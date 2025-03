/C O R R E C T I O N -- Chivas Regal/

Chivas Regal

In der Pressemitteilung CHARLES LECLERC AND CHIVAS REGAL TRIFFT IN NEUER GLOBALER PARTNERSCHAFT DEN RICHTIGEN TON, die am 03.03.2025 von Chivas Regal über PR Newswire herausgegeben wurde, weist uns das Unternehmen darauf hin, dass der Name des Signature-Cocktails nach dem letzten Absatz „Leclerc" statt „Le Clerc" und „The Leclerc Spritz" statt „The Monaco Spritz" lauten muss und nicht, ursprünglich versehentlich veröffentlicht. Es folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung:

CHARLES LECLERC UND CHIVAS REGAL TREFFEN MIT NEUER GLOBALER PARTNERSCHAFT DEN RICHTIGEN TON

Chivas Regal begrüßt Charles Leclerc als globalen Markenbotschafter mit einer exklusiven Pop-up-Piano-Bar im Vorfeld des ersten Grand Prix der Saison, in der der autodidaktische Pianist auftritt.

Der schottische Luxus-Whisky Chivas Regal hat den führenden Formel-1-Fahrer Charles Leclerc als seinen globalen Markenbotschafter im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft bekannt gegeben und unterstreicht damit den wachsenden Einfluss der Marke in der modernen Sportkultur.

Während der gesamten Zusammenarbeit werden Chivas Regal und Charles die Fans dazu ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen und Erfolg neu zu definieren. Die Partnerschaft wird das Erreichen persönlicher Ziele und die Kreativität auf dem Weg dorthin feiern und Charles' Leidenschaften abseits der Rennstrecke erkunden, wobei die erste die Musik ist.

Als talentierter und autodidaktischer Pianist und Komponist hat Charles in den letzten Jahren seine Liebe zur Musik mit seinen Fans geteilt und mehrere Titel veröffentlicht. Die Zeit, Präzision und Leidenschaft, die er in die Beherrschung der Noten eines Klaviers steckt, spiegelt die Handwerkskunst wider, die erforderlich ist, um die Noten eines kultigen Whiskys zu mischen.

Um diesen Erfolg zu feiern, veranstalten Charles und Chivas Regal eine exklusive Pop-up-Piano-Bar, die nur einen Abend lang die Welten der Musik und des Whiskys zusammenbringt. Unter dem Namen Leclerc's wird die Bar am 11. März in Melbourne eröffnet, noch vor dem Start der Formel-1-Saison 2025 in der Stadt Ende der Woche.

VIP-Gäste und eine begrenzte Anzahl glücklicher Fans haben die Möglichkeit, maßgeschneiderte Chivas Regal x Charles Leclerc Whisky-Cocktails zu genießen und dabei einen einzigartigen Abend zu erleben, in dessen Mittelpunkt die Musik steht, inspiriert von Leclercs Leidenschaft für das Klavier. Die Veranstaltung wird auch einen besonderen Gastauftritt von Charles selbst beinhalten, der den ersten von vielen Momenten markiert, die er und Chivas Regal gemeinsam feiern werden.

Die Besucher des Leclerc's werden die Gelegenheit haben, die Rennfahrerlegende von einer ganz neuen Seite kennenzulernen, wenn sie die Verschmelzung von Whisky und Musik wie nie zuvor an einem Abend erleben, der die Kunst des Klaviers und das Handwerk des Whiskys zelebriert.

Nick Blacknell, Global Marketing Director für Chivas Regal bei Chivas Brothers, sagt: „Es ist kein Geheimnis, dass Charles in seinem Leben unglaublichen Erfolg hatte, aber es sind sein hartnäckiger Geist, sein Engagement für Spitzenleistungen und seine Leidenschaften abseits der Rennstrecke, die diese Partnerschaft inspiriert haben. Die 88 Töne des Klaviers bilden eine perfekte Parallele zu den 85 Geschmacksnoten unseres kultigen Chivas 18 Year Old und zeigen, wie Musik und Whisky Leidenschaft und Präzision verbinden. Wir freuen uns darauf, die Fans mit auf die Reise zu nehmen, um gemeinsam unsere Siege zu feiern - das Ethos, das im Herzen von Chivas Regal liegt."

