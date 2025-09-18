Gstaad Saanenland Tourismus

Nationaler Wandertag 2026 in der Ferienregion Gstaad

Am 29. August 2026 heisst die Ferienregion Gstaad Wanderfreunde aus der ganzen Schweiz am Nationalen Wandertag willkommen.

Nach der Übergabe des Wanderstocks in Davos-Klosters nimmt die Tourismusdestination im Berner Oberland den Auftrag an und beginnt mit der Organisation des Nationalen Wandertages der Schweizer Familie durch die abwechslungsreiche Landschaft der Region. Die Ferienregion Gstaad freut sich auf mehrere Tausend Teilnehmende, prominenten Wandergöttis und ein vielfältiges Rahmenprogramm für Outdoor-Fans in jedem Alter.

Wandern steht in der Ferienregion Gstaad seit Generationen für ein naturnahes Erlebnis, bei dem Gäste und Einheimische an glitzernden Berggewässern vorbei, hinein in stille Täler und hinauf zu aussichtsreichen Gipfeln wandern. Unterwegs laden Alpbeizli mit ihren Sonnenterrassen zur Rast ein und präsentieren echte, regionale Spezialitäten zur Stärkung inmitten einer unvergesslichen Kulisse. Diese Verbindung von Landschaft, Alptradition und Bewegung prägt die Ferienregion Gstaad seit jeher. Deshalb erstaunt es nicht, dass die Region mit über 300 Kilometern signalisierten und gepflegten Wegen zum idealen Austragungsort des Nationalen Wandertags 2026 beauftragt wurde.

Peter Jost, Chefredaktor der Schweizer Familie, verkündete letzte Woche am Wandertag in Davos die Ferienregion Gstaad als Austragungsort für den Nationalen Wandertag am 29. August 2026. Traditionsgemäss übergab er im Rahmen der Feierlichkeiten den Wanderstock an Tourismusdirektor Flurin Riedi (CEO Gstaad Saanenland Tourismus) und sein Projektteam der Ferienregion Gstaad als symbolisches Zeichen für die Austragung im kommenden Jahr: «Schon vor einem Jahr rechneten viele damit, dass der nächste Wandertag im Berner Oberland stattfinden wird. Und tatsächlich: Der Wanderstock wird 2026 in der Ferienregion Gstaad unterwegs sein», lüftete Jost das bis dahin gut gehütete Geheimnis.

Vielfältiges Programm mit Routen für alle Anforderungen

Drei Wanderrouten mit unterschiedlichem Höhenprofil ermöglichen Teilnehmenden aller Altersstufen und Fitnessniveaus ein passendes Wandererlebnis, das Spass macht. Jede Route wird von einem prominenten Wandergötti bzw. einer Wandergotte begleitet. Für Fans gibt es unterwegs Gelegenheiten, ein gemeinsames Selfie in der Bergkulisse zur Erinnerung zu schiessen.

Wer lieber eine sportliche E-Bike-Tour unternehmen möchte, hat ebenfalls die Möglichkeit auf dem Sattel die besondere Aussicht auf die Landschaft zu geniessen.

Beim grossen Wander- und Naturerlebnis – entlang von gemütlichen und pittoresken Pfaden – ist bereits der Weg das Ziel, auf dem sich Wanderer aus der ganzen Schweiz begegnen.

Nationale Strahlkraft auf der Bühne der Region

Der Nationale Wandertag ist weit mehr als ein regionaler Event: In den letzten Jahren nahmen jeweils mehrere Tausend Personen teil – von Familien über Outdoor-Enthusiasten bis hin zu erfahrenen Berggänger:innen. Damit ist der Anlass ein bedeutender Höhepunkt des Wandersommers und strahlt weit über die Gastgeberregion hinaus. Für das Rahmenprogramm und die Festwirtschaft sind in der Ferienregion Gstaad vielfältige Begegnungsmöglichkeiten geplant – Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt im kommenden Jahr.

«Es ist uns ein grosses Anliegen, diesen Tag inklusiv zu gestalten – unabhängig von Alter oder Kondition», betont Katrin Haldi, Projektleiterin Events der Ferienregion Gstaad. «Wir freuen uns, Gäste aus der ganzen Schweiz willkommen zu heissen, die unsere Region als vielfältige, naturnahe Wanderregion erleben möchten. Ich bin sicher, dass auch viele Einheimische an diesem Tag unterwegs sind und so mit den Gästen in den Austausch kommen. Wer weiss, vielleicht entstehen neue Bekanntschaften auf unseren Wanderwegen.» Die Nomination als Durchführungdestination für den Nationalen Wandertag sieht die Ferienregion Gstaad als Auftrag, in abwechslungsreichen und unvergesslichen Tag auf die Beine zu stellen, ergänzt Haldi weiter.

Über den Nationalen Wandertag

Die Schweizer Familie ist eine der auflagenstärksten und traditionsreichsten Wochenzeitschriften mit rund 400'000 Leser:innen. Seit Jahrzehnten begleitet sie ihre Leser:innen mit Reportagen, Service- und Freizeitthemen und initiiert mit dem Nationalen Wandertag einen der grössten Outdoor-Events des Landes, erstmals durchgeführt im Jahr 2008. Mit jeweils mehreren tausend Besucher:innen pro Ausgabe ist der Anlass einer der grössten eintägigen Wanderevents der Schweiz. Drei parallel durchgeführte Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, begleitet von bekannten Persönlichkeiten als Wandergötti/-gotte schliesst alle Leistungsniveaus ein. Der Nationale Wandertag bietet Erlebnise in der Natur, Begegnungen und regionale Vielfalt, eingebunden in ein familienfreundliches, schweizweit beachtetes Konzept.

