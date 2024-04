incspaces

Inc & Co Marke incspaces kündigt Investition von 1,5 Mio. € in Standort in Barcelona mit europäischen Expansionsplänen und globalem Pivot an

incspaces, ein führender Anbieter von flexiblen Arbeitsplätzen, der zur Inc & Co Gruppe gehört, hat globale Expansionspläne bekannt gegeben, die neue Standorte in Schlüsselmärkten in Europa, den USA, dem Nahen Osten und Asien vorsehen.

Die Entscheidung, die Bemühungen des Unternehmens auf neue Märkte zu konzentrieren, ist von entscheidender Bedeutung, da der britische Markt für flexible Büros in den letzten Jahren mit Anbietern von Büroflächen gesättigt ist.

Neue Standorte in Barcelona und Dublin werden in diesem Quartal eröffnet, letzterer im nächsten Monat, und sind bereits zu 95 % vorvermietet. Beide Gebäude werden die ersten von vielen sein, die außerhalb des Vereinigten Königreichs errichtet werden und die Präsenz von incspaces auf den wichtigsten europäischen Märkten stärken.

Jack Mason, Konzerngeschäftsführer von Inc & Co, fügte hinzu: „Wir investieren 1,5 Mio. Euro in unsere beiden neuen europäischen Gebäude. Dies ist der Beginn einer strategischen Neuausrichtung für incspaces, mit der das Unternehmen neue Chancen nutzen und eine starke internationale Präsenz aufbauen kann. Wir sind bestrebt, das Wachstum und den Erfolg unserer Kunden durch flexible, qualitativ hochwertige Arbeitsumgebungen zu unterstützen, wo immer sie geschäftlich tätig sind."

Im Rahmen der globalen Expansion von incspaces wurde auch die Entscheidung getroffen, das Führungsteam zu erneuern und Führungskräfte mit umfassender internationaler Erfahrung an Bord zu holen, um das Wachstum voranzutreiben und einen nahtlosen Übergang in diese neuen Märkte zu gewährleisten. Weitere Ankündigungen werden in den kommenden Monaten erfolgen.

Im Zuge der Expansion in weitere Märkte wird incspaces die zur Verlängerung anstehenden Mietverträge in London nicht verlängern und sich stattdessen auf weitere Standorte in Bangkok und Amsterdam konzentrieren, über die bereits Gespräche geführt werden. Für die beiden neuen Standorte werden vor der Eröffnung 1,5 Millionen Euro in die Ausstattung investiert.

incspaces hat vor kurzem auch Infinity Office in Großbritannien eingeführt, das sich an Start-ups und Unternehmer richtet, die sich nicht an einen Büroraum binden wollen, sondern zwanglos vorbeikommen, ihre Post nachsenden lassen und sich treffen oder an Veranstaltungen teilnehmen möchten. Der neue Dienst wurde im April eingeführt und stößt bereits auf großes Interesse bei Start-ups in Manchester.

