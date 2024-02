RSD Reise Service Deutschland GmbH

RSD Reise Service Deutschland als Top-Reiseveranstalter ausgezeichnet

Experten würdigen die besondere touristische und wirtschaftliche Schlagkraft

München (ots)

Für seine „überdurchschnittliche touristische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit“ wurde RSD Reise Service Deutschland jetzt als „Top-Reiseveranstalter“ ausgezeichnet.

An der dafür erforderlichen umfassenden Überprüfung und entsprechenden Zertifizierung waren zwei Spezialisten-Teams beteiligt: Die touristischen Komponenten beurteilten die Experten der tourVERS GmbH, einem führenden Anbieter des vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Reisepreissicherungsscheines. tourVERS versichert mehr als 1.200 Veranstalter aller Größenordnungen und touristischen Bereiche. Als zweites Prüf-Team nahm die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RINKE TREUHAND sorgsam die RSD-Bonität unter die Lupe, also die wirtschaftliche Standfestigkeit. Für Geschäftspartner wie Reisende gilt sie gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeichen als entscheidender Gradmesser für die Verlässlichkeit eines Reiseveranstalters.

Die anerkannte wirtschaftliche Stärke seines Unternehmens - natürlich auch von großer Bedeutung für RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits. Anlässlich der Übergabe der Zertifikats-Urkunde durch tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle freut sich der RSD-Chef: „Diese besondere Wertschätzung würdigt unsere Gesamt-Leistung als einer der führenden Reiseveranstalter Europas.“

RSD-Lenker Zsifkovits zählt einige jener Leistungsbereiche auf, bei der sich RSD nun als überdurchschnittlicher Anbieter rühmen darf: „Das beginnt bei der ausführlichen Telefon-Beratung der Kunden und erstreckt sich über die Präsentation unseres tollen Reise-Sortiments, dessen Top-Qualität und das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis bis hin zu Bestwerten bei der Kundenzufriedenheit. Darauf dürfen wir als Team engagierter Reise-Profis auch ein wenig stolz sein.“

Und tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle ergänzt: „Durch die Auszeichnung als Top-Reiseveranstalter kann sich RSD von seinen zahlreichen Mitbewerbern im Bereich Bildungs- und Erholungsreisen positiv abheben.“