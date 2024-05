MiTAC Computing Technology Corporation

TYAN integriert neue leistungsstarke AMD EPYC 4004-Prozessoren für kosteneffiziente und benutzerfreundliche Serverlösungen

TYAN®, ein führender Hersteller von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, hat heute sein neuestes Angebot vorgestellt: erschwingliche und leistungsstarke Server und Motherboards mit den neuen CPUs der Serie AMD EPYC™ 4004.

„Die neuen CPUs der Serie AMD EPYC 4004 und unser starkes Ökosystem von Technologiepartnern bringen Enterprise-Lösungen in einen traditionell unterversorgten Markt und stellen sicher, dass kleine und mittlere Unternehmen Zugang zu hochleistungsfähigen Technologien erhalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben", so John Morris, Corporate Vice President, Enterprise and HPC Business Group, AMD. „Die AMD EPYC 4004 CPUs schließen eine wichtige Marktlücke und bieten kostenoptimierte Lösungen mit Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit der Enterprise-Klasse in kostenoptimierten Systemkonfigurationen, die für kleinere Unternehmen und dedizierte Hoster sinnvoll sind."

AMD EPYC 4004-Prozessoren: leistungsstarke, validierte Server-CPUs für benutzerfreundliche, kostengünstige Systeme für wachsende Unternehmen

Die Prozessoren der Serie AMD EPYC 4004 ergänzen das vielfältige Angebot an AMD EPYC-Prozessoren und erweitern die etablierte leistungsstarke, hocheffiziente „Zen4"-Kernarchitektur zu einem breitgefächerten Angebot an Einstiegssystemen, die sowohl von kleinen Unternehmen als auch von regionalen Anbietern gehosteter IT-Dienste gewünscht werden. Mit neuen CPU-Angeboten mit niedriger Kernzahl und TDP-Werten von nur 65 Watt liefern die preisgünstigen Serversysteme mit AMD EPYC 4004-Prozessoren die hohe Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit, die wachsende Unternehmen und rund um die Uhr gehostete Dienste benötigen. Mit einem optimierten Single-Socket-Gehäuse, 2 Kanälen DDR5-Speicher und bis zu 28 Lanes Gen5 PCIe®-Konnektivität bieten diese Server ein überzeugendes Gleichgewicht aus Leistung und Skalierbarkeit in einem erschwinglichen, einfach zu implementierenden und zu verwaltenden Paket.

TYANs AMD EPYC 4004-basierte Server: Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Energieeffizienz

Die vielseitig einsetzbaren Serverlösungen von TYAN auf Basis von AMD EPYC 4004-Prozessoren decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab, darunter Website-Hosting, spezialisierte IT-Dienste für die Bereiche Medizin, Einzelhandel und Telekommunikation, KI-gestützte Entwicklung, Cloud-Dienste, Datenanalyse sowie effiziente Datenspeicherung und -abfrage. Die TYAN-Plattformen nutzen die robuste Leistung der AMD EPYC 4004-Prozessoren und bieten den Nutzern eine Kombination aus Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit. Mit integrierter standardbasierter Verwaltbarkeit und wesentlichen Sicherheitsfunktionen reduzieren diese AMD EPYC 4004 CPU-basierten Lösungen die Betriebskosten während der Geschäftszeiten und erfüllen nahtlos die Rund-um die-Uhr-Anforderungen von Hosted Service Providern.

TYAN Transport CX HG68-B8016 ist ein 6U 5 Nodes Single-Socket AMD AM5 Cloud Gaming Server, der die AMD EPYC 4004-CPU unterstützt. Jeder Knoten verfügt über 4 DDR5-4800 UDIMM-Steckplätze, 2 NVMe M.2-Steckplätze, 1 PCIe 5.0 x16-Steckplatz für den Einsatz von Dual-Slot-GPU-Karten und 2 PCIe 4.0-Steckplätze für zusätzliche Netzwerkverbindungen. Im Gegensatz zu konventionellen Multi-Node-Server-Konfigurationen setzt dieses innovative Modell einen neuen Standard und bietet eine verbesserte Leistung und Skalierbarkeit für verschiedenste Computing-Anforderungen.

Mit dem Transport CX GX40-B8016 stellt TYAN auch eine Single-Socket 1U-Serverlösung vor. Sie bietet 4 DDR5-4800 UDIMM-Steckplätze, Unterstützung für bis zu 4 interne SATA-Laufwerke, 2 NVMe M.2-Steckplätze und 1 PCIe 5.0 x16-Steckplatz. Durch den Einsatz von AMD EPYC 4004-Prozessoren ist der Transport CX GX40-B8016 für die kosteneffizienten Computing-Anforderungen von Rechenzentren und Cloud-Edge-Anwendungen optimiert.

Darüber hinaus präsentiert TYAN das Tomcat CX S8016, ein kompaktes und kosteneffizientes Single-Socket-Motherboard, das speziell auf AMD EPYC 4004-CPUs zugeschnitten ist und optimal für den CSP-Einsatz geeignet ist. Er verfügt über 4 DDR5-DIMM-Steckplätze, die DDR5-4800 UDIMM mit oder ohne ECC unterstützen, mit insgesamt bis zu 128 GB. Zudem bietet es 1 PCIe 5.0 x16-Steckplatz, 2 PCIe 4.0 x4-Steckplätze, 2 NVMe M.2 2280-Steckplätze und 4 SATA 6G-Anschlüsse.

Informationen zu TYAN

TYAN ist eine führende Servermarke der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706). Sie entwickelt, fertigt und vermarktet fortschrittliche x86- und x86-64-Server-/Workstation-Board-Technologie, Plattformen und Serverlösungsprodukte. Die Produkte von TYAN werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Reseller weltweit für eine große Bandbreite von Anwendungen vertrieben. Mit seinen skalierbaren, hochgradig integrierten und zuverlässigen Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Server-Appliances, Lösungen für HPC oder Hyperscale-Rechenzentren unterstützt TYAN seine Kunden auf ihrem Weg zur Führung im Bereich Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von TYAN unter http://www.tyan.com oder auf der Website der MiTAC Computing Technology Corporation unter http://www.mitacmct.com

