Die französische MND-Gruppe bringt ORIZON™ auf den Markt, ihre neue Produktreihe von kuppelbaren Seilbahnanlagen für die Mobilität in den Bergen, in touristischen Gebieten und im städtischen Umfeld

Der französische Industriekonzern MND, ein wichtiger Akteur im Bereich des Seilbahnwesens, hat heute ORIZON™ vorgestellt, seine neue Produktreihe von Seilbahnlösungen (Kabinen- und Sesselbahnen). Ziel ist es, den Akteuren in den Bergen und den Betreibern von Verkehrsmitteln in städtischen und touristischen Umgebungen zuverlässige, leistungsfähige und nachhaltige Mobilitätslösungen Made in France anzubieten.

Mit dieser innovativen Reihe von kuppelbaren einseilumlauf Kabinen- und Sesselbahnen mit einem Seil festigt die französische Gruppe MND ihre Position als weltweiter Akteur und strebt danach, neue Marktanteile in einem sich schnell entwickelnden Sektor zu erobern. Die Lösungen der ORIZON™-Reihe erfüllen die anspruchsvollsten Konfigurationen: starke Höhenunterschiede, lange Strecken, große Fahrzeuge, hoher Durchsatz. Sie sind in zahlreichen Konfigurationen erhältlich: von 6er-Sesselbahnen mit oder ohne Hauben bis hin zu 10er-, 16er- und 20er-Seilbahnen, die bis zu 8.000 Personen pro Stunde und Richtung befördern können und eine Geschwindigkeit von bis zu 7 Metern pro Sekunde erreichen.

MND investierte 20 Millionen Euro in die Entwicklung und Industrialisierung seiner ORIZON™-Produktreihe sowie 10 Millionen Euro in den Bau eines Gebäudes in Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie - Frankreich) auf einem neuen, 2 Hektar großen Grundstück, das für die Produktion und Montage dieser neuen Lösungen bestimmt ist. Hinzu kommt der Bau einer ersten Anlage vor Ort, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, die Produkte im realen Betrieb zu entdecken und zu testen. In den nächsten 24 Monaten werden etwa 100 neue Mitarbeiter zur MND-Gruppe stoßen, um ihre Entwicklung zu unterstützen.

Mit mehr als 10 neuen angemeldeten Patentfamilien beweist MND einmal mehr sein ständiges Bestreben, fortschrittliche technische Lösungen im Dienste der sanften Mobilität anzubieten.

Um diese neue Generation von Seilbahnen zu entwickeln und zu produzieren, hat MND in den letzten Jahren zu diesem Zweck ein technisches und industrielles Team von mehr als 60 Personen mobilisiert. Dies hatte den Auftrag, eine Produktreihe zu schaffen, die folgende Eigenschaften erfüllt: eine leistungsfähige und zuverlässige kuppelbare Einseiltechnik mit bewährten Komponenten, Kabinen mit großer Kapazität, die leicht zugänglich sind und ein innovatives Design aufweisen, eine hohe Förderleistung mit einem geringen CO2-Fußabdruck, eine bessere Verschleißfestigkeit zur Optimierung der Wartungskosten und einen patentierten Direct Drive-Antrieb in direkter Verbindung mit der Seilrolle.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Optimierung des Energieverbrauchs der Anlagen gelegt. Dazu gehören die Rückgewinnung und Nutzung der durch das Schwerkraftfördersystem erzeugten Energie, das automatische Eco-Drive-System zur Anpassung an die Verkehrsströme in Echtzeit, die Wärmerückgewinnung für die Gebäudeheizung oder auch die Integration von Lösungen für die Erzeugung erneuerbarer Solarenergie.

Für das Design dieses neue ORIZON™-Ökosystems arbeitete MND mit dem Stellantis Design Studio zusammen. Das aus der kreativen Kraft der Marken der Stellantis-Gruppe entstandene Designstudio ist eines der weltweit führenden Experten für die Schaffung verantwortungsvoller, inspirierender und unvergesslicher Markenerlebnisse. Diese Partnerschaft hat es ermöglicht, für den Nutzer ein Mobilitätserlebnis der neuesten Generation zu schaffen, das dank der zahlreichen Studien in Bezug auf Design, Gestaltung, Ergonomie, Zugänglichkeit, Materialwahl und Lichtverhältnissen fließend und komfortabel ist. Dieses neue Ökosystem wurde so konzipiert, dass es sich nahtlos in natürliche, touristische und städtische Umgebungen einfügt, das Verkehrserlebnis verbessert, eine nachhaltige und effiziente Mobilitätslösung fördert und die Verbindung zwischen den Nutzern und ihrer Umgebung stärkt.

Da jedes Projekt einzigartig ist, wurde ein umfangreicher Katalog an Optionen entwickelt, um den technischen und ästhetischen Anforderungen der Betreiber gerecht zu werden: Farben und Dekoration (innen/außen), Materialwahl, Beleuchtung (innen/außen), Eco-Drive-System, automatischer Betrieb, integrierte Rückgewinnung, Bordinformationssystem, Videoüberwachung etc.

MND hat die Eröffnung der internationalen Veranstaltung MOUNTAIN PLANET (Frankreich), der weltgrößten Messe für Bergerschließung, am 16. April 2024 gewählt, um an seinem Stand als Weltpremiere seine neue Produktreihe kuppelbarer ORIZON™-Seil- und Sesselbahnen, die für touristische und städtische Zwecke bestimmt ist, zu enthüllen. Mountain Planet empfängt drei Tage lang 23.000 Fachbesucher aus 71 Ländern.

MND ist ein französischer Industriekonzern, der sich auf Kabelmobilität, Beschneiungsanlagen, Sicherheit in den Bergen und sensationelle Freizeitinfrastrukturen spezialisiert hat. Mit mehr als 3.000 Kunden in 49 Ländern trägt MND in seinen vier Kernbereichen täglich zur Mobilität, Freizeit und Sicherheit aller bei, indem es bewährte und nachhaltige Lösungen anbietet, die aus seiner Erfahrung in den Bergen hervorgegangen sind. MND hat seinen Sitz in Savoyen, beschäftigt knapp 300 Mitarbeiter und stützt sich auf 12 internationale Niederlassungen sowie 28 Vertriebspartner, um seine Aktivitäten weltweit auszubauen. MND ist auf dem Euronext Growth Markt in Paris notiert (FR00140050Q2 - ALMND). www.mnd.com

