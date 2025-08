BAUER Aktiengesellschaft

Aufsichtsrat der BAUER AG bestellt zwei neue Mitglieder für den Vorstand

Schrobenhausen (ots)

Der Aufsichtsrat der BAUER AG hat in seiner jüngsten Sitzung zwei neue Mitglieder für den Vorstand bestellt. Herr Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck wird ab dem 15. August für das Segment Spezialtiefbau zuständig sein. Herr Dr. Martin Thormann tritt zum 15. September in den Vorstand ein und ist dann für das Segment Maschinen verantwortlich. Eine konkrete Ressort- und Aufgabenverteilung bezüglich aller Geschäftssegmente wird zeitnah vorgenommen.

Beide Neuberufungen stärken die strategische und operative Ausrichtung der BAUER Gruppe. Mit ihrer ausgewiesenen Fach- und Führungskompetenz werden Prof. Dr. Heck und Dr. Thormann einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe leisten.

Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck begann seine Karriere 1997 bei der Züblin Spezialtiefbau GmbH, ehe er 2006 als Professor für Baubetrieb und Bauwirtschaft an die TU Graz berufen wurde. Ab 2007 war er Geschäftsführer der profacto GmbH und anschließend Geschäftsführer der H+P Consult GmbH in Graz. Zudem ist er seit 2008 gerichtlich zertifizierter und vereidigter Sachverständiger für Kalkulation, Vergabewesen, Verdingungswesen, Bauabwicklung und Bauabrechnung. Seit 2020 ist er zudem Sprecher der DACH-Baubetriebsprofessuren.

Dr. Martin Thormann blickt auf eine internationale Karriere im Maschinen- und Anlagenbau zurück und hat eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Realisierung von Wachstum und Umsetzung von großen Transformationen. Er startete 2012 bei der thyssenkrupp AG und promovierte parallel im Maschinenbau an der TU Dortmund in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut. Nach Abschluss seiner Promotion wechselte er 2015 in den Strategiebereich der thyssenkrupp Elevator (heute bekannt als TK Elevator) und übernahm 2018 die Leitung des Strategie-Teams für die Business Unit Europe Africa. 2020 wurde er zum CEO Nordics mit Sitz in Stockholm berufen. Seit Ende 2022 verantwortet er als CEO Greater Europe mit Sitz in Wien das operative Geschäft in über zwölf Ländern sowie das Distributoren-Geschäft in den GUS-Staaten der TK Elevator.

"Mit der Berufung von Prof. Dr. Heck und Dr. Thormann gewinnen wir zwei äußerst kompetente Persönlichkeiten mit langjähriger Industrieerfahrung für unser Vorstandsteam", erklärt Prof. Dr. Bastian Fuchs, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BAUER AG. "Beide bringen tiefgehendes Know-how in ihren jeweiligen Fachgebieten mit und werden dazu beitragen, unsere operative Stärke im Spezialtiefbau und im Maschinenbau weiter auszubauen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Im Zuge der Neubesetzungen wird Herr Klaus Pöllath mit Eintritt von Prof. Dr. Heck zum 15. August aus dem Vorstand ausscheiden und wieder in den Aufsichtsrat der BAUER AG zurückkehren. Neben Lena Effinger, die zum 1. Juni als Vorständin für kaufmännische Angelegenheiten bestellt wurde, wird der Vorstand der BAUER AG dann zukünftig aus drei Personen bestehen.

Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente aufgeteilt: Spezialtiefbau, Maschinen und Resources. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2024 mit etwa 11.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 2,2 Milliarden Euro.

Website: http://www.bauer.de