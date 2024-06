Personetics

Personetics von Celent als globaler Marktführer im Bereich Personal Financial Engagement (PFE) für das Privatkundengeschäft anerkannt

New York (ots/PRNewswire)

Über PFM hinaus: Celent-Bericht lobt KI-gestützte PFE als „führend im proaktiven Kundenengagement".

Personetics, der weltweite Marktführer für KI-basierte personalisierte Lösungen für Finanzinstitute, wird in einem neuen Bericht des führenden Analystenhauses Celent mit dem Titel „Personal Financial Engagement Solutions for Retail Banking" (Individuelle Finanzengagement-Lösungen für das Privatkundengeschäft) an prominenter Stelle erwähnt. Der Bericht analysiert eingehend den sich schnell entwickelnden Bereich der Personal Financial Engagement (PFE)-Lösungen und die Funktionen von 13 Anbietern.

Der Bericht von Celent hebt hervor, wie sich PFE-Lösungen deutlich über die grundlegenden Tools für persönliches Finanzmanagement (PFM), Ausgabenanalyse und Budgetierung hinaus entwickelt haben. Sie verwenden Echtzeit-Analysen, KI und umfangreiche Transaktionsdaten, um Bankkunden direkt maßgeschneiderte Empfehlungen, automatisierte Zielverfolgung, proaktive Beratung und automatisierte Journeys anzubieten.

In dem Bericht heißt es: „Kundenengagement entwickelt sich zum wichtigsten Mittel, mit dem Banken ihren Kunden ... durch hochgradig personalisiertes und häufig proaktives Engagement … einen dauerhaften Mehrwert bieten", und „Finanzinstitute sollten ihr Denken über Kundenengagement durch finanzielles Wohlergehen schärfen und eine modernere Herangehensweise an PFE verfolgen".

Personetics wird als weltweit führend anerkannt, wobei der Bericht besonders das „ausgereifte und sich weiterentwickelnde Produkt hervorhebt, das klar definierte Komponenten der Kundenbindung abdeckt". Der Bericht hebt die leistungsstarken No-Code-Tools von Personetics hervor, die den Finanzinstituten ermöglichen, individuelle, auf Finanzdaten basierende, umsetzbare Insights zu entwickeln und Journeys sowie differenzierte, proaktive und automatisierte Sparangebote, schnell umzusetzen.

„Personetics ist seit über einem Jahrzehnt führend im proaktiven Kundenengagement und der Bereicherung des digitalen Bankerlebnisses", heißt es in dem Bericht von Celent. Das Angebot von Personetics ist stark auf den ROI für Banken ausgerichtet und unterstützt zahlreiche Möglichkeiten der Kundenbindung, des Einlagenwachstums und des Cross-Sell/Service". Der Bericht zitiert mehrere größere Bankkunden von Personetics, die „mithilfe dieser Plattform eine beeindruckende Kundenbindung erreicht haben", welche letztlich „einen messbaren Wert für die Unternehmen darstellen sollte".

Der Bericht betont, wie PFE-Lösungen Finanzinstituten gestatten, die Kundeninteraktion, die Kundenbindung, das Einlagenwachstum und die Cross-Selling-Möglichkeiten zu verbessern, indem sie personalisierte Funktionen für finanzielles Wohlergehen in ihre digitalen Banking-Kanäle integrieren. Eine der wichtigsten Empfehlungen von Celent besteht darin, dass Banken, „PFE in ein breiteres Kundenprogramm für finanzielles Wohlergehen einbinden sollten", um den Wert und das Engagement zu vervielfachen.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir in dem maßgeblichen neuen Bericht von Celent, über die Anbieterlandschaft im Bereich Persönliches Finanzielles Engagement, als weltweit führend anerkannt werden", sagte Udi Ziv, CEO von Personetics. „Diese Anerkennung bestätigt unsere langjährige Vision und unser Engagement, Finanzdienstleistern dabei zu helfen, Routinetransaktionen in wertvolle personalisierte Erfahrungen zu verwandeln, welche das finanzielle Wohlergehen verbessern und eine dauerhafte Kundenbindung aufbauen."

Über Personetics

