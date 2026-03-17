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Training von KI über bekannte Daten hinaus: Milestone Systems erweitert Hafnia mit synthetischen Daten und Training-as-a-Service auf der NVIDIA GTC

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Kopenhagen, Dänemark (ots)

NVIDIA und Milestone Systems intensivieren Zusammenarbeit

Milestone Systems erweitert seine KI-Plattform Hafnia um synthetische Daten und ein neues Training-as-a-Service-Angebot für Entwickler:innen von Computer-Vision-Anwendungen.

Milestone Systems kündigt ein neues, für den EU-Markt optimiertes Visual Language Model (VLM) für Verkehrsanalysen an, das bereits mit ausgewählten europäischen Städten im Einsatz ist und Smart-City-Anwendungen unterstützt.

Auf der NVIDIA GTC in San Jose präsentiert Milestone Systems, einer der weltweit führenden Anbieter datenbasierter Videotechnologie, heute bedeutende Weiterentwicklungen seiner aus dem Projekt Hafnia hervorgegangenen Suite an KI-Entwicklertools. Die jüngste Erweiterung umfasst synthetische Daten sowie ein kommendes Training-as-a-Service (TaaS)-Angebot. Damit können Entwickler:innen KI-Modelle nicht nur für reale Bedingungen trainieren, sondern auch für seltene und bislang unbekannte Szenarien.

Projekt Hafnia schlägt die Brücke zwischen Daten, Training und Deployment. Entwickler:innen können damit Datensatzverzerrungen reduzieren, leistungsstarke Vision-AI-Modelle trainieren und diese in Smart-City-Lösungen einsetzen. Das Ergebnis: KI-Systeme, die über reaktives Lernen hinausgehen und über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg proaktiv auf neue Situationen vorbereitet sind.

Der NVIDIA Physical AI Data Factory Blueprint dient dabei als Referenzarchitektur, die Datenaufbereitung, -erweiterung, -bewertung und agentische Orchestrierung im großen Maßstab vereint. Angetrieben von den offenen Welt-Grundmodellen NVIDIA Cosmos(TM) sowie NVIDIA OSMO(TM) verwandelt die Plattform reale und synthetische Rohdaten in hochpräzise, physikbasierte und modellbereite Trainingsdatensätze - und beschleunigt so die Entwicklung mit höherer Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

Training über historische Daten hinaus

"Gemeinsam mit NVIDIA heben wir Hafnia auf die nächste Stufe, indem wir vertrauenswürdige reale Daten mit synthetischer Erweiterung kombinieren", sagt Edward Mauser, Director of Project Hafnia bei Milestone Systems. "So können Entwickler:innen KI-Modelle trainieren, die nicht nur in bekannten Situationen präzise arbeiten, sondern auch gegenüber unerwarteten Ereignissen resilient sind."

KI-Systeme lernen in der Regel aus vergangenen Ereignissen. Reale Umgebungen, beispielsweise Städte, sind jedoch unvorhersehbar. Seltene Wetterlagen, ungewöhnliche Verkehrsmuster oder regionale Fahrzeugtypen sind in klassischen Datensätzen häufig unterrepräsentiert. Hafnia schließt diese Lücke, indem synthetische Daten in die kuratierte Bibliothek realer Videodaten integriert werden. Durch synthetische Erweiterung mit NVIDIA Cosmos Transfer erhalten Entwickler:innen Zugriff auf Datensätze, die beispielsweise seltene oder gefährliche Situationen abbilden, unterrepräsentierte Objektklassen ausbalancieren, regionale und Umweltvariationen modellieren und Datensatzverzerrungen systematisch reduzieren.

Wichtig dabei: Synthetische Daten ersetzen die realen Daten nicht, sondern ergänzen die reale Datenbasis von Hafnia. Dadurch bleiben Authentizität, Compliance und eine konsistente Qualität der Annotation erhalten, während gleichzeitig eine größere Bandbreite an Szenarien abgedeckt wird.

Training-as-a-Service für die Computer-Vision-Community

Auf der GTC gibt Milestone Systems außerdem einen Ausblick auf sein kommendes Training-as-a-Service (TaaS)-Angebot. Anstatt fragmentierte Pipelines zusammenzustellen, erhalten Entwickler:innen eine nahtlose Verbindung zwischen den Daten aus Hafnia und einer leistungsfähigen Trainingsinfrastruktur. Auf diese Weise können sie sich vollständig auf die Entwicklung leistungsstarker Videoanalysen konzentrieren. TaaS ermöglicht einen optimierten Zugriff auf die konformen und hochwertigen Videodaten aus der Hafnia-Bibliothek, die sowohl reale als auch synthetische Datensätze enthält. Diese lassen sich innerhalb eigener Trainingspipelines nutzen. Entwickler:innen passen Datensätze individuell an und feinjustieren Modelle für spezifische Anwendungsfälle.

