Top 5 Ausflugstipps für einen Frühlingsausflug in Tirol

Hall in Tirol (ots)

Mit dem beginnenden Frühling steigt auch die Lust auf einen Ausflug. Hier die fünf besten Tipps

Tipp Nr. 1: Blühendes Erwachen im Halltal - Das Halltal, eine Oase im Naturpark Karwendel, wird im Frühling zu einem wahren Blütenmeer, etwa am Issanger. Mit etwas Glück erspäht man eines der süßen Tierbabys bei einer geführten Tour.

Tipp Nr. 2: Frühlingshafter Bummel in der Haller Altstadt - Wieso über den Brenner fahren, wenn es mediterranes Altstadtflair auch in Tirol gibt? Im Frühling erstrahlt Hall in Tirol in frischem Glanz. In den Gastgärten werden die ersten Sonnenschirme aufgespannt, und Veranstaltungen wie das Radieschenfest versprechen Abwechslung.

Tipp Nr. 3: Swarovski Kristallwelten - Ein Ausflug in die funkelnden Swarovski Kristallwelten ist besonders im Frühling ein Höhepunkt, wenn sich der weitläufige Garten in ein farbenfrohes Kleinod verwandelt.

Tipp Nr. 4: Aktive Entspannung in Gnadenwald - Wer Mountainbiken, Wandern oder einfach nur die Natur genießen will, für den bietet die frühlingshafte Landschaft des malerisch gelegenen Ortes Gnadenwald die ideale Kulisse.

Tipp Nr. 5: Genussvolle Momente in den Dörfern - Ob bei einer Weinverkostung, einem Spaziergang durch blühende Obstgärten oder dem Besuch auf einem Bauernmarkt – der Frühling ist in den idyllischen Orten der Region überall zu spüren.

