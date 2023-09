Shanghai Electric

Shanghai Electric präsentiert auf der China International Industrial Fair 2023 in Shanghai mehrere wissenschaftliche und technologische Innovationen der Spitzenklasse

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) präsentierte kürzlich sein Sortiment auf der China International Industrial Fair 2023 („CIIF"), die vom 19. bis 23. September 2023 im National Convention and Exhibition Center (Shanghai) stattfand und unter dem Motto „A Zero-Carbon Future For All" (Eine CO2-freie Zukunft für alle) stand, wobei der Schwerpunkt auf den drei großen Säulen intelligente Energie, intelligente Fertigung und Integration digitaler Intelligenz lag. Shanghai Electric beeindruckte die Besucher mit einer Demonstration seiner Anlagen für die digitale Transformation, die digitale Intelligenz, Windstrom, Photovoltaikstrom, Energiespeicherung und zugewiesene Lösungen sowie andere innovative Technologien der Spitzenklasse integrieren, die eine CO2-freie Zukunft für alle ermöglichen können.

„Nachdem China seinen 3060-Plan vorgestellt hatte, der vorsieht, den Höhepunkt der CO2-Emissionen bis 2030 und die CO2-Neutralität bis 2060 zu erreichen, begann Shanghai Electric mit der Entwicklung eines umfassenden neuen Energiesystems und einer dreidimensionalen Lösung für einen CO2-freien Industriepark", sagte Liu Ping, Präsident der Shanghai Electric Group, in seiner Rede auf der CIIF. „Unsere integrierten Lösungen für Wind-, Solar- und Speicheranlagen, die Integration digitaler Intelligenz und unser intelligentes Kohlenstoffmanagementsystem, das wir auf der CIIF vorstellen, werden mehr Kunden und Partner auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, ihre Ziele hinsichtlich CO2-Emissionsminderung und kohlenstofffreier Entwicklung zu erreichen."

Am Eröffnungstag der CIIF unterzeichnete Shanghai Electric strategische Kooperationsvereinbarungen mit AVIC Commercial Aviation Engine Co. und dem Yangtze River Delta National Innovation Center und schlug damit ein neues Kapitel der umfassenden Zusammenarbeit auf.

Förderung der Energiewende in der industriellen Lieferkette durch die Einführung von drei wichtigen intelligenten Industrielösungen

Shanghai Electric verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung technischer Innovationen in der Energiewirtschaft und hat drei wichtige intelligente Industrielösungen nacheinander auf den Markt gebracht, und zwar den Energy Carbon Smart Butler, die SEunicloud Industrial Internet Platform 4.0 und den Zero Carbon Industrial Park. Darüber hinaus hat das Unternehmen auf der Grundlage seiner industriellen Internetplattform einen „Energy Carbon Steward" entwickelt, der den Wandel vom Energieexperten zum Energieeffizienzbeauftragten vollzieht. Diese Lösung umfasst den gesamten Lebenszyklus – von der Planung über den Bau bis zum Betrieb – und bietet eine tiefgreifende Integration von Ausrüstung und Informationstechnologie, um den allgemeinen und spezifischen Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden, von Unternehmen und Industrieparks über Fabriken und Lager bis zu Schulen und Städten, um nur einige zu nennen.

Integrierte und intelligente Energielösungen für Wind, Sonne, Speicherung und Distribution

Die integrierten Speicherlösungen für Wind- und Solarenergie von Shanghai Electric bieten integrierte Ausrüstungen und Dienstleistungen für multiplexe, hochwertige Energiespeicherung und -konditionierung aus einer Hand. Energie, Druckluftenergiespeicher, Lithiumbatterie-Energiespeicher, Flüssigkeitsstrom-Energiespeicher, andere Energiespeicher und technische Ausrüstung können Frequenz- und Spitzenregulierungsfunktionen auf einer granularen Ebene realisieren.

Darüber hinaus demonstrierte Shanghai Electric seinen dreidimensionalen CO2-freien Industriepark, der Industrieparks alles bietet, was sie brauchen – von der Planung und dem Bau grüner Industrieanlagen über eine dezentrale neue Energieversorgung bis zu grünen intelligenten Fertigungsstraßen und industrieorientierten Verbesserungen der Energieeffizienz. Darüber hinaus demonstrierte Shanghai Electric, wie CO2-Emissionen direkt an der Quelle reduziert werden können, indem es innovative Beispiele für multifunktionale Komplementarität in der gesamten Industrie entwickelte und einen wegweisenden Maßstab für grüne, CO2-freie und intelligente Fabriken setzte.

Optimierung der intelligenten Fertigung und Präsentation der neuesten Gerätetechnologie für verschiedene Industrien

Auf der CIIF präsentierte Shanghai Electric Komplettlösungen für intelligente Lithiumbatterie-Fabriken, Automatisierungssysteme für den Schienenverkehr, große Präzisionsschleifmaschinen und mittelgroße bis große CNC-Werkzeugmaschinen für die Lithiumbatterie-Industrie sowie für den städtischen Schienenverkehr und industrielle Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus stellte Shanghai Electric Anlagen wie große Hochleistungsgasturbinen der F-Klasse, gasgekühlte Hochtemperaturreaktoren, Ultrahochspannungstransformatoren und intelligente offene Leistungsschalter vor.

Im Bereich der neuen Energiefahrzeuge bietet Shanghai Electric umfassende Dienstleistungen für die gesamte Industriekette an, einschließlich der Planung von CO2-armen Industrieanlagen, intelligenten Produktionslinien für die Montage von Fahrzeugen und Batteriesätzen, Batterien für neue Energiefahrzeuge und anderen Komponenten. Für die Luftfahrtindustrie kann Shanghai Electric wichtige Produkte und integrierte Dienstleistungen wie automatisierte Bohr- und Nietsysteme und Montagelinien sowie wichtige Flugzeugsubsysteme und -komponenten wie Flugzeuginstrumentierung und -steuerungssysteme, Luftfahrtverbindungselemente und Triebwerksschaufeln liefern. Für Kunden in der Schifffahrtsindustrie hat Shanghai Electric die Lieferfähigkeit in den Bereichen Ballastwassergeräte für die Schifffahrt, Stromversorgungssysteme für die Schifffahrt und unterstützende Ausrüstung erhöht, die alle ein enormes Entwicklungspotenzial aufweisen.

Auch in Zukunft wird Shanghai Electric seine Vorteile im Bereich der fortschrittlichen Geräteherstellung und der intelligenten Energieversorgung nutzen und eng mit den Organisationen der Industriekette zusammenarbeiten, um eine CO2-freie Entwicklung zu fördern.

