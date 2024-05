Anapaya Systems AG

Anapaya, Sunrise und Swisscom lancieren gemeinsam Anapaya GATE zur Abwehr von DDoS- und Intrusion-Attacken

Zürich, Schweiz (ots)

Anapaya, ein Pionier für Netzwerklösungen, die auf der SCION-Architektur basieren, ist stolz darauf, die offizielle Einführung von Anapaya GATE bekannt zu geben, einer Lösung, die aus einer erstmaligen Partnerschaft zwischen führenden Schweizer Internet Service Providern (ISPs), Sunrise und Swisscom, zusammen mit Anapaya entstanden ist.

Anapaya GATE ist ein neuer Weg, um sichere Verbindungen über das SCION-Internet zu erhalten und DDoS- und Intrusionsangriffe auf kritische, dem Internet ausgesetzte Geschäftsdienste wie VPN-Dienste für Remote-Mitarbeiter, IoT-Dienste und Websites zu verhindern. Die auf SCION basierende Lösung bietet Unternehmen, die sich in der zunehmend komplexen digitalen Welt von heute zurechtfinden müssen, Resilienz und Sicherheit. Durch die Nutzung des kombinierten Netzwerks mehrerer ISPs bietet Anapaya eine umfassende Lösung, die den wachsenden Herausforderungen in Bezug auf Cyberbedrohungen, Datenschutz und Netzwerkperformance gerecht wird.

"Wir bei Anapaya sind bestrebt, die Grenzen der Innovation zu verschieben, um ein sichereres und stabileres Internet für alle zu schaffen", sagt Martin Bosshardt, CEO von Anapaya. "Die Einführung von Anapaya GATE ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die Art und Weise zu verändern, wie sich Unternehmen und Privatpersonen online verbinden und kommunizieren."

Zu den wichtigsten Vorteilen der Anapaya GATE-Lösung gehören:

Erhöhte Sicherheit: Anapaya GATE ermöglicht als Zugangspunkt zum SCION Internet die Reduzierung der Angriffsfläche um bis zu 99,9 %, indem es den Dienst für Angreifer unsichtbar macht.

Optimale Ausfallsicherheit: Dank der Möglichkeit, die Datenübertragung mit Anapaya GATE zu kontrollieren, profitieren Kunden von einem unterbruchfreien Netzwerkbetrieb und konstanter Konnektivität.

Einfach zu benutzen: Für die Nutzung von Anapaya GATE ist keine Installation erforderlich, so dass die Bereitstellung einfach, schnell und kostengünstig ist und keine zusätzliche Hardware benötigt wird.

Anapaya GATE wurde durch eine bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen Anapaya und den führenden ISP-Unternehmen in der Schweiz ermöglicht. Gemeinsam ermöglichen sie einen umfassenden, landesweiten Zugang zum SCION-Internet und unterstützen damit eine gemeinsame Vision für ein sichereres Internet.

"Diese einzigartige und noch nie dagewesene Zusammenarbeit zwischen Anapaya, Sunrise und Swisscom zur Bereitstellung des Anapaya GATE-Zugangs macht den Zugang zu SCION für die Benutzer unglaublich einfach und bequem", so Dario Colacicco, Chief Product Officer bei Anapaya.

"Die Kunden benötigen nur einen einzigen GATE-Servicevertrag, um von der Konnektivität über alle angeschlossenen Anbieter zu profitieren, ohne dass sie mit jedem ISP einen eigenen Vertrag abschließen müssen - ein in der Telekommunikationsbranche noch nie dagewesenes Maß an Komfort und Integration."

Marco Canepa, Senior Director B2B Products & Alliances bei Sunrise, fügte hinzu: "Als Innovationsführer ist es für uns sehr wichtig, an dieser bahnbrechenden Partnerschaft teilzunehmen. Anapaya GATE stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Internetsicherheit dar, und wir erwarten, dass es Unternehmen in der Schweiz und darüber hinaus einen immensen Nutzen bringen wird."

"Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für den Geist der Zusammenarbeit und Innovation, der den Schweizer Technologiesektor auszeichnet", sagt Orlando Spitale, Field CTO B2B bei Swisscom. "Indem wir die kollektive Stärke unserer ISP-Kollegen nutzen, liefern wir eine Lösung, die einen neuen Standard für Internetsicherheit und -resilienz setzt."

Anapaya GATE ist ab sofort für Unternehmen in der ganzen Schweiz verfügbar, eine internationale Ausweitung ist in naher Zukunft geplant. Weitere Informationen über GATE und wie Ihr Unternehmen davon profitieren kann, finden Sie auf unserer Website.

Über Anapaya

Anapaya ist ein Schweizer Unternehmen, das die Sicherheit und Konnektivität des Internets durch die SCION-Internet-Architektur verbessern will, eine bahnbrechende Technologie, die sicheres Routing, Widerstandsfähigkeit gegen DDoS-Angriffe und hohe Verfügbarkeit bietet.

Die Lösungen von Anapaya ermöglichen es globalen Unternehmen, in der heutigen Welt mit Vertrauen zu operieren, indem sie höhere Sicherheit und Flexibilität für ihre geschäftskritischen Dienste und Datenkommunikation bieten.

Zusammen mit seinem Partner-Ökosystem aus Telekommunikationsunternehmen, Systemintegratoren und Cloud-Anbietern macht Anapaya das SCION Internet für alle zugänglich. Zu den Kunden gehören u.a. die Schweizerische Nationalbank und SIX mit dem Swiss Secure Finance Network, Health Info Net mit dem Secure Swiss Health Network und die Schweizerische Bundesverwaltung.

Anapaya wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.