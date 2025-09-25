Phygital International

Der Countdown läuft: Weniger als 3 Monate bis zum Start der Games of The Future 2025 in Abu Dhabi

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Mit einem Preisgeld in Höhe von 5 Mio. USD treffen sich Athleten aus der ganzen Welt in Abu Dhabi zu einer bahnbrechenden Verbindung von Sport und Spiel – Phygital International

In knapp drei Monaten wird die Welt ihre Augen auf Abu Dhabi richten, wenn die Games of the Future 2025 (die Spiele der Zukunft 2025 – GOTF 2025) sich darauf vorbereiten, ein elektrisierendes Schaufenster für Wettbewerb, Innovation und Unterhaltung zu bieten.

Die Games of the Future 2025 werden die Grenzen des Sports in einem bahnbrechenden Format, bei dem die Teilnehmenden sowohl in traditionellen Sportarten als auch in digitalen Spielarenen Höchstleistungen erbringen müssen, neu definieren und sie werden ein Sportspektakel wie kein anderes sein.

Vom 18. bis 23. Dezember verwandelt sich die ADNEC für sechs Tage in ein futuristisches Sportzentrum mit Sport- und Esport-Arenen, Roboterkampfzonen und Drohnenrennen. Athleten und Vereine aus aller Welt werden in 11 Phygital-Disziplinen um Geschwindigkeit, Strategie sowie sportliches Können kämpfen und dabei ein Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar gewinnen.

Unter der Leitung von ASPIRE, der offiziellen Durchführungsbehörde für die Games of the Future 2025, und mit Unterstützung von Ethara, dem Unternehmen, das für einige der wichtigsten Veranstaltungen der Stadt verantwortlich ist, können sich Athleten, Fans und Zuschauer auf eine außergewöhnliche Veranstaltung freuen, welche die Games of the Future zu einem Meilenstein im globalen Sportkalender machen wird.

Einwohner und Besucher können von Oktober bis Dezember an verschiedenen Orten in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei einer Roadshow einen Vorgeschmack auf die Aktion erleben. Mit Live-Demos und interaktiven Herausforderungen wird die Tour im Vorfeld der Games of the Future 2025 im Dezember den Nervenkitzel des Phygital Sports zum Leben erwecken.

Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International, kommentierte: „Phygital Sports schreibt die Regeln des Wettbewerbs neu. In weniger als drei Monaten wird das legendäre Ausstellungszentrum im Herzen von Abu Dhabi in den weltweit modernsten Raum für digitale und physische Wettbewerbe umgewandelt – keine Kleinigkeit. Es erfordert die Vision und den Einsatz von Hunderten Menschen, um maßgeschneiderte digitale Arenen, Spielfelder und immersive Erlebnisse zu schaffen, welche die Art und Weise, wie Athleten an Wettkämpfen teilnehmen und wie sich Fans einbringen, neu definieren werden."

Fans können dank zweier neu bestätigter Medienpartner jeden Moment der Games of the Future 2025 mitverfolgen. Ei Nerd, die führende brasilianische Unterhaltungsplattform mit über 4 Milliarden Aufrufen, wird das Spektakel direkt zu seiner großen Community bringen, und BIGG, eines der führenden Gaming- und Esports-Unterhaltungsunternehmen in EMEA, wird über BIGG TV, den führenden Gaming-Kanal im Nahen Osten, der 50 Millionen Haushalte in mehr als 100 Ländern erreicht, umfassend berichten.

Um über alle aktuellen Informationen, Updates und Neuigkeiten zu den Games of the Future 2025 auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie bitte @gamesofthefutureofficial oder @gotfabudhabi auf Instagram, um exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu erhalten, oder besuchen Sie die offizielle Website gofuture.games für umfassende Veranstaltungsinformationen und Updates.

