EPSON Deutschland GmbH

Epson beteiligt sich an der "Earth Hour 2024" zur Unterstützung globaler Umweltmaßnahmen

Düsseldorf (ots)

Die Seiko Epson Corporation wurde am 22. Februar 2024 als erster internationaler Unternehmenspartner für die "Earth Hour" bestätigt. Die durch ihre "Lichter aus"-Aktionen bekannt gewordene "Earth Hour" ist eine weltweit tätige Umweltbewegung, die das Bewusstsein für den Schutz der Natur schärfen will. Als internationaler Partner der "Earth Hour 2024", die dieses Jahr weltweit am 23. März um 20:30 Uhr Lokalzeit stattfindet, möchte Epson Menschen dazu inspirieren, sich der Bewegung anzuschließen und Energie sparende Maßnahmen zum Wohle unseres Planeten zu ergreifen.

Die "Earth Hour" wurde 2007 vom WWF (World Wide Fund for Nature) ins Leben gerufen, um durch die symbolische, alljährliche Aktion, Ende März auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht auszuschalten, unsere Unterstützung für den Planeten zu demonstrieren. Seitdem hat sich diese Aktion zur weltweit größten Umweltbewegung entwickelt. Menschen in mehr als 190 Ländern und Territorien setzen sich mit ihr für einen gemeinsamen Lebensraum ein. Die "Hour Bank", ein Online-Zähler für Aktionen zugunsten unseres Planeten, verzeichnete im Jahr 2023 mehr als 410.000 Stunden Engagement.

Anlässlich der "Earth Hour 2024" rufen Epson und die Organisation "Earth Hour" alle Menschen dazu auf, Energiesparmaßnahmen zu ergreifen, die in der "Hour Bank" eingetragen werden. Epson aktiviert sein globales Netz von Vertriebsgesellschaften, um in den jeweiligen Ländern und Regionen für diese Maßnahmen zu werben. Am Tag der "Earth Hour" ist Epson zudem ein Partner für Earth Hour-Veranstaltungen in Singapur (Wisma Atria Shopping Mall) und Japan (LalaPort Toyosu in Tokio).

In seiner "Umweltvision 2050" hat sich Epson dazu verpflichtet, bis zu diesem Jahr CO2-negativ zu werden und komplett auf die Nutzung nicht erneuerbarer, fossiler Ressourcen zu verzichten. Zu diesem Zweck ergreift das Unternehmen an allen Standorten der Gruppe weltweit eine Reihe von Initiativen, darunter die Umstellung auf Strom aus zu 100 Prozent erneuerbaren Quellen* Ende 2023.

Yasunori Ogawa, Präsident der Seiko Epson Corporation, erklärte: "Wir freuen uns, dass Epson der erste internationale Unternehmenspartner der "Earth Hour" ist. Seit unserer Gründung engagieren wir uns stark für das harmonische Zusammenleben der lokalen Gemeinschaften und für Maßnahmen, die auf den Erhalt der natürlichen Umwelt abzielen. Während wir unsere Mission als Unternehmen erfüllen, halten wir es für sehr wichtig, dass auch jeder Einzelne mitmacht und selbst aktiv wird. Selbst kleine Aktionen machen einen großen Unterschied, wenn genügend Menschen mitmachen. Durch diese Partnerschaft hoffen wir, das Verständnis für die Notwendigkeit von Umweltaktivitäten zu verbessern und so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit zu geben, aktiv zu werden."

"Unsere Partnerschaft mit Epson zeigt beispielhaft, wie ein erfolgreicher Ansatz für die diesjährige 'Earth Hour' funktioniert", sagt Yves Calmette, Senior Director, Brand and Network Communications, bei "Earth Hour International". "Gemeinsam können wir die Kraft des kollektiven Handelns freisetzen - aber wir brauchen die Beteiligung aller, um diese Stunde zu einer großen Stunde für die Erde zu machen. Wir möchten, dass die "Earth Hour" ein Moment des Feierns für unseren einzigen gemeinsamen Lebensraum - unseren Planeten - ist. Bei der "Earth Hour" geht es nicht nur darum, das Problem des Klimawandels anzuerkennen, sondern auch darum, Lösungen umzusetzen. Es ist unsere Hoffnung, so eine bessere, nachhaltigere Zukunft aufzubauen", schließt Calmette.

Epson und die "Earth Hour" rufen alle Menschen dazu auf, ihren Energieverbrauch zu senken.

Machen Sie mit bei der Aktion "Deine Stunde für die Erde" am 23. März um 20:30 Uhr - einfach Schalter umlegen und Strom sparen!

Details zu Earth Hour: https://www.earthhour.org/epson

Details zu Epson: https://corporate.epson/sp/earthhour/en/

Über "Earth Hour"

Die "Earth Hour" ist die globale Initiative des WWF für den Umweltschutz.

Die "Earth Hour" wurde 2007 in Sydney gegründet und hat sich zur weltweit größten Graswurzelbewegung für die Umwelt entwickelt, die Einzelpersonen, Gemeinschaften, Unternehmen und Organisationen in mehr als 190 Ländern inspiriert, konkrete Umweltmaßnahmen zu ergreifen.

In der Vergangenheit hat sich die "Earth Hour" auf die Klimakrise konzentriert, aber in jüngster Zeit hat sie sich bemüht, auch das drängende Problem des Naturverlusts in den Vordergrund zu rücken.

Ziel ist es, eine Bewegung für den Schutz der Natur zu schaffen, so wie es bei der weltweiten Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Klimawandels bereits geschehen ist.

Die Bewegung erkennt die Rolle des Einzelnen bei der Schaffung von Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme des Planeten an und nutzt die kollektive Kraft ihrer Millionen von Unterstützern, um Veränderungen voranzutreiben.

Mehr Informationen unter www.earthhour.org

Gemeinsam schaffen wir unser diesjähriges Ziel: "The Biggest Hour for Earth".

*Ausgenommen sind einige Verkaufsstandorte und Mietobjekte, bei denen der Stromverbrauch nicht ermittelt werden kann