GONEO

GONEO erhält prestigeträchtige VDE-Zertifizierung und steigert die globale Wettbewerbsfähigkeit

Cixi, China (ots/PRNewswire)

CIXI, China, 2. August 2024 /PRNewswire/ – Am 2. August 2024 hielten GONEO und VDE eine Zertifizierungszeremonie in Cixi, Provinz Zhejiang, China, ab. Der VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik), eine der führenden Zertifizierungsorganisationen in Europa, hat die Stromschienensteckdose von GONEO mit dem renommierten VDE-Zertifikat ausgezeichnet. Diese Zertifizierung unterstreicht die Einhaltung strenger Sicherheits-, Qualitäts- und Leistungsstandards für das Produkt, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von GONEO auf dem internationalen Markt und unterstreicht sein Engagement für hervorragende Produkte, Sicherheit und Innovation.

Als führendes Unternehmen in der chinesischen Steckdosenindustrie hat GONEO die weltweit größte Produktionsbasis für Wandschalter und Konverter mit einer jährlichen Kapazität von 1 Mrd. Einheiten aufgebaut, die in 1,1 Mio. Verkaufsstellen weltweit vertrieben werden. GONEO widmet sich weiterhin der Herstellung langlebiger Steckdosen und erweitert seine Produktpalette von traditionellen Steckdosen bis hin zu Smart-Home-Lösungen und neuen Energieprodukten.

Die vom VDE neu zertifizierte GONEO Stromschienensteckdose zeichnet sich durch ein einzigartiges Design, intelligente Einsatzszenarien und dreifachen Sicherheitsschutz aus. Die patentierte Instant-Rudder-Komponenten-Technologie ermöglicht einen sicheren Schalter mit nur einem Klick und erhöht die elektrische Sicherheit. Das 4,5 mm schmale Schienendesign verhindert versehentliche Berührungen durch Kinder, und die Hitzebeständigkeit von 960 °C übertrifft die Industrienormen. Das Produkt wurde mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der iF, der Red Dot und der German Design Award, was das Engagement von GONEO für Qualität und Innovation unterstreicht.

An der Zeremonie nahmen Sven Öhrke, CEO von VDE Global Services, Zhongxian Wu, CEO von VDE China, und Andreas Loof, Sales Director von VDE Global Services, sowie Liping Ruan, GONEO Group Chairman, Weiwei Xie, Vice President, und Juncheng Shan, Director of the Electrical Converter, teil. Die Gäste besichtigten die automatisierten Produktionslinien und die hochmodernen Labors von GONEO, wo das VDE-Team die Handwerkskunst und die Qualitätskontrolle von GONEO lobte.

In den anschließenden Gesprächen äußerten sich beide Parteien optimistisch über die künftige Zusammenarbeit. Sven Öhrke und Zhongxian Wu lobten die Qualität und Sicherheit der Produkte von GONEO und freuen sich auf eine engere Zusammenarbeit in weiteren Bereichen. Liping Ruan, Chairman der GONEO Group, sagte: „Die VDE-Zertifizierung ist eine klare Bestätigung für die hochwertigen Produkte von GONEO, die unseren internationalen Weg beschleunigt und unser Engagement für Spitzenleistungen unterstreicht. GONEO hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern auf der ganzen Welt erstklassige elektrische Anschlussprodukte und Dienstleistungen anzubieten."