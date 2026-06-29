Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)

Historiker Michael David-Fox wird Rektor des renommierten Instituts für die Wissenschaften vom Menschen in Wien

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Wien (ots)

Der anerkannte Wissenschaftler tritt sein Amt mit 1. August 2026 an und wird damit der vierte Rektor der Institutsgeschichte.

„Michael David-Fox ist ein Wissenschaftler von Weltrang, der über beträchtliche Erfahrung im Aufbau und der Leitung von Institutionen verfügt. Wir können uns glücklich schätzen, ihn für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Ich freue mich sehr auf seine Amtszeit und darauf, ihn am IWM willkommen zu heißen“, so Prof. Timothy Snyder, Permanent Fellow und Vorsitzender der vom Institutsvorstand eingesetzten Findungskommission.

Der Suchprozess hatte im Jänner 2026 begonnen. David-Fox setzte sich dabei gegen rund 40 weitere Bewerber:innen durch. Unter Vorsitz von Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer, Präsident des IWM, wählte der Vorstand am 8. Juni 2026 Michael David-Fox einstimmig zum Rektor. „Mit Michael David-Fox wird dem Institut ein hochqualifizierter Wissenschaftler mit herausragender institutioneller Erfahrung und tiefem Verständnis der Arbeitsschwerpunkte des IWM vorstehen. Er genießt unser vollstes Vertrauen“, betonte Heinz Fischer in einer ersten Stellungnahme nach der Wahl.

David-Fox reiht sich in die Riege herausragender Persönlichkeiten ein, die diese Position innehatten. Der Gründungsrektor des IWM, der polnische Philosoph Krzysztof Michalski, stand bis zu seinem Tod im Jahr 2013 an der Spitze des Instituts. Auf ihn folgte 2015 die Sozialanthropologin Shalini Randeria, die das Institut sechs Jahre lang leitete. Misha Glenny, Autor und Journalist, diente von 2022 bis Anfang 2026 in dieser Funktion.

Michael David-Fox ist ein international anerkannter Historiker und Autor. Er lehrt als Professor für Geschichte an der Georgetown University, wo er das Center for Eurasian, Russian, and East European Studies leitet. Sein jüngstes Buch, Crucibles of Power: Smolensk under Stalinist and Nazi Rule, erschien im Jahr 2025 bei Harvard University Press. David-Fox ist Gründer und Herausgeber von Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, einer führenden Fachzeitschrift für die Geschichte und Kultur Russlands und Eurasiens.

David-Fox studierte in Princeton und Yale, wo er auch promovierte. Als einer der ersten ausländischen Wissenschaftler:innen forschte er nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den bis dahin unter Verschluss gehaltenen Archiven der Kommunistischen Partei. Zahlreiche Aufenthalte als Gastwissenschaftler führten ihn an namhafte internationale Institutionen. So war er 2006 Fellow der Alexander von Humboldt-Stiftung in Berlin, 2017 Guggenheim Fellow, 2023 Gastwissenschaftler am Leibniz-Zentrum für Zeitgeschichte Potsdam (ZZF) sowie 2025 an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS), wo er eine Gastprofessur innehatte.

Mit Forschungsschwerpunkten zu Kommunismus und Faschismus, der russischen Geschichte vom Zarenreich bis zu den historischen Wurzeln des heutigen Putinismus sowie der vergleichenden Revolutionsforschung, verfügt David-Fox über tiefgreifende fachliche Expertise im Bereich der Politik- und Kulturgeschichte, der transnationalen Studien und Theorien der Moderne. Er ist Autor beziehungsweise Herausgeber von 15 Monographien und Sammelbänden sowie zahlreichen Sonderausgaben von Fachzeitschriften.