"Gipfel Zytig" gerügt: Perfide Assoziation hergestellt (Stellungnahme 19/2023)

Bern (ots) - Parteien: X. c. RTS Themen: Wahrheit / Unterschlagen wichtiger Informationen / Berichtigung / Vorteil Beschwerde abgewiesen Zusammenfassung JournalistInnen sollten so viel wie möglich über die Identität, die Rolle und die Motivation der Menschen wissen, denen sie in einer Reportage das ...

Ein Dokument

mehr