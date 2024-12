Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG

Bikeleasing-Service feiert 70.000sten Kunden: HEIWE Heizung Sanitär GmbH & Co. KG setzt auf Dienstrad-Leasing

Uslar (ots)

Der Bikeleasing-Service, einer der führenden Anbieter für Dienstrad-Leasing in Deutschland und Marktführer in Österreich, hat einen neuen Meilenstein erreicht: Mit der HEIWE Heizung Sanitär GmbH & Co. KG aus Haselund in Schleswig-Holstein wurde kürzlich das 70.000ste Unternehmen begrüßt, das auf Dienstrad-Leasing setzt. Dieses besondere Ereignis wurde vor Ort gemeinsam mit den Mitarbeitenden des Heiz- und Sanitärbetriebs gefeiert.

Die HEIWE Heizung Sanitär GmbH & Co. KG ist ein klassisches Handwerksunternehmen mit rund 30 Mitarbeitenden, das in der Heiz- und Sanitärbranche neben den klassischen Leistungen auf regenerative Energien setzt. Im Rahmen der Ehrung überreichte Florian Marklein, Account Manager des Bikeleasing-Service, HEIWE-Geschäftsführer Bernd Jensen und seinem Team Bikeleasing-Willkommenspakete, um den Start auf dem Dienstrad beispielsweise mit einem Multitool und Reflektoren zu unterstützen. Einige Mitarbeitende des Handwerksbetriebs nutzen bereits die Vorteile eines Dienstrads und profitieren von der Kombination aus Kostenvorteilen und Gesundheitsförderung.

"Wir freuen uns sehr, dass mittlerweile 70.000 Unternehmen, darunter immer mehr kleine und mittelständische Betriebe, gemeinsam mit uns auf Dienstrad-Leasing setzen. Das zeigt uns, dass dieses Modell nicht nur nachhaltig ist, sondern auch in der Praxis bestens funktioniert," sagt Bastian Krause, CEO des Bikeleasing-Service. "Insbesondere KMUs* wie die HEIWE Heizung Sanitär GmbH & Co. KG profitieren von der Möglichkeit, ihren Mitarbeitenden einen attraktiven Benefit zu bieten, ohne selbst Kosten tragen zu müssen."

Bernd Jensen, Geschäftsführer der HEIWE Heizung Sanitär GmbH & Co. KG, bestätigt: "Unsere Entscheidung für den Bikeleasing-Service war goldrichtig. Die Zusammenarbeit ist unkompliziert und wir bekommen immer einen sehr guten Service. Das Dienstrad-Leasing ist optimal, um die Mitarbeitenden zu motivieren, zu binden und ihre alltägliche Bewegung zu fördern. Und wir als Arbeitgeber haben keine Kosten, sondern profitieren sogar ebenfalls von der Steuerersparnis."

Ein HEIWE-Mitarbeiter, der bereits ein Dienstrad nutzt, zeigt sich ebenfalls zufrieden: "Die ganze Abwicklung war absolut problemlos. Vom Fahrrad aussuchen über den Vertragsabschluss bis zur Übergabe vor Ort beim Fahrradhändler hat alles einwandfrei und schnell funktioniert. Ich finde die Möglichkeit super, dass ich mit wenig finanziellem Aufwand ein sehr hochwertiges E-Bike fahren kann."

Das Modell Dienstrad-Leasing erfreut sich weiterhin wachsender Beliebtheit - nicht zuletzt, weil es Gesundheit, Nachhaltigkeit und finanzielle Vorteile miteinander verbindet. Mit der Unterstützung des Bikeleasing-Service können Unternehmen jeder Größe ihren Mitarbeitenden diese attraktive Option bieten und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

*KMU: Kleine und mittlere Unternehmen

Über den Bikeleasing-Service

Seit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.

Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 70.000 Unternehmen mit mehr als 3,6 Millionen Mitarbeitenden im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von mittlerweile 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.

An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit rund 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.