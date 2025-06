Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

Connor, Clark & Lunn Financial Group erweitert ihre UCITS-Plattform um zwei zusätzliche quantitative Aktienstrategien für Nicht-US-Anleger

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire)

Die Connor, Clark & Lunn Financial Group („CC&L Financial Group") gab die jüngste Erweiterung des Connor, Clark & Lunn UCITS ICAV durch die Aufnahme einer globalen Small-Cap-Aktienstrategie und einer globalen Aktienstrategie bekannt. Die beiden Strategien werden vom Quantitative Equity Team von Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. verwaltet. („CC&L Investment Management").

Die Global Small Cap Equity Strategie und die Global Equity Strategie nutzen den quantitativen Investmentprozess von CC&L Investment Management. Beide Strategien zielen darauf ab, ihre Benchmarks, den MSCI ACWI Small Cap Index (netto) bzw. den MSCI ACWI Index (netto), über einen Marktzyklus hinweg zu übertreffen.

CC&L Investment Management ist die älteste und größte Tochtergesellschaft der CC&L Financial Group, die ihren Hauptsitz in Vancouver, Kanada, hat. Die Anlagelösungen des 1982 gegründeten Unternehmens umfassen Aktien, festverzinsliche Papiere und alternative Anlagen, darunter Portable Alpha, marktneutrale und Absolute Return-Strategien.

Die systematischen Anlagestrategien des Quantitative Equity Teams (das „Q-Team") zielen darauf ab, in unterschiedlichen Marktumgebungen einen Mehrwert zu schaffen. Der quantitative Anlageprozess des Q-Teams entwickelt sich ständig weiter, mit neuen Alpha-Erkenntnissen und innovativen technologischen Lösungen. Das Q-Team umfasst 80 Anlageexperten und wird von Jennifer Drake und Steven Huang geleitet. „Wir verwalten seit über 20 Jahren quantitative Portfolios und haben unseren Prozess kontinuierlich verbessert, um für unsere Kunden Ergebnisse zu erzielen", sagt Jennifer Drake. „Wir freuen uns, unsere Plattform zu erweitern und mehr unserer Strategien für europäische Investoren zugänglich zu machen."

Über Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. (CC&L Investment Management) ist eine der größten unabhängigen, partnerschaftlich geführten Vermögensverwaltungsgesellschaften in Kanada. CC&L Investment Management wurde vor über vier Jahrzehnten gegründet und bietet eine breite Palette von Anlagestrategien an, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ausgewogene und alternative Lösungen, darunter Portable Alpha, marktneutrale und Absolute Return-Strategien. CC&L Investment Management ist eine Tochtergesellschaft der Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. mit einem verwalteten Vermögen von über 54 Milliarden US-Dollar.

Informationen zu Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (CC&L Financial Group) ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit mehreren Tochtergesellschaften, die institutionellen und privaten Anlegern eine breite Palette traditioneller und alternativer Anlageverwaltungslösungen bietet. Die CC&L Financial Group bringt durch die Zentralisierung aller operativen und vertrieblichen Funktionen eine beträchtliche Größe und Expertise in die Erbringung von Nicht-Investment-Management-Funktionen ein, was es talentierten Investmentmanagern wie Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. ermöglicht, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können. Die Tochtergesellschaften der CC&L Financial Group verwalten ein Vermögen von über 99 Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte cclgroup.com.

Das Material dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Empfehlung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen, auf die sich diese Informationen beziehen, angesehen werden. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht für alle Unternehmen oder Personen verfügbar.

Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden; ein Kapitalverlust ist möglich. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Der Wert von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren kann über kurze oder längere Zeiträume erheblich sinken. Weitere Informationen zu diesen Risikoerwägungen sowie zu anderen Risiken, denen der Fonds unterliegt, wie z. B. Konzentrations-/Nichtdiversifikations- und Anlagestrategierisiken, sind im Fondsprospekt enthalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung, keine Empfehlung und keine Anlageberatung in Bezug auf den Kauf des hierin beschriebenen Fonds oder eines Wertpapiers dar und enthält auch keine solche. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlage die Ziele des Fonds, Risiken, Gebühren, steuerliche Erwägungen und Kosten sowie andere relevante Informationen sorgfältig prüfen. Für diese und weitere Informationen über den Connor, Clark & Lunn UCITS ICAV fordern Sie bitte einen Prospekt an und lesen Sie ihn sorgfältig, bevor Sie investieren. Potenzielle Anleger sollten auch ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung einer Anlage in Anbetracht ihrer besonderen Umstände und ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes zu prüfen.

Anteile eines von CC&L Investment Management beratenen UCITS sind für bestimmte Nicht-US-Personen nur im Rahmen ausgewählter Transaktionen außerhalb der United States oder unter bestimmten Umständen in Transaktionen erhältlich, die von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act of 1933 in seiner geänderten Fassung gemäß Regulation S und anderen gegebenenfalls anwendbaren US-Gesetzen ausgenommen sind. Diese Mitteilung richtet sich nicht an US-Personen, die nicht berechtigt sind, in ein von CC&L Investment Management verwaltetes UCITS-Produkt zu investieren.

