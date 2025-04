Zürich Tourismus

Zürich Experience 2025: Der Schweizer Städtetourismus-Kongress geht in die zweite Runde

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Zürich Experience 2025: Der Schweizer Städtetourismus-Kongress geht in die zweite Runde

Am 26. August 2025 findet zum zweiten Mal der Schweizer Städtetourismus-Kongress «Zürich Experience – Summit for Urban Tourism» im The Circle Convention Center am Flughafen Zürich statt. Die eintägige Veranstaltung bringt nationale und internationale Expert:innen zusammen, um gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven die Zukunft des Städtetourismus zu gestalten. Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet.

Die Zürich Experience 2025 bietet eine einzigartige Plattform für Wissens- und Erfahrungsaustausch, sowohl innerhalb des Zürcher Tourismussystems als auch darüber hinaus. Ziel ist es, den Tourismus innovativ zu denken und zentrale Herausforderungen des urbanen Tourismus zu beleuchten. Der Kongress verleiht dem Städtetourismus eine Stimme, unterstreicht seinen Beitrag zum gesamten Schweizer Tourismussystem und fördert den Austausch mit Touristiker:innen aus der ganzen Schweiz.

Abwechslungsreiches Programm und hochkarätige Speaker:innen

Unter dem Leitmotiv «Tourismus neu denken» widmet sich der Kongress zukunftsweisenden Themen wie nachhaltiger Stadtentwicklung, Künstlicher Intelligenz, bevölkerungsverträglichen Reiseströmen sowie erfolgreichen Praxisbeispielen aus dem Tourismus.

Zu den renommierten Speaker:innen zählen unter anderem:

Dr. Richard David Precht (Philosoph, Publizist und Bestsellerautor)

(Philosoph, Publizist und Bestsellerautor) Daniela Kolesa (Director Destination Management, Wien Tourismus)

(Director Destination Management, Wien Tourismus) Dr. Rahul Sahgal (CEO, Swiss American Chamber of Commerce)

(CEO, Swiss American Chamber of Commerce) Dr. Veronica Weisser (Managing Director, UBS Switzerland AG)

(Managing Director, UBS Switzerland AG) Dr. Joël Luc Cachelin (Zukunftsforscher, Wissensfabrik)

Eröffnet wird der Kongress von Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich.

Ein Kongress für das gesamte Tourismussystem – und darüber hinaus

Der Anlass richtet sich an ein breites Publikum: an Akteur:innen aus dem inneren und erweiterten Zürcher Tourismussystem, an Fachleute aus der gesamten Schweiz, an Vertreter:innen aus städtischer und kantonaler Verwaltung sowie an nationale Partner und Stakeholder der Tourismusbranche.

Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, betont die Aktualität und Relevanz des Kongresses: «Wir denken, diskutieren und debattieren den Tourismus neu. Im Fokus stehen Trends, die den Städtetourismus prägen, Gästebedürfnisse, die das Angebot transformieren, und Projekte, die den Schweizer Tourismus nachhaltig weiterentwickeln.»

Über Zürich Tourismus Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. Wir engagieren uns dafür, dass Zürich als nachhaltige und lebenswerte Premiumdestination mit Ferienqualität wahrgenommen wird.

Kontakt Zürich Tourismus Michael Müller, Corporate Communication & Mediensprecher Gessnerallee 3, CH-8001 Zürich T +41 44 215 40 13 michael.mueller@zuerich.com zuerich.com, #visitzurich