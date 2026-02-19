Gstaad Saanenland Tourismus

Rund 5’000 Teilnehmende beim Schneespass Weyerli

Gelebte Schneesportförderung mitten in Bern

Der «Schneespass Weyerli» im Freibad Weyermannshaus war auch in diesem Winter ein voller Erfolg. Das gemeinsame Projekt des Sportamts der Stadt Bern, der Schneesportinitiative GoSnow, der Boarding Association Berne (BABE) sowie von Gstaad Saanenland Tourismus (GST) und den Bergbahnen Destination Gstaad (BDG) ermöglichte rund 5’000 Kindern und Begleitpersonen einen niederschwelligen Zugang zum Schneesport – direkt in der Stadt.

Während der Saison wurden an den öffentlichen Betriebstagen (Mittwoch-, Samstag- und Sonntagnachmittag) durchschnittlich rund 190 Personen gezählt. Insgesamt besuchten 4’471 Personen den «Schneespass Weyerli». Zusätzlich nutzten im Januar 517 Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Bern das Angebot im Rahmen organisierter Schulvormittage mit professioneller Begleitung. Hinzu kamen drei Snowboard-Workshops der Boarding Association Berne (BABE) mit geschätzt 15 bis 20 Kindern pro Workshop.

Trotz wechselhafter Witterung musste die Anlage lediglich an zwei Tagen geschlossen werden. An vier Samstagen standen jeweils vier Schneesportlehrerinnen und -lehrer aus der Destination Gstaad im Einsatz und erteilten kostenlosen Skiunterricht – ein Angebot, das jedes Mal rege genutzt wurde. Beteiligt waren die Skischulen Snowsports Saanen/Schönried, Skischule Gstaad, das Alpinzentrum sowie die Skischule Zweisimmen.

«Unser Ziel ist es, Kinder für den Schneesport zu begeistern und Hemmschwellen abzubauen», sagt Mike von Grünigen, Projektverantwortlicher seitens Gstaad Saanenland Tourismus. «Mit dem Engagement im Weyerli bringen wir die Faszination des Wintersports direkt in die Stadt – unkompliziert, zugänglich und mit viel Freude.»

Die enge Zusammenarbeit mit dem Sportamt der Stadt Bern, GoSnow sowie weiteren Partnern zeigt, wie nachhaltige Schneesportförderung erfolgreich umgesetzt werden kann. Gstaad Saanenland Tourismus freut sich, Teil dieses zukunftsweisenden Projekts zu sein und auch künftig einen aktiven Beitrag zur Nachwuchsförderung im Schneesport zu leisten.

