Die zweite Ausgabe des Waterfront Festivals findet im Juli 2025 statt! | Erster Act wird angekündigt: Giovanni Zarella

Samstag, 12. Juli 2025, Zürich – Kongresshaus

Zürich feiert erneut: Die zweite Ausgabe des Waterfront Festivals findet im Juli 2025 statt – Giovanni Zarrella als erster Künstler angekündigt!

Nach dem fulminanten Start im Sommer 2024 kehrt das Waterfront Festival Zürich auch im nächsten Jahr zurück. Im Juli 2025 wird das Kongresshaus Zürich erneut zur Bühne für unvergessliche musikalische Erlebnisse und inspirierende Begegnungen. Das Festival, das bereits bei seiner Premiere mit Künstlern wie Katie Melua, The Gipsy Kings und Stephan Eicher begeisterte, verspricht auch 2025 magische Momente in traumhafter Szenerie direkt am Zürichsee.

Wir freuen uns besonders, Giovanni Zarrella als ersten Künstler für das Waterfront Festival 2025 ankündigen zu dürfen. Am Samstag, den 12. Juli 2025, wird der charismatische Sänger und Entertainer zusammen mit seiner Live-Band für italienische Lebensfreude und Gänsehautmomente sorgen. Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Italo-Klassikern, deutschen Hits auf Italienisch und eigenen Songs, darunter neue Titel seines im Frühjahr erscheinenden Albums „UNIVERSO“, verspricht Giovanni Zarrella einen unvergesslichen Konzertabend voller Herz und Leidenschaft.

Das Waterfront Festival Zürich bietet nicht nur ein erstklassiges musikalisches Line-up, sondern auch ein einzigartiges Ambiente: Intime Indoor-Konzerte, eine atemberaubende Seeterrasse mit Blick auf die Alpen und kulinarische Highlights aus der hochstehenden Gastronomie des Kongresshauses machen das Event zu einem besonderen Erlebnis.

Markieren Sie sich die Termine in Ihrem Kalender und erleben Sie auch 2025 die perfekte Symbiose aus Musik, Genuss und urbanem Lebensgefühl. Tickets und weitere Programminformationen werden in Kürze bekannt gegeben.

act entertainment freut sich darauf, Sie beim zweiten Waterfront Festival Zürich begrüssen zu dürfen – feiern Sie mit uns die Seele von Zürich und die Magie der Musik!

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.actnews.ch unter dem Menüpunkt PRESSE.