Charles Leclerc, Global Brand Ambassador bei Chivas Regal, fügt hinzu: „Erfolg bedeutet, die richtigen Töne zu treffen - auf und neben der Rennstrecke. Mein Handwerk erfordert Zeit, Präzision und Hingabe, aber was mich wirklich antreibt, sind die Reise, meine Leidenschaften und die gemeinsamen Momente auf dem Weg. Chivas Regal verkörpert das gleiche Ethos und ermutigt die Menschen, ihren eigenen Rhythmus zu finden und jeden Sieg zu feiern, ob groß oder klein. Ich freue mich darauf, gemeinsam den Erfolg neu zu definieren und diese Erfahrung mit den Fans durch unsere Partnerschaft zu teilen."

Um die Chance zu haben, einen der begehrten Plätze im Leclerc's in Melbourne zu gewinnen und Charles zu treffen, können Fans bei TimeOut Melbourne teilnehmen und mehr darüber erfahren. Einsendeschluss ist Samstag, der 8. März.

Dies ist der Beginn einer gemeinsamen Partnerschaft zwischen Charles Leclerc und Chivas Regal, und weitere feierliche Momente werden folgen. Fans können sich über die neue Partnerschaft auf dem Laufenden halten, indem sie @ChivasRegal auf Instagram folgen oder Chivas.com besuchen.

Bitte genießen Sie Chivas Regal verantwortungsbewusst und vermeiden Sie Alkohol am Steuer.

Über Chivas

Chivas Regal ist der ursprüngliche Luxus-Blended Scotch Whisky. Seit seiner Markteinführung im Jahr 1909 hat Chivas wesentlich zum Wachstum der schottischen Whiskykategorie weltweit beigetragen - mit einem heutigen Einzelhandelsumsatz von über 2,07 Milliarden Euro.

Chivas glaubt daran, die nächste Generation von Whiskytrinkern zu feiern, die sich selbst und die Menschen in ihrem Umfeld zu neuen Erfolgen führen. Deshalb lautet das Ethos von Chivas „I Rise, We Rise", eine Anspielung auf die Bedeutung von harter Arbeit, Gemeinschaft und das Umstoßen von Regeln. Diese Werte wurden von den Gründerbrüdern James und John Chivas vermittelt, die im 19. Jahrhundert in Schottland Pionierarbeit in der Kunst des Whiskyblending leisteten und durch ihre unermüdliche Arbeitsmoral, ihren Eifer und ihre Tatkraft zu Säulen der Gemeinschaft wurden. Chivas setzt diese Vision des kollektiven Erfolgs durch seine langjährige Verbindung mit der globalen Sportkultur fort, indem es seit vielen Jahren Partnerschaften mit Fußballvereinen der Premier League unterhält und nun in einer neuen globalen Partnerschaft als „Offizieller Teampartner" des Formel-1-Teams Scuderia Ferrari HP auftritt.

Chivas verbindet seine geistige Heimat in der schottischen Speyside mit mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt, die gemeinsam Chivas zu dem weltweiten Erfolg gemacht haben, der es heute ist. Das Chivas-Sortiment verbindet zeitlose Klassiker mit moderner Innovation und umfasst folgende Produkte: Chivas 12, Chivas Extra, Chivas XV, Chivas Mizunara, Chivas 18, Chivas Ultis XX, Chivas 25 und Chivas Regal The Icon Chivas.

Ich erhebe mich, wir erheben uns.

www.Chivas.com

Über Leclerc's

Um Charles Leclerc als globalen Markenbotschafter von Chivas Regal zu feiern, veranstalten die Rennfahrerlegende und der schottische Luxuswhisky am 11. März in Melbourne ein exklusives Pianobar-Pop-up, das nur für eine Nacht gilt, bevor die Formel-1-Saison 2025 beginnt. Die Veranstaltung bringt die beiden Welten des Whiskys und der Musik zusammen und markiert den Beginn einer gemeinsamen Partnerschaft und den ersten von vielen Momenten, die er und Chivas Regal gemeinsam feiern werden.

Chivas Regal x Charles Leclerc Signature Serve - „The Leclerc Spritz"

Charles Leclercs typischer Aufschlag. Ein italienischer Klassiker wie geschaffen für die Côte d'Azur.

30ml Chivas Regal 18 Jahre alt

30ml Holunderblüten-Sirup

20ml Limettensaft

60ml Champagner

Glas: Stielglas

Garnieren: Minzzweig

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2630606/Chivas_Regal_Charles_Leclerc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2630740/Chivas_Regal_x_Charles_Leclerc_Logo.jpg