Da die Daten innerhalb der Hafnia-Bibliothek regelkonform erhoben werden und vollständig nachvollziehbar sind, trainieren Entwickler:innen ihre Modelle mit der Sicherheit, dass das Training den relevanten regulatorischen Anforderungen entspricht. Gleichzeitig reduziert Hafnia die Komplexität bei Beschaffung und Verwaltung von Trainingsdaten und beschleunigt so die Entwicklung leistungsstarker Analyse-Lösungen um das bis zu 30-Fache.

VLM-as-a-Service auf Basis von NVIDIA

In Zusammenarbeit mit NVIDIA bietet Milestones Hafnia zudem VLM-as-a-Service: eine Reihe von Visual Language Models, die auf NVIDIA Cosmos Reason basieren und speziell für Smart-City-Umgebungen optimiert wurden. Auf der NVIDIA GTC kündigt Milestone Systems die Verfügbarkeit eines neuen, für den EU-Markt optimierten VLM für Verkehrsanalysen an, das bereits mit ausgewählten europäischen Städten im Einsatz ist. Weitere Modelle werden in Kürze folgen und die VLM-Suite für zusätzliche Smart-City-Anwendungen erweitern. Diese gehosteten Modelle senken die Einstiegshürden für Computer-Vision-Produkte mit generativer KI für Smart Cities, indem sie Kosten für Datenerhebung, wiederholtes Retraining und den Ausbau der Infrastruktur reduzieren.

Leistungsanalysen zeigen deutliche Verbesserungen gegenüber Basismodellen, darunter:

+19,4 % Verbesserung bei der Erkennung von Verkehrsfluss und Fahrtrichtung

+8,9 % Verbesserung bei der Erkennung visueller Merkmale

+4,4 % Verbesserung bei der Verifizierung von Alarmmeldungen

Für Teams, die die finalen Phasen des Entwicklungszyklus bis zu 70-mal schneller abschließen möchten, stellt Hafnia mit VLM-as-a-Service optimierte, sofort einsatzbereite Visual Language Models für Smart-City-Anwendungen bereit.

End-to-End-Cloud-Infrastruktur

Zur Unterstützung des gesamten Lebenszyklus von Vision-Modellen basiert Hafnia auf einer flexiblen Multi-Cloud-Strategie, die unter anderem AWS, Nebius und weitere Anbieter einbindet. Durch die Kombination aus stabiler Cloud-Infrastruktur und spezialisierter KI-Rechenleistung stellt Hafnia sicher, dass jede Entwicklungsphase genau die benötigte Rechenleistung erhält.

Die Milestone Synthetic Data Generation Pipeline, die Cosmos Transfer sowie Cosmos Evaluator auf Basis von Cosmos Reason nutzt, wird auf der GTC erstmals auf Nebius vorgestellt. Der Multi-Cloud-Ansatz unterstützt zudem Anforderungen an Datensouveränität und ermöglicht es Kunden, jederzeit die volle Kontrolle darüber zu behalten, wo ihre sensiblen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Von der initialen Datenerhebung über individuelles Fine-Tuning bis hin zu großskaligem Training und Deployment bieten diese Kooperationen die skalierbare Infrastruktur, um den gesamten Lebenszyklus von Vision-Modellen abzudecken.

Treffen Sie Milestones Systems auf der NVIDIA GTC

Auf der NVIDIA GTC können Besucher Live-Demonstrationen der erweiterten Hafnia-Datenbibliothek erleben, einen ersten Einblick in Training-as-a-Service erhalten und die neuesten VLM-Funktionen kennenlernen.

Milestone Systems ist am Stand #2036 vertreten und präsentiert dort Projekt Hafnia während der gesamten Veranstaltung. Für tiefere Einblicke in die nächste Generation von Visual Language Models besuchen Sie am 18. März von 14:00 bis 14:40 Uhr die Keynote "A New Frontier for Vision AI with Expert Reasoning Agents" von Edward Mauser, Director und Product Lead bei Milestone Systems.

Milestone Systems unterstützt die Computer-Vision-Community dabei, den gesamten KI-Lebenszyklus zu meistern - und damit intelligentere, fairere und robustere KI zu entwickeln, die nicht nur für heutige Umgebungen gerüstet ist, sondern auch für die unbekannten Herausforderungen von morgen.

Über Milestone Systems

Milestone Systems ist ein weltweit führender Anbieter von datengestützter Videotechnologie. Die Lösungen von Milestone Systems kommen u. a. in der Fertigung, im Transportwesen, in Flughäfen, im Einzelhandel und im öffentlichen Sektor zum Einsatz. Gegründet 1998, mit Hauptsitz in Kopenhagen zählt das Unternehmen über 1.500 Mitarbeitende weltweit und ist seit 2014 Teil der Canon-Gruppe. Weitere Informationen unter www.milestonesys.com