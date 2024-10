NIANCE

NIANCE veröffentlicht bahnbrechendes Whitepaper: Fokus auf Schönheit und Langlebigkeit - die 12 Merkmale des Alterns

Zürich, Schweiz (ots/PRNewswire)

NIANCE, der führende Schweizer Anbieter für luxuriöse Hautpflege und Wellness, freut sich, die Veröffentlichung seines neuen Whitepapers „Die 12 Merkmale des Alterns" bekannt zu geben. Dieses zukunftsweisende Dokument beleuchtet die sich ständig weiterentwickelnde Wissenschaft des Alterns und zeigt, wie die innovativen Produkte von NIANCE mithilfe fortschrittlicher Biotechnologie und aktiver Inhaltsstoffe gezielt die biologischen Prozesse des Alterns bekämpfen.

Das Konzept der „Merkmale des Alterns" wurde erstmals 2013 von führenden Forschern wie Carlos López-Otín, Maria A. Blasco, Linda Partridge, Manuel Serrano und Guido Kroemer präsentiert. Sie identifizierten neun zentrale biologische Mechanismen, die das Altern vorantreiben, darunter genomische Instabilität und mitochondriale Dysfunktion. Im Januar 2023 veröffentlichte das Fachmagazin Cell ein aktualisiertes Rahmenwerk, das drei neue Kennzeichen hinzufügte: Dysbiose, chronische Entzündungen und Autophagie-Dysfunktion, wodurch die Zahl der Merkmalen auf zwölf anwuchs. Das Whitepaper von NIANCE erklärt nicht nur diese Kennzeichen, sondern verdeutlicht auch, wie der Swiss Glacier Complex® und die GENR8®-Nahrungsergänzungsmittel gezielt auf jedes dieser Merkmale einwirken, um Hautgesundheit und Vitalität zu fördern.

Im Zentrum der Produktentwicklung von NIANCE steht die firmeneigene FERNESSE™-Biotechnologie, die die Bioverfügbarkeit von über 130 aktiven Inhaltsstoffen in den Formulierungen maximiert. FERNESSE™ sorgt dafür, dass diese wirkungsvollen bioaktiven Verbindungen vom Körper vollständig aufgenommen werden, wodurch die Wirksamkeit der Produkte erhöht und eine tiefgreifende Zellregeneration sichergestellt wird.

„Bei NIANCE setzen wir uns dafür ein, Produkte zu entwickeln, die über die bloße Behandlung oberflächlicher Alterserscheinungen hinausgehen," sagt Marnix Ettema, CEO von NIANCE. „Unsere neuesten Forschungen und Innovationen, die in diesem Whitepaper zusammengefasst sind, zeigen unser Engagement, unseren Kunden zu helfen, jugendliche, strahlende Haut zu bewahren und gleichzeitig ihr Wohlbefinden auf zellulärer Ebene zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass diese Veröffentlichung die Führungsposition von NIANCE bei der Verbindung von wissenschaftlichem Fortschritt mit Schönheit und Langlebigkeit weiter festigen wird."

Das vollständige Whitepaper steht nun auf der Website von NIANCE zum Download bereit und bietet tiefgehende Einblicke in die wissenschaftlichen Grundlagen hinter den bahnbrechenden Formulierungen der Marke.

Über NIANCE

NIANCE ist eine renommierte Schweizer Luxusmarke für Schönheit und Langlebigkeit, bekannt für ihre wissenschaftlich fortschrittlichen Formulierungen, die mithilfe der FERNESSE™-Biotechnologie entwickelt wurden. Seit über einem Jahrzehnt wird NIANCE exklusiv in weltberühmten Luxushotels, Spas, Gesundheitskliniken und prestigeträchtigen Kaufhäusern wie Harrods in London, Kirchhofer in Interlaken und SKP in China vertrieben. Diese exklusive Verfügbarkeit unterstreicht das Engagement von NIANCE, einer anspruchsvollen globalen Kundschaft Premiumprodukte auf wissenschaftlich fortschrittlicher Basis anzubieten. Das Produktsortiment von NIANCE umfasst 21 Hautpflegeprodukte und 5 Nahrungsergänzungsmittel, die auf eine Vielzahl von Alterserscheinungen abzielen, von feinen Linien und Falten bis hin zu tiefergehenden zellulären Themen. Seit 2024 ist das weltbekannte Supermodel Natalia Vodianova bedeutende Anteilseignerin, was ihre langjährige Unterstützung der Marke weiter stärkt.

