und kosteneffiziente Cloud-Einführung zu ermöglichen. MSP Ökosystemverbesserung: AWS und Trianz werden aktiv mit den Partnern des AWS Managed Service Provider (MSP)-Programms zusammenarbeiten, um sie bei der Konsolidierung ihrer fragmentierten Tools in die einheitliche Concierto Manage-Plattform zu unterstützen. Darüber hinaus bietet Trianz kostenlose Concierto Manage-Schulungen und -Zertifizierungen für Kunden und AWS MSP-Partner an, damit diese den Hybrid-Cloud-Betrieb problemlos durchführen können. Diese Initiative zielt darauf ab, die Effizienz der Servicebereitstellung zu verbessern und AWS MSP-Partner in die Lage zu versetzen, ihren Kunden effizientere und kostengünstigere Services anzubieten.

Sri Manchala, CEO von Trianz und Autor von Crossing the Digital Faultline, teilte seine Sichtweise über die transformative Wirkung der Zusammenarbeit: „Die Cloud-Technologie ist ein Eckpfeiler der digitalen Transformation. Ohne sie kann sich kein Unternehmen wandeln, geschweige denn Technologien der nächsten Generation wie KI nutzen, um Entscheidungen vorausschauend zu treffen, den Kundennutzen zu steigern oder seine Zukunft neu zu gestalten. Die mit der Migration und der laufenden Verwaltung verbundenen Komplexitäten stellen für die meisten Unternehmen seit langem ein gewaltiges Hindernis dar, auch wenn die Zeitfenster für die Umstellung immer kleiner werden. Unsere Concierto-Plattform, die durch die globale Zusammenarbeit mit AWS noch leistungsfähiger geworden ist, räumt diese Hindernisse aus dem Weg, indem sie den Weg in die Cloud beschleunigt und die anschließende Verwaltung deutlich einfacher gestaltet als bei herkömmlichen On-Premise-Formaten."

„Das Beste daran ist das menschliche Element – wir haben Concierto ganz bewusst so konzipiert, dass Mitarbeiter, die lange Zeit On-Premise-Umgebungen verwaltet haben, die Hybrid Cloud mit Leichtigkeit bedienen können. Auf diese Weise können Unternehmen ihre bestehenden und erfahrenen Teams weiterbilden, anstatt teure Talente neu einstellen zu müssen. Indem wir die innovativen Softwarelösungen von Trianz mit der robusten Infrastruktur und den Services von AWS kombinieren, erleichtern wir nicht nur die Skalierung in der Cloud – wir revolutionieren sie."

Jahid Khandaker, Chief Information Officer bei GE HealthCare, kommentiert: „Concierto Migrate hat den Migrationsprozess in unserer globalen IT- und Organisationsumgebung mit seinem hohen Automatisierungsgrad positiv verändert und letztlich die Arbeit unseres Teams vereinfacht, unsere Migrationen beschleunigt und vorhersehbar gemacht. Dies ist eine spannende Zusammenarbeit, um den Kunden dringend benötigte und zeitgemäße Cloud-Lösungen anzubieten."

Die Zusammenarbeit von Trianz mit AWS markiert einen entscheidenden Moment in der Mission, digitale Transformationen zu revolutionieren, zu vereinfachen, zu demokratisieren und zu beschleunigen. Rima Olinger, Managing Director of North America Partners bei AWS, fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit zwischen Trianz und AWS wird unseren gemeinsamen Kunden und Partnern weltweit einen beschleunigten Weg zur Migration, Modernisierung und Verwaltung kritischer Arbeitslasten auf AWS bieten."

AWS und Trianz haben gemeinsam ein E-Book mit dem Titel „Accelerate your legacy workload migrations with Trianz | Concierto" veröffentlicht, um Unternehmen weltweit über den Weg zur Migration verschiedener Workloads, einschließlich VMware, aufzuklären. Sofortiger Download von hier.

Informationen zu Trianz

Trianz vereinfacht und beschleunigt die digitale Entwicklung durch Technologieplattformen und hervorragende Ausführung. Auf der Grundlage von Forschung, Technologie und Erfahrung ermöglichen wir unseren Kunden den Übergang zu einem digitalen Unternehmen, indem wir neue Plattformen für die Einführung und Verwaltung von Cloud, Analytik, Digitaltechnik, Infrastruktur und Sicherheit nutzen. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern weltweit, Niederlassungen in Silicon Valley, der Washington DC Metro, Chicago, Austin, Boston, Seattle, New York, Dubai, Singapur und Technologiezentren in Bengaluru, Hyderabad und Chennai betreuen Trianz und seine Partner Fortune 1000 und aufstrebende Unternehmen in allen Branchen weltweit. Weitere Informationen über Trianz finden Sie unter www.trianz.com.

Concierto ist eine hyperautomatisierte Zero-Code- und SaaS-Plattform, die Cloud-Migrationen, -Management, -Modernisierung und -Maximierung unter einem Dach bietet. Neben den professionellen Dienstleistungen von Concierto steht die Plattform den Kunden direkt oder über anerkannte Partner zur Verfügung. Weitere Informationen über die Concierto-Plattform finden Sie unter www.concierto.cloud. Um Partner zu werden, besuchen Sie bitte www.concierto.cloud/partners.

Informationen zu Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services die weltweit umfassendste und am meisten genutzte Cloud. AWS hat seine Dienstleistungen kontinuierlich erweitert, um praktisch jede Arbeitslast zu unterstützen, und verfügt jetzt über mehr als 240 voll ausgestattete Dienstleistungen für Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), Mobilgeräte, Sicherheit, Hybrid, Medien sowie Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung in 108 Availability Zones in 34 geografischen Regionen. Es wurden Pläne für 18 weitere Availability Zones und sechs weitere AWS-Regionen in Mexiko, Neuseeland, dem Königreich Saudi-Arabien, Taiwan, Thailand und die AWS European Sovereign Cloud angekündigt. Millionen von Kunden – darunter die am schnellsten wachsenden Startups, die größten Unternehmen und führende Regierungsbehörden – vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, flexibler zu werden und Kosten zu senken. Um mehr über AWS zu erfahren, besuchen Sie bitte aws.amazon.com.

Über das Buch – Crossing the Digital Faultline

Crossing the Digital Faultline ist ein Buch über Führung, das untersucht, warum nur 7 % der Unternehmen in allen Branchen trotz enormer Führungsanstrengungen, finanzieller Investitionen und Technologieimplementierungen erfolgreich digitale Transformationen durchführen. Anhand von Daten von über 5.000 Unternehmen und seiner über 25-jährigen Erfahrung in der Technologiebranche erklärt Sri Manchala, was die Digitalisierung vorantreibt und was einen kleinen Prozentsatz der Führungskräfte erfolgreich macht. Das Buch ist auf Amazon hier erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Prashant Bhavaraju

Vice President

Media.Contact@Trianz.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2491675/Trianz_Concierto_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/trianz-schlieWt-eine-strategische-kooperationsvereinbarung-mit-aws-ab-um-die-cloud-einfuhrung-und--verwaltung-zu-revolutionieren-302234566.html