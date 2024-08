Bluetooth SIG

Bluetooth SIG präsentiert „The Auracast™ Experience" auf der IFA

Kirkland, Wash. und Berlin (ots/PRNewswire)

Die Bluetooth®-Dachorganisation Bluetooth Special Interest Group (SIG) veranstaltet im Rahmen der IFA 2024 „The Auracast™ Experience". Dieses Event ist einer der „100 IFA-Momente" und findet im historischen Funkturm in Berlin statt. Es zeigt die neuartigen Möglichkeiten von Auracast™ Broadcast Audio.

Auracast™ Broadcast Audio ist eine neue Bluetooth®-Funktion, mit der ein Audiosender eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern erreichen kann. Während der Auracast™ Experience auf der IFA 2024 erfahren die Teilnehmer, wie Auracast™ Broadcast Audio neue Audioerlebnisse bietet. Diese verbessern die Art und Weise, mit anderen zu interagieren:

Share Your Audio – Smartphones, Tablets und Laptops mit Auracast™ Broadcast Audio ermöglichen es, Freunde und Familie einzuladen und das persönliche Audioerlebnis zu teilen, um etwas gemeinsam zu hören oder zu sehen.

Smartphones, Tablets und Laptops mit Auracast™ Broadcast Audio ermöglichen es, Freunde und Familie einzuladen und das persönliche Audioerlebnis zu teilen, um etwas gemeinsam zu hören oder zu sehen. Unmute Your World – Monitore in Sportbars, Fitnessstudios oder Wartehallen können mit Hilfe von Auracast™ Broadcast Audio bislang stumme Übertragungen in ein umfassenderes Fernseherlebnis mit Ton verwandeln.

Monitore in Sportbars, Fitnessstudios oder Wartehallen können mit Hilfe von Auracast™ Broadcast Audio bislang stumme Übertragungen in ein umfassenderes Fernseherlebnis mit Ton verwandeln. Hear Your Best – Öffentliche Einrichtungen wie Auditorien, Hörsäle, Kinos, Theater und Bahnhöfe können Auracast™ Broadcast Audio zu ihren bestehenden Soundsystemen hinzufügen, um das Hörerlebnis zu verbessern.

Neville Meijers, CEO der Bluetooth SIG, kommentiert: „Die IFA ist ein Eckpfeiler für die Präsentation von technologischen Innovationen. Wir fühlen uns geehrt, „The Auracast™ Experience" bei der 100-Jahr-Feier der Messe vorzustellen. Auracast™ Broadcast Audio ist ein großer Fortschritt in der drahtlosen Audiotechnologie und definiert die Art und Weise neu, wie wir Audio in Gruppen und öffentlichen Räumen teilen und erleben. Wir freuen uns darauf, einige Möglichkeiten zu demonstrieren, wie Auracast™ Broadcast Audio dazu beiträgt, unsere Welt besser zu vernetzen".

Leif Lindner, CEO der IFA Management GmbH, fügt hinzu: „Wir freuen uns, „The Auracast™ Experience" als Moment 48 in unserer Serie ‚100IFA-Momente' vorzustellen. Da wir auf der IFA ein Jahrhundert der Innovation feiern, ist es passend, Auracast™ Broadcast Audio als Durchbruch hervorzuheben, der die Zukunft der drahtlosen Audiotechnologie verkörpert. Diese Erfahrung ehrt nicht nur unsere Vergangenheit, sondern ebnet auch den Weg für die nächste Ära immersiver Audio-Erlebnisse".

„The Auracast™ Experience" dürfte auf der IFA 2024 ein Publikum aus aller Welt anziehen, das diese Innovation in Aktion erleben will. Besucher der IFA 2024 sind eingeladen, sich für Touren am Stand der Bluetooth SIG anzumelden. Die Vorführungen umfassen verschiedene Anwendungsfälle, vom persönlichen Audio-Sharing bis hin zu groß angelegten Übertragungen an öffentlichen Orten, die die Flexibilität und Leistungsfähigkeit dieser neuen Technologie veranschaulichen.

Erfahren Sie mehr und registrieren Sie sich für „The Auracast™ Experience" auf der IFA 2024 über folgenden Link reg.bluetooth.com/auracast-experience/.

Weitere Informationen zu Auracast™ finden Sie unter bluetooth.com/auracast.

Über die Bluetooth SIG

Die 1998 gegründete Bluetooth SIG ist der Non-Profit-Fachverband, der die Bluetooth®-Technologie betreut. Zur Unterstützung von mehr als 38.000 Mitgliedsunternehmen erleichtert die Bluetooth SIG die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder bei der Erstellung neuer und verbesserter Spezifikationen, die die Technologie erweitern, die globale Interoperabilität über ein erstklassiges Produktqualifizierungsprogramm vorantreiben und die Marke stärken. Dies geschieht, indem sie das Bewusstsein, das Verständnis und die Akzeptanz der Bluetooth®-Technologie fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bluetooth.com.

Über Bluetooth-Technologie

Mit 5 Milliarden ausgelieferten Produkten pro Jahr ist Bluetooth®-Technologie der globale Standard für einfache und sichere drahtlose Verbindungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat die Bluetooth®-Gemeinschaft die Möglichkeiten der Bluetooth®-Technologie kontinuierlich erweitert, Innovationen vorangetrieben, neue Märkte geschaffen und die Kommunikation weltweit neu definiert. Heute ist Bluetooth® die drahtlose Technologie der Wahl für Entwickler in vielen Lösungsbereichen, einschließlich Audio-Streaming, Datenübertragung, Standortservices und großen Gerätenetzen.