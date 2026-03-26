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Steve Wozniak in Zürich: A3F holt Apple-Mitgründer zum 50-jährigen Apple-Jubiläum in die Schweiz

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MEDIENMITTEILUNG

Steve Wozniak in Zürich: A3F holt Apple-Mitgründer zum 50-jährigen Apple-Jubiläum in die Schweiz

Alan Frei macht Zürich am 6. Mai zum Treffpunkt für Innovation, Unternehmertum und den Austausch über die Technologien von morgen

Zürich, 26. März 2026 – Das A3F (Alan’s Friends & Founders Forum) 2026 holt mit Steve Wozniak einen der bekanntesten Technologiepioniere der Welt nach Zürich. Der Apple-Mitgründer wird am 6. Mai 2026 im Kaufleuten in einem exklusiven Fireside Talk auftreten und über die Anfänge von Apple sprechen, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Zudem gibt Wozniak einen Einblick in seine heutige Sicht auf das Potenzial und die Risiken künstlicher Intelligenz.

Mit dem Auftritt von Steve Wozniak soll Zürich als Standort für Unternehmertum, Innovation und Deep Tech international sichtbarer werden. Im traditionsreichen Kaufleuten kommen bis zu 500 Gründer:innen, Investor:innen sowie Visionär:innen aus den Bereichen Deep Tech, Künstliche Intelligenz, Robotics und Blockchain zusammen.

Initiiert wurde die Konferenz von Unternehmer und Investor Alan Frei, der mit der A3F bewusst einen Beitrag zur Stärkung der Schweizer Gründerszene leisten möchte. Nach mehreren kleineren Ausgaben des Forums, findet das A3F dieses Jahr zum ersten Mal im Kaufleuten statt.

«Steve Wozniak ist eine Ikone der Technologiegeschichte. Dass er an die A3F nach Zürich kommt, ist für uns etwas ganz Besonderes und für mich persönlich ein Traum, der in Erfüllung geht», sagt Alan Frei. «Seine Geschichte, sein Einfluss auf die Technologie, die wir nutzen, seine Perspektive auf Innovation und sein differenzierter Blick auf künstliche Intelligenz machen ihn zu einem aussergewöhnlichen Gast.»

Wozniak gilt dabei nicht als Gegner von AI, sondern als kritischer Optimist: Er sieht grosses Potenzial in der Technologie, warnt aber vor blindem Vertrauen, mangelnder Transparenz und dem Missbrauch durch Scams, Desinformation und Deepfakes. Gerade deshalb verspricht sein Auftritt nicht nur einen historischen Rückblick, sondern auch eine hochaktuelle Debatte über Verantwortung in einer zunehmend AI-geprägten Welt.

A3F: Für Gründer:innen und die, die es noch werden wollen

Das Forum bietet eine Plattform für neue Ideen und praxisnahe Einblicke. Mit einem vielseitigen Programm aus Keynotes, Panels, Fireside-Chats, Masterclasses und kuratierten Networking-Formaten verfolgt das A3F das Ziel, Zürich als globalen Deep-Tech- und Innovationshub weiter zu stärken.

«In der Schweiz gibt es unglaublich viele gute Ideen und talentierte Menschen», so Frei. «Doch oft fehlt der Mut, diese Ideen wirklich umzusetzen, weil die Angst vor dem Scheitern gross ist. Aus eigener Erfahrung weiss ich aber sehr gut, dass man auch durch Scheitern weiterkommen kann. Mit dem Forum möchten wir Menschen dazu inspirieren, sich zu vernetzen und ihre Projekte trotz möglicher Hemmungen zu starten.»

Hochkarätige Speaker & kuratierte Formate

Den Auftakt der Konferenz machen Kiki Mäder und Alan Frei mit der offiziellen Eröffnung. Ein besonderes Highlight ist zudem die Begrüssungsrede von Hans-Rudolf Merz, ehemaliger Bundesrat der Schweiz. Zu den weiteren bestätigten Speakerinnen und Speakern zählen unter anderem:

Peter Fankhauser (ANYbotics) mit einer Keynote zum Thema «Building the Future with Robotics and AI»

(ANYbotics) mit einer Keynote zum Thema «Building the Future with Robotics and AI» Alex Ilic (ETH AI Center) und Jürg Müller (Avenir Suisse) im Panel über die Zukunft der Schweiz als Innovationsstandort

(ETH AI Center) und (Avenir Suisse) im Panel über die Zukunft der Schweiz als Innovationsstandort Lea - Sophie Cramer , Andrea Silberschmidt Buhofer und Bettina Hein im Panel zur Finanzierung skalierbarer AI-Startups

- , und im Panel zur Finanzierung skalierbarer AI-Startups Andy Yen (Proton) in einer Fireside-Session über den Aufbau eines globalen Produkts mit über 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern

Neben strategischen Einblicken durch führende Köpfe der Branche bietet die Konferenz auch Masterclasses und Startup-Pitches, die konkrete Tools und Praxiserfahrungen vermitteln. Ein Beispiel ist die Masterclass von David Alonso, der zeigt, wie sich mit bloom.diy Apps in wenigen Minuten erstellen lassen. Zudem erwartet die Teilnehmenden ein besonderes Format: die Live-Podcast-Aufnahme von «Club Wasserdicht» mit Tobias Reichmuth, Adrian Locher, Marc Bernegger und Alan Frei.

Die Veranstaltung setzt bewusst auf kurze, intensive Sessions und viel Raum für den Austausch, vom Networking-Frühstück über den Flying Lunch bis hin zu kuratierten Gesprächen mit Investorinnen, Gründern und Technologieexperten. Nach einem Tag voller Ideen, Diskussionen und neuer Kontakte klingt das A3F mit einer Afterparty im Kaufleuten aus – mit Musik, Drinks und weiteren Gesprächen in entspannter Atmosphäre.

Weitere Speaker und Programmpunkte werden bis Mai schrittweise bekannt gegeben.

Über A3F

Das A3F (Alan’s Friends & Founders Forum) ist eine führende Tech- und Innovationskonferenz in Zürich und bringt jährlich Gründer:innen, Investor:innen und führende Köpfe aus der Tech-Szene zusammen, um die Zukunft von Deep Tech, AI, Robotics und Blockchain zu diskutieren und zu gestalten. Ziel ist es, die Schweizer Startup-Szene zu stärken, Mut zum Unternehmertum zu fördern und Zürich als globalen Innovationsstandort weiter sichtbar zu machen.

A3F – Alan's Friends & Founders Forum

Medienkontakt Sarah Jordi sarah@arvestudio.ch www.arvestudio.ch