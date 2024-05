Jo Malone London

Tom Hardy für Cypress & Grapevine Cologne Intense, Jo Malone London

Es ist uns eine Ehre, den britischen Schauspieler und Produzenten Tom Hardy als unseren Jo Malone London Botschafter für Cypress & Grapevine Cologne Intense vorzustellen.

Unser Botschafter Der in London geborene und aufgewachsene Tom ist eines der am meisten verehrten Filmtalente Großbritanniens. Er ist bekannt für anspruchsvolle Darstellungen, die seine Tiefe, Komplexität und Vielseitigkeit als Schauspieler unter Beweis stellen. Inspiriert von Cypress & Grapevine Cologne Intense, erweckt Tom zusammen mit dem renommierten Regisseur Edward Berger und seinem Vater Chips Hardy London auf der Leinwand zum Leben. Ein London, das Idiosynkrasien, Dichotomien und Macken zelebriert, mit einem Jo Malone London Kampagnenfilm für den Duft.

Seine britischen Wurzeln, sein verspieltes, kreatives Auftreten und sein gemeinsames Engagement für soziale Belange und psychische Gesundheit haben ihn mit der Wahl des Botschafters für Cypress & Grapevine Cologne Intense verbunden.

Es war ein Privileg und eine große Freude, mit Jo Malone London an dieser Kampagne zusammenzuarbeiten. Was als gemeinsame Verbindung und Leidenschaft für ähnliche philanthropische Ziele begann, hat sich zu einer wunderbar lohnenden kreativen Partnerschaft entwickelt, die auf dem gemeinsamen Engagement für eine langfristige positive Wirkung beruht. Es war eine wunderbare Erfahrung, mit einem so brillanten Team zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, einen Film zu kreieren, der uns nicht nur dazu herausforderte, Düfte auf neue Art und Weise zu visualisieren, sondern auch das London widerspiegelt, das wir lieben - eine Stadt, die das Außergewöhnliche und das Widersprüchliche in all ihrer Brillanz verkörpert." - Tom Hardy

Die Kampagne Tom spielt die Hauptrolle in der Kampagne, die sich um London bei Einbruch der Dunkelheit dreht, geschrieben von seinem Vater Chips Hardy, The Exceptional And The Contradictory, ein Kampagnenfilm für Cypress & Grapevine Cologne Intense. Unter der Regie des weltbekannten Edward Berger, des Kameramanns James Friend und des Komponisten Volker Bertelmann unterstreicht das filmische Ergebnis unserer Partnerschaft nicht nur das befreiende Gefühl des Stolzes, ein Londoner zu sein, sondern spricht auch über Toms Beziehung zu Gerüchen und die kraftvolle Rolle, die sie beim Erzählen von Geschichten spielen.

Tom ist unbestreitbar ein großes Talent. Er ist intelligent, mitfühlend, großzügig und rücksichtsvoll. Aber es war seine Bereitschaft, sich über das bloße Gesicht einer Kampagne hinaus zu engagieren, die uns wirklich beeindruckt hat. Dies ist eine echte Partnerschaft, die sowohl die Wurzeln von Jo Malone London als auch Toms Heimatstadt würdigt. Wir haben uns als Kreative zusammengetan, um die Wahrnehmung von Parfümwerbung in Frage zu stellen und gleichzeitig eine echte Affinität zu unseren gemeinsamen Werten im Bereich der psychischen Gesundheit zu haben, um die Wichtigkeit des Themas weiter zu verdeutlichen. Es ist ein echtes Privileg, Tom als Teil der Jo Malone London Familie zu haben" - Jo Dancey, Senior Vice President/ Global General Manager Jo Malone London.

Cypress & Grapevine Cologne Intense Ein frisches und holziges Parfum, das die aromatischen Noten der Zypresse mit der Wärme der Weinrebe und der Sinnlichkeit von Amber vereint. Der raffinierte, markante und kühne Herrenduft wird von Tom schon seit langem getragen, daher hat er eine sehr persönliche Beziehung zu diesem Jo Malone London Parfum.

Für mich ist Cypress & Grapevine Cologne Intense ein herrlich klassischer, erdiger Duft. - - Tom Hardy

