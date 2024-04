CoinEx Global Limited

CoinEx präsentiert eine Soirée am Strand: Führende und einflussreiche Persönlichkeiten der Blockchain-Branche bei Token 2049 Dubai vereint

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

CoinEx, ViaBTC und ViaBTC Capital freuen sich, ihre bevorstehende Strandparty in Zusammenarbeit mit der INTERHASH anzukündigen, die am 18. April 2024 im Rahmen der Token 2049 Dubai-Veranstaltung stattfinden wird. Diese exklusive Veranstaltung verspricht ein unvergesslicher Abend des Networkings, der Unterhaltung und des Feierns zu werden, der angesehene Gäste aus der Blockchain-Branche und einflussreiche Persönlichkeiten aus dem Krypto-Bereich zusammenbringt.

Tauchen Sie ein in die Eleganz des Verde Dubai, das sich im Jumeirah Beach Hotel befindet. Genießen Sie die herrliche Lage am Strand. Die Gäste werden von einem warmen und einladenden Ambiente begrüßt, umgeben von der malerischen Schönheit der Küste Dubais.

Die Vorfreude auf dieses bemerkenswerte Treffen ist groß. Es werden über 800 VIPs erwartet, die mehr als 600 führende Blockchain-Unternehmen vertreten, sowie über 90 prominente Krypto-Influencer. Diese vielfältige Versammlung von Branchenführern und Influencern wird ein Umfeld fördern, das dem Networking, dem Wissensaustausch und der Zusammenarbeit förderlich ist und somit eine ideale Plattform zum Knüpfen wertvoller Verbindungen innerhalb der Blockchain- und Krypto-Community darstellt.

Die Feierlichkeiten des Abends beginnen um 20.00 Uhr (UTC+4)mit einer kurzen Registrierungsphase, in der die Gäste einchecken und ihre personalisierten Veranstaltungsausweise erhalten. Um 20.30 Uhr beginnt die Soirée offiziell mit der Begrüßung durch die Gastgeber und Co-Gastgeber, die den Ton für einen anregenden und unterhaltsamen Abend vorgeben.

„Wir sind stolz darauf, diese Strand-Soirée zusammen mit INTERHASH zu veranstalten, um die Zusammenarbeit und Innovation in der Blockchain- und Krypto-Branche zu fördern. Es ist eine exklusive Gelegenheit für Fachleute und Influencer, sich in einem luxuriösen Rahmen zu treffen und Ideen auszutauschen", sagte Haipo Yang, Gründer und CEO von CoinEx, ViaBTC und ViaBTC Capital.

Informationen zu CoinEx CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel vereinfachen möchte. Die Plattform bietet eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Spot- und Margin-Handel, Swaps, Automated Market Maker (AMM) und Finanzmanagementdienste für über 5 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen an. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx konsequent an das Prinzip „Benutzer zuerst" gehalten. Mit der aufrichtigen Absicht, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptohandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx Personen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand einen mühelosen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es einfach zu bedienende Produkte anbietet.

