Ansehen von Deep-Tech-Talenten sagt nachweislich zukünftiges Innovationspotenzial von KI-fokussierten Unternehmen voraus

London (ots/PRNewswire)

Die Daten von Zeki zeigen neue Wege auf, um Investitionsmöglichkeiten und -risiken zu erkennen, indem die besten KI-Talente mit fortgeschrittenen Fähigkeiten in Wissenschaft und Technik identifiziert und verfolgt werden.

Zeki, ein in Großbritannien ansässiges Datenunternehmen, das über den genauesten Deep-Tech-Human-Capital-Intelligence-Datensatz verfügt, der jemals erstellt wurde, veröffentlichte heute seinen ersten AI Companies Report (Bericht zu KI-Unternehmen).

Die Analyse von Zeki basiert auf einem KI-spezifischen Datensatz von 160.000 Personen, die in mehr als 40.000 Unternehmen in 94 Ländern beschäftigt sind und an der Spitze der KI-Wissenschaft und -Technik stehen, über einen Zeitraum von 10 Jahren (2014–2024).

Die Fähigkeit, das Innovationspotenzial des intellektuellen Kernkapitals eines Unternehmens zu messen, eröffnet neue Möglichkeiten, Investitionsmöglichkeiten und -risiken zu erkennen – sowohl für börsennotierte als auch für nicht börsennotierte Deep-Tech-Unternehmen. Unternehmen können die Daten von Zeki auch nutzen, um ihre Talentakquisitionsprozesse und Innovationspipelines zu optimieren.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des kostenlosen Berichts gehören:

TOP TALENT SCHAFFT MEHR IP – Zeki belegt quantitativ den direkten Zusammenhang zwischen der Einstellung von Spitzeninnovatoren und der Schaffung von mehr geistigem Eigentum (IP).

– Zeki belegt quantitativ den direkten Zusammenhang zwischen der Einstellung von Spitzeninnovatoren und der Schaffung von mehr geistigem Eigentum (IP). AI-WASHING ERFREUT SICH GROSSER BELIEBTHEIT – Zeki wendet seine analytische Linse an, um Unternehmen zu identifizieren, denen es trotz hoher Finanzmittel an Humankapital fehlt, um die versprochenen AI-Innovationen zu realisieren. Zeki geht noch weiter und identifiziert aktuelle Unternehmen mit innovativem Talent und begrenzten Mitteln.

– Zeki wendet seine analytische Linse an, um Unternehmen zu identifizieren, denen es trotz hoher Finanzmittel an Humankapital fehlt, um die versprochenen AI-Innovationen zu realisieren. Zeki geht noch weiter und identifiziert aktuelle Unternehmen mit innovativem Talent und begrenzten Mitteln. TOP-TALENT VERLÄSST NAMHAFTES AMERIKANISCHES KI-UNTERNEHMEN, WÄHREND EINSTELLUNG IM BEREICH KI IN DEN USA BOOMT – Das im Bericht von Zeki genannte Unternehmen hat seit seiner Gründung Schwierigkeiten, die besten Talente an sich zu binden, verliert allmählich seine klügsten Köpfe und stellt stattdessen Talente mit weniger guten Innovationsleistungen ein. Zeki ist der Ansicht, dass der zehnjährige Anstieg der Einstellung von Top-KI-Talenten durch die Big 5 in den USA seinen Höhepunkt erreicht hat, da ihr Modell mit hohem Volumen und hoher Umschlagshäufigkeit unbezahlbar und weniger relevant wird.

– Das im Bericht von Zeki genannte Unternehmen hat seit seiner Gründung Schwierigkeiten, die besten Talente an sich zu binden, verliert allmählich seine klügsten Köpfe und stellt stattdessen Talente mit weniger guten Innovationsleistungen ein. Zeki ist der Ansicht, dass der zehnjährige Anstieg der Einstellung von Top-KI-Talenten durch die Big 5 in den USA seinen Höhepunkt erreicht hat, da ihr Modell mit hohem Volumen und hoher Umschlagshäufigkeit unbezahlbar und weniger relevant wird. BRANCHENFÜHRER: AUSREISSER IN DER BRANCHE – Daten von Zeki zeigen, wo, wann und wie die Branchenführer J.P. Morgan, Nvidia, Bosch, Huawei und andere bereits 2018 Entscheidungen im Bereich KI trafen, die sich jetzt auszahlen.

– Daten von Zeki zeigen, wo, wann und wie die Branchenführer J.P. Morgan, Nvidia, Bosch, Huawei und andere bereits 2018 Entscheidungen im Bereich KI trafen, die sich jetzt auszahlen. MEDIZINTECHNIK DOMINIERT SEKTORWACHSTUM – Top-KI-Talente in der Medizintechnik sind in den letzten fünf Jahren in den USA um über 400 Prozent gewachsen. Daten von Zeki identifizieren vier kleine Medizintechnikunternehmen, die man im Auge behalten sollte.

Bericht herunterladen

Der vollständige AI Companies Report 2024 steht unter www.thezeki.com zum kostenlosen Download bereit. Im Flaggschiff-Bericht von Zeki, dem State of AI Talent 2024 und Zekis Women in AI 2024 Report finden Sie weitere Informationen zu den Ländern, Unternehmen, Universitäten und Sektoren, die im Rennen um die besten KI-Talente gewinnen oder verlieren. Diese Intelligenz verschafft Unternehmen einen Vorsprung bei der Ermittlung von Investitionsmöglichkeiten, der Beschleunigung von Innovationen und der Gewinnung erstklassiger Talente.

Informationen zu Zeki

Unsere Daten enthalten über eine Million Top-Wissenschaftler, Ingenieure und Forscher, die in den Bereichen KI, Quantencomputing, Datentechnik, Halbleiter und Gesundheitstechnologie arbeiten – in mehr als 40.000 Unternehmen weltweit. Zeki hat 20 Innovatoren-Scores erstellt, die die Innovationsleistung, die berufliche Positionierung, die Fähigkeiten und den Ruf jedes Einzelnen messen. Die Tiefe der Daten von Zeki ermöglicht es uns, mithilfe von maschinellem Lernen und fortschrittlicher Analytik den Werdegang und das Potenzial einer Person zu prognostizieren. Die Breite der Daten von Zeki ermöglicht es uns, eine Person mit all ihren Mitbewerbern weltweit zu vergleichen. Erfahren Sie mehr: www.thezeki.com

