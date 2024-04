Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM)

Neugründung eines unabhängigen Instituts in der Ukraine durch das Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Wien (ots)

Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) gründet INDEX: Institute for Documentation and Exchange mit Sitz in Lviv.

Bereits seit über einem Jahrzehnt zählt die Auseinandersetzung mit der Ukraine zu den Schwerpunkten des IWM. Dieser Tatsache ist es geschuldet, dass bereits im Februar 2022 Documenting Ukraine ins Leben gerufen werden konnte. Über das Programm wurden hunderte ukrainische Intellektuelle und Kulturschaffende bei der Aufarbeitung ihrer Erfahrungen des Russisch-Ukrainischen Krieges unterstützt. Mit der Gründung einer Institution mit Sitz in Lviv setzt das IWM einen konsequenten nächsten Schritt.

INDEX: Institute for Documentation and Exchange hat zum Ziel, den intellektuellen Austausch über Disziplinen und Weltregionen hinweg zu fördern sowie innovative Ansätze der Kriegsdokumentation und der digitalen Archivierung voranzutreiben. Der Dynamik der Situation in der Ukraine entsprechend, werden sich auch die Arbeitsweisen, programmatischen Schwerpunkte und Aktivitäten des Instituts ständig weiterentwickeln. Zentral wird jedoch das Bestreben bleiben, einen nachhaltigen Beitrag zur Reflexion über Themen zu leisten, die für die Zukunft der Ukraine, Europas und der Welt gleichermaßen relevant sind. Dabei setzt INDEX auf eine enge Zusammenarbeit mit den vielen ukrainischen und internationalen Organisationen, deren Ziele und Aktivitäten mit seinen eigenen im Einklang stehen.

Getragen wird diese Initiative von Prof. Timothy Snyder und Dr. Katherine Younger, Permanent Fellows des IWM. Als erste Direktorin von INDEX hat das IWM die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Dr. Sasha Dovzhyk nominiert. Ihre formale Ernennung wird im Rahmen der Gründungsversammlung vor dem Sommer erfolgen.