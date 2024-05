Debrunner Acifer AG

liug.Innovationszentrum: Neues Wahrzeichen in Chur

2 weitere Medieninhalte

St. Gallen (ots)

Auf 11'200 m2 bietet das energieautarke liug.Innovationszentrum 300 Arbeitsplätze für Veranstaltungs-, Arbeits-, Service- und Dienstleistungsangebote. Innovative Menschen sollen im neuen Churer Wahrzeichen Raum für sich und ihre Ideen erhalten. Für das in der Form einem römischen Amphitheater nachempfundene Zentrum hat die Debrunner Acifer AG Material für die Gebäudetechnik geliefert.

Mit dem liug.Innovationszentrum entsteht in Chur ein neues Wahrzeichen, das auf insgesamt 11'200 m2 Fläche mietbaren Raum präsentiert. Rund 300 Arbeitsplätze stellt das Leuchtturmprojekt zur Verfügung. Das Angebot richtet sich vor allem an nationale und internationale Start-up- und Spin-off-, aber auch an traditionelle Unternehmen. Innovative Menschen erhalten in dem Zentrum Raum für sich und ihre Ideen.

"liug - ein Ort für Innovation"

Planerin, Eigentümerin und Betreiberin des liug.Innovationszentrums ist die ITW Unternehmensgruppe. Mit der Namensgebung hat sie bewusst eine Verbindung zum Kanton Graubünden und zur vierten Landessprache der Schweiz gesucht. "liug" ist Rätoromanisch und steht für Ort oder Platz. Ein Ort für Innovation. Ein Platz für Begegnungen", sagt Oliver Bossi, Leiter Projektmanagement und Mitglied der Geschäftsleitung bei der ITW Unternehmensgruppe. Das Zentrum bietet Raum für Arbeit, Innovation, Forschung, Werken, Bildung, Kongresse, Veranstaltungen, Labortätigkeiten, Verpflegung, Sport, Dienstleistung und Erholung.

7.5 km Rohre von Debrunner Acifer

Der Architekt hat sich an einem römischen Amphitheater orientiert und ein halbrundes Gebäude konzipiert. Die Innenräume sind grosszügig, hell und offen gestaltet. Ausgerichtet sind sie auf die Piazza, das Herzstück des Zentrums. Von aussen dominiert die grossflächige Glasfassade. Für die Gebäudetechnik hat die Debrunner Acifer AG 7.5 km Rohre für Abwasserleitungen, hochschalldämmende Abwasserleitungen, Trinkwasserleitungen sowie Heizungs- und Kälteanlagen geliefert. Hinzu kommen Vorwandsysteme für die sanitären Anlagen. In diesem Bereich übernimmt Debrunner Acifer auf Wunsch die Produktionsplanung und die Vorfabrikation für ihre Kundinnen und Kunden - nach klassischen Plänen oder mit einem BIM-Modell als Grundlage.

Energieautarkes Gebäude

Das liug.Innovationszentrum ist energieautark. Es ist am Anergie-Netz der Stadt Chur angeschlossen und produziert mittels Photovoltaik selber Strom. Das Gebäude wird nach der Fertigstellung zahlreiche E-Ladestationen aufweisen. Im Frühsommer 2024 soll es bezugsbereit sein. Das Ziel des Leuchtturmprojekts: Der Kanton Graubünden im Allgemeinen und der Wirtschaftsplatz Chur im Speziellen werden von dem Zentrum und der damit verbundenen direkten und indirekten Wertschöpfung profitieren.

Weitere Infos und Film: (( https://ots.ch/mLvfsf))

Debrunner Acifer AG

Die Debrunner Acifer AG ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen. Die B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin bedient mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" den nationalen Markt in den Bereichen Bau, Industrie und Handwerk.

Die Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist schweizweit an rund 30 Standorten vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie Zentral- und Regionallager. Die lokalen Handwerkerzentren und Abholshops bieten der Kundschaft raschen Zugriff auf Werkzeuge und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Tiefbau-Produkte, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikate.

Die Debrunner Koenig Gruppe verfolgt eine transparente Nachhaltigkeitsstrategie, zu der die Themen Sicherheit & Gesundheit, Umwelt, Qualität und soziales Engagement gehören. Insbesondere im Bereich Umwelt übernimmt das Unternehmen Verantwortung. Über die Klöckner & Co SE hat sich die Gruppe der Science Based Target Initiative (SBTi) "Ambition for 1.5 °C" angeschlossen - mit dem Ziel, die globale Erwärmung auf 1.5 °C zu beschränken. Bereits heute kompensiert sie den gesamten CO2-Ausstoss.

Stahl & Metalle: shop.d-a.ch

Technische Produkte: d-a.ch, pc-tech.ch und muellerwuest.ch