SINEXCEL und Phoenix Contact unterzeichnen Vereinbarung über globale strategische Partnerschaft

SINEXCEL(300693.SZ) hat auf dem PHIIDF (Phoenix Contact Innovation and Industry Development Forum) in Shenzhen offiziell eine globale strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Phoenix Contact unterzeichnet.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werden SINEXCEL und Phoenix Contact auf dem Gebiet der Elektrofahrzeuge (EV) umfassend zusammenarbeiten und dabei das Know-how beider Unternehmen nutzen, um Innovationen voranzutreiben. Die fortschrittliche Leistungselektronik von SINEXCEL und die innovativen EV-Ladetechnologien werden durch die zuverlässigen und leistungsstarken Steckverbinderlösungen von Phoenix Contact ergänzt. Ziel der Partnerschaft ist es, das Laden von Elektrofahrzeugen schneller, sicherer und effizienter zu gestalten.

Während der PHIIDF-Veranstaltung unterzeichneten Kevy Zhao, Vizepräsident von SINEXCEL, und Yi Zhang, Senior Vice President von Phoenix Contact China, die Vereinbarung im Namen ihrer jeweiligen Unternehmen. An der Zeremonie nahmen leitende Angestellte beider Unternehmen teil, darunter Raymond Fang, Geschäftsführer von SINEXCEL, und Jiandang Gu, Präsident von Phoenix Contact China.

Anfang Mai stellten SINEXCEL und Phoenix Contact auf der Power2Drive Europe gemeinsam die MCS-Lösung (Megawatt Charging System) vor, ein Ladesystem, das bis zu 1500 A und 1280 kW liefern kann. Diese bahnbrechende Lösung setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung und treibt die Elektrifizierung von schweren Nutzfahrzeugen voran. Die Unterzeichnung des Abkommens über eine globale strategische Partnerschaft baut auf dieser Zusammenarbeit auf und vertieft die Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen weiter.

Diese strategische Partnerschaft zwischen SINEXCEL und Phoenix Contact unterstreicht das beiderseitige Engagement für den Ausbau ihrer internationalen Präsenz und die Stärkung der langfristigen Zusammenarbeit. Sie zeigt ihre starke Verbindung auf dem globalen Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen und unterstreicht ihre gemeinsamen Bemühungen, nachhaltige Mobilitätslösungen weltweit voranzutreiben.

Informationen zu Phoenix Contact

Das 1923 gegründete Unternehmen Phoenix Contact mit Hauptsitz in Deutschland entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern zukunftsweisende Lösungen durch innovative Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Die integrierten Konzepte umfassen Engineering und Dienstleistungen und werden in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, E-Mobilität, für sauberes Wasser, regenerative Energien und intelligente Versorgungsnetze sowie im energieeffizienten Maschinenbau und in der Systemfertigung eingesetzt. Damit engagiert sich das Unternehmen für den Aufbau einer digitalen Industrie, die die All-Electric-Society ermöglicht.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein führender Anbieter von EV-Lade-, Energiespeicher- und Stromversorgungslösungen mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Leistungselektronik. Mit über 140.000 installierten Gleichstrom-Ladegeräten und 1.000.000 Stromversorgungsmodulen in mehr als 60 Ländern und auf sechs Kontinenten arbeitet SINEXCEL mit führenden Unternehmen der Branche zusammen, um innovative Energielösungen anzubieten, die die Energiefreiheit fördern und zu einer saubereren, grüneren Zukunft beitragen.

