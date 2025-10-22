Zürich Tourismus

C&IT Award für Zürich Tourismus: «Go Sustainable» Studienreise gewinnt in London

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

C&IT Award für Zürich Tourismus: «Go Sustainable» Studienreise gewinnt in London

Das Zurich Convention Bureau wurde an den C&IT Awards 2025 in London mit dem Preis für die «Best Sustainable Initiative» ausgezeichnet. Die internationale Fachjury würdigte den Ansatz von Zürich Tourismus, verantwortungsvolle Eventgestaltung als Motor für Kreativität, Zusammenarbeit und messbare Wirkung zu verstehen.

Die Preisverleihung fand am Freitag, 17. Oktober 2025, vor rund 300 Gästen aus der internationalen Eventszene statt. Die C&IT Awards zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen der britischen Veranstaltungsbranche und gelten als Benchmark für Innovation und Best Practices im MICE-Sektor.

Praxisbeispiel mit Wirkung

Mit der Studienreise «Go Sustainable» setzten das Zurich Convention Bureau gemeinsam mit dem Luzern Convention Bureau, dem Switzerland Convention & Incentive Bureau, Evolve Events und Eurostar ein Zeichen für zukunftsorientierte Veranstaltungen.

Rund 35 Eventplaner:innen aus Grossbritannien reisten ausschliesslich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und besuchten Zürich und Luzern. Die Reise zeigte praxisnah, wie ökologische, soziale und wirtschaftliche Verantwortung in allen Phasen eines Events umgesetzt werden kann – von der Anreise über das Programm bis zur Wirkungsmessung. Im Zentrum standen gemeinsames Lernen, regionale Wertschöpfung und neue Formen des Netzwerkens.

Während ihres Aufenthalts entdeckten die Teilnehmenden Hotels, Museen und weitere Partnerbetriebe und erhielten einen authentischen Einblick in die Qualität und Vielfalt des MICE-Standorts Zürich. Eine externe Fachstelle bewertete die Umsetzung anschliessend nach 30 ESG-Kriterien und ermittelte den CO2e-Fussabdruck der Veranstaltung. Das Ergebnis spricht für sich: Durch die ausschliessliche Anreise per Zug konnten die Emissionen um rund 90 Prozent reduziert werden.

«Go Sustainable hat international für Aufmerksamkeit gesorgt und gezeigt, dass unser Ansatz Wirkung entfaltet. Die Auszeichnung ist eine wertvolle Bestätigung dafür, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern Zürich als spannenden und zukunftsorientierten Veranstaltungsort erfolgreich positionieren», sagt Vanessa Reis, Head of Convention Bureau von Zürich Tourismus.

Weitere Informationen

Mehr zum Projekt «Go Sustainable»

Zur Nachhaltigkeitsstrategie

Zum Nachhaltigkeitsbericht 2024

Über Zürich Tourismus Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. Das Unternehmen engagiert sich dafür, dass Zürich als nachhaltige und lebenswerte Premiumdestination mit Ferienqualität wahrgenommen wird.

Kontakt Zürich Tourismus Michael Müller, Corporate Communications und Mediensprecher Gessnerallee 3, CH-8001 Zürich T +41 44 215 40 13 michael.mueller@zuerich.com zuerich.com, #visitzurich