Taiwan Stock Exchange

TWSE erhält als erste Börse das ISO 14068-1-Zertifikat für Kohlenstoffneutralität

Taipei, 24.Juli 2024 (ots/PRNewswire)

Die taiwanesische Börse (Taiwan Stock Exchange, TWSE) gab heute bekannt, dass sie als erste Börse der Welt von der British Standards Institution (BSI) nach einem strengen Bewertungs- und Auditverfahren das ISO 14068-1:2023-Zertifikat für Kohlenstoffneutralität erhalten hat. Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Zeichen für die Fortschritte der TWSE im Bereich des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung, sondern unterstreicht auch ihre führende Rolle bei globalen Nachhaltigkeitsinitiativen.

Harold Pradal, Leiter der Abteilung für Versicherungsdienstleistungen und Mitglied des Vorstands der BSI Group, überreichte die Urkunde persönlich an Sherman Lin, Vorstandsvorsitzender und CEO der TWSE, während seines Besuchs in Taiwan. Die BSI Group erkennt die Bemühungen und Leistungen der TWSE bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung unter Einhaltung höchster internationaler Standards in hohem Maße an.

Die TWSE engagiert sich seit langem für Nachhaltigkeitspraktiken, baut kontinuierlich eine nachhaltige Widerstandsfähigkeit auf und verbessert ihre operativen Mechanismen und ihre Qualität in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte. Anfang 2023 reagierte die TWSE auf Taiwans Netto-Null-Transformationsziel für 2050 mit der Entwicklung eines Fahrplans für Kohlenstoffneutralität. In Absprache mit Ernst & Young und unter Bezugnahme auf die Science Based Target Initiative (SBTi) setzte sich die TWSE das kurzfristige Ziel, die Treibhausgasemissionen von 2022 bis 2030 um 37,8 % zu reduzieren, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen. Dasfinale Zndziel sind Netto-Null-Emissionen bis 2050.

Zwischen 2022 und 2040 will die TWSE die Emissionen durch Energiesparmaßnahmen, den Austausch von Geräten und den Einsatz erneuerbarer Energien reduzieren. Alle verbleibenden Treibhausgasemissionen werden durch Emissionsgutschriften ausgeglichen, um eine jährliche Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Von 2040 bis 2050 wird die TWSE weiterhin Restemissionen kompensieren und damit ihr Ziel der Netto-Null-Emissionen unbeirrt verfolgen.

Mit dem Ziel, ein Maßstab für taiwanesische Unternehmen zu werden, nimmt die TWSE ihre wichtige Rolle bei der Einhaltung der Regierungspolitik und internationaler Standards wahr. Über die Zertifizierung der Kohlenstoffneutralität hinaus geht die TWSE mit gutem Beispiel voran und fördert die nachhaltige Entwicklung der börsennotierten Unternehmen in Taiwan. Gemeinsam mit den Unternehmen strebt sie danach, das globale Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen und eine blühende und fruchtbare nachhaltige Zukunft zu schaffen.

Die taiwanesische Börse (Taiwan Stock Exchange, TWSE) nahm am 9. Februar 1962 ihren Betrieb auf. Die TWSE ist für den Betrieb und die Weiterentwicklung des taiwanesischen Wertpapiermarktes zuständig. Zu den Hauptgeschäftsbereichen der TWSE gehören Notierung, Handel, Abwicklung und Überwachung. Hierzu gehören die Börsennotierung, die Überwachung nach der Börsennotierung und die Unternehmensführung, die Aufrechterhaltung des Markt- und Auftragshandels, die Bereitstellung von Dienstleistungen durch Wertpapierfirmen, der Anlegerschutz, Clearing- und Abwicklungsgeschäfte, die Absicherung gegen Marktausfälle und die Überwachung illegaler Transaktionen. Die Börse bietet umfassende Dienstleistungen für den Aktienmarkt an.

