Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG

Bikeleasing-Gruppe investiert strategisch in Neuseelands führendes Dienstrad-Unternehmen Workride

Nächster strategischer Schritt der interkontinentalen Expansion

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Uslar (ots)

Die Bikeleasing-Gruppe gibt ihre strategische Beteiligung an Workride, Neuseelands Marktführer für Fahrrad-Leasing als Mitarbeiter-Benefit, bekannt. Rund 2.000 neuseeländische Arbeitgeber nutzen bereits das Workride-Angebot. Die Beteiligung erweitert die internationale Präsenz der Bikeleasing-Gruppe und setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fort.

Workride wurde 2022 von Connor Read und Aidan Smith gegründet und hat sich schnell zum Marktführer in Neuseeland entwickelt. Mit der klaren Mission, das Pendeln mit dem Fahrrad zu fördern, schufen die Gründer das erste steuerlich begünstigte Gehaltsumwandlungsprogramm des Landes für Fahrräder, E-Bikes und Scooter. Um das Programm skalierbar und einfach administrierbar zu machen, entwickelte Workride eine eigene Softwareplattform - für eine unkomplizierte Verwaltung und die direkte Vernetzung von Arbeitgebern und Mitarbeitern mit dem Händlernetzwerk.

Strategische Beteiligung in Menschen und Märkte

Für die Bikeleasing-Gruppe ist die strategische Beteiligung an Workride der nächste entscheidende Schritt ihrer internationalen Expansionsstrategie. Bereits im Oktober 2025 hatte die Unternehmensgruppe in das US-amerikanische Unternehmen Ridepanda investiert.

"Was Workride in kurzer Zeit in Neuseeland aufgebaut hat, ist beeindruckend. Wir investieren in vielversprechende Märkte, aber vor allem in überzeugende und innovative Teams. Connor und Aidan haben uns vom ersten Gespräch mit ihrer Leidenschaft und ihrem Unternehmergeist überzeugt. Es war schnell klar, dass wir dieselben Werte und Vision teilen und mit diesem Team zusammenarbeiten wollen", erläutert Othmane Khelil, Co-CEO der Bikeleasing-Gruppe, die Hintergründe der Beteiligung.

"Wir freuen uns sehr, Teil der Bikeleasing-Gruppe und eines größeren Ökosystems zu werden, das sich dafür einsetzt, mehr Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Die Kombination aus Bikeleasings internationaler Reichweite, operativer Erfahrung und bewährten Produkten mit Workrides lokalem Know-how wird es uns ermöglichen, schneller zu wachsen, unser Angebot zu stärken und spannende neue Möglichkeiten für Unternehmen und Radfahrende in ganz Neuseeland zu schaffen", sagt Connor Read, Co-Founder von Workride.

Gemeinsam wachsen

Workride hat bereits eine starke lokale Marktposition aufgebaut - getrieben von unternehmerischer Leidenschaft, schneller Umsetzung und einem landesweiten Netzwerk von rund 250 Fahrradhändlern sowie vertrauensvollen Beziehungen zu Arbeitgebern, Kommunen und Regierungsorganisationen. Die Bikeleasing-Gruppe bringt strategische und operative Schlagkraft ein - mit langjähriger Expertise im Dienstrad-Leasing und einem starken Branchennetzwerk - eine ideale Grundlage, um Workrides nächste Wachstumsphase zu beschleunigen. Gemeinsam bilden sie ein starkes Team, um Fahrrad-Leasing in Neuseeland zu skalieren.

Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio (Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE und Lesora. Mehr Informationen: www.bikeleasing.de

Über Workride

Workride ist Neuseelands führender Anbieter von Fahrrad-Benefit-Programmen für Mitarbeiter. Mit dem Ziel, das tägliche Pendeln gesünder, erschwinglicher und unkomplizierter zu machen, bietet Workride eine kostenlose digitale Plattform, über die Arbeitgeber Fahrräder und E-Bikes als nahtlosen, steuerlich begünstigten Benefit anbieten können. Heute vertrauen mehr als 2.000 Unternehmens- und Regierungsarbeitgeber in ganz Neuseeland auf Workride - mit starkem Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre. Mehr Informationen: https://www.workride.co.nz