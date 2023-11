Kissinger Associates, Inc.

Dr. Henry Kissinger starb im Alter von 100 Jahren

Dr. Henry Kissinger, ein angesehener US-Gelehrter und Staatsmann, starb heute in seinem Haus in Connecticut.

Henry Kissinger wurde 1923 im Süden Deutschlands geboren, wo sein Vater Lehrer war. Seine Familie floh aus Nazi-Deutschland und kam 1938 nach Amerika. Nachdem er 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, diente Dr. Kissinger in der84. Army Division von 1943 bis 1946. Für seinen „Verdienstvollen Einsatz" erhielt er den Bronze Star. Dr. Kissinger diente danach bei der Counter Intelligence Corps in besetztem Deutschland. Er befand sich in den US Army Reserves bis 1959.

Dr. Kissinger erwarb seinen Bachelor, Master- und PhD-Abschluss an der Harvard University, wo er fast 20 Jahre lang internationale Beziehungen lehrte. Präsident Nixon ernannte ihn 1969 zum National Security Advisor. Anschließend diente er als Secretary of State under Presidents Nixon und Ford, wo Dr. Kissinger eine zentrale Rolle bei der Öffnung gegenüber China, bei den Verhandlungen über das Ende des Jom-Kippur-Krieges im Nahen Osten und bei der Beendigung von Amerikas Rolle im Vietnamkrieg spielte. Er arbeitete daran, das ehemalige Rhodesien auf den Weg zu einer repräsentativen Regierung zu bringen und handelte wichtige Rüstungskontrollabkommen mit der Sowjetunion aus.

Dr. Kissinger hat 21 Bücher über nationale Sicherheitsfragen geschrieben. Als einer der großen Staatsmänner in Amerika, wurde Dr. Kissinger regelmäßig von amerikanischen Präsidenten beider Parteien und einer Reihe ausländischer Führungspersönlichkeiten befragt, nachdem er 1977 den Regierungsdienst abgeschlossen hatte. Im Mai 2023 feierte er seinen 100. Geburtstag und blieb bis zu seinem 100. Lebensjahr aktiv. Dr. Kissinger konzentrierte sich zuletzt auf die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Er war häufig Gast in den Medien und bei Podiumsdiskussionen, schrieb und reiste ins Ausland. Zusätzliche biografische Informationen über Dr. Kissinger und seine Schriften finden Sie unter www.henryakissinger.com.

Dr. Kissinger hinterließ seine Frau aus seiner fast 50 Jahre langen Ehe, Nancy Maginnes Kissinger, zwei Kinder aus seiner ersten Ehe, David und Elizabeth und fünf Enkelkinder.

Er wird in einem privaten Familiendienst beigesetzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es einen Gedenkdienst in New York City geben. Anstelle von Blumen schlägt die Familie vor, an Spenden zu denken: Animal Medical Center, Development Office, 510 East 62th Street, New York, NY 10065 oder Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, 1717 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20036

