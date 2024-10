Think Eco, Move Green: Yutong Bus absolviert Battery Mileage Challenge in Australien und fördert die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs mit bahnbrechender Technologieplattform

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA:600066), ein weltweit tätiger Anbieter von Bussen, hat mit seinen reinen Elektrobussen erfolgreich strenge Straßentests unter extrem kalten Wetterbedingungen in Norwegen und Kasachstan durchgeführt und damit einen wichtigen Meilenstein bei ...

mehr