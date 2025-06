Automation Anywhere, Inc.

Automation Anywhere wird im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Robotic Process Automation als Leader eingestuft

Das siebte Jahr in Folge führend in der Robotic Process Automation

Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), gab heute bekannt, dass Gartner® das Unternehmen zum siebten Mal in Folge als „Leader in Automation" ausgezeichnet hat. Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Innovation, unsere unternehmensweiten Kompetenzen und den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten. Eine kostenlose Kopie des Forschungsberichts von Gartner, Inc. vom Juni 2025 mit dem Titel „Magic Quadrant for Robotic Process Automation" ist hier verfügbar.

Seit 2019 wird Automation Anywhere im Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation (RPA) kontinuierlich als Leader ausgezeichnet. Das Unternehmen führt seine anhaltende Führungsposition auf seine unternehmensgerechte, cloudnative Plattform zurück, die die Automatisierung über Teams, Bots und Systeme hinweg sicher skaliert – jetzt auch mit intelligenten KI-Agenten. Darüber hinaus ist Automation Anywhere davon überzeugt, dass seine umfangreichen Investitionen in regelbasierte und KI-gestützte Automatisierung eine solide Grundlage für seine Führungsposition im Bereich Agentic Process Automation (APA) geschaffen haben. Diese Grundlage basiert auf dem bewährten Kern von RPA und ermöglicht eine intelligentere Automatisierung in großem Maßstab. Sie unterstützt Unternehmen dabei, von aufgabenbasierten Bots zu KI-Agenten überzugehen, die denken, lernen und handeln können.

„Die Tatsache, dass wir von Gartner sieben Jahre in Folge als Leader ausgezeichnet wurden, ist unserer Meinung nach eine starke Bestätigung für unser unermüdliches Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kunden", erklärte Adi Kuruganti, Chief Product Officer bei Automation Anywhere. „Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung die Stärke unserer Cloud-nativen RPA-Grundlage widerspiegelt und unseren Fokus darauf bekräftigt, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Vision des autonomen Unternehmens zu verwirklichen. Durch die Kombination traditioneller RPA mit KI-Agenten bietet unsere Plattform eine Automatisierung, die denken, lernen und handeln kann – und Unternehmen so in die Lage versetzt, neue Ebenen der Wertschöpfung zu erschließen."

RPA ist weiterhin ein zentraler Treiber der Unternehmensumwandlung, und Automation Anywhere baut auf dieser Grundlage mit intelligenten Agenten und leistungsstarken neuen Funktionen auf, darunter die Process Reasoning Engine (PRE) und Enterprise UI Agents. Diese Innovationen ermöglichen es Unternehmen, von einer aufgabenbasierten Automatisierung zu einer intelligenten Orchestrierung überzugehen und komplexe Arbeitsabläufe schnell und in großem Umfang zu bewältigen.

Automation Anywhere unterstützt Kunden in jeder Phase ihrer Automatisierungsreise – von der Pilotphase bis zur vollständigen Einführung der Plattform – mit einem mehrsprachigen Support rund um die Uhr in sieben globalen Zentren, einem starken Service-Ökosystem und der dynamischen Pathfinder-Entwickler-Community. In nur einem Quartal absolvierten Entwickler mehr als 65.000 praktische APA-Schulungen, wodurch sowohl die Weiterqualifizierung als auch die praktische Umsetzung beschleunigt wurden. Kunden erzielen schneller Ergebnisse und berichten von einer dreimal schnelleren Entwicklung und einer um 60 % höheren Ausfallsicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen.

Die neuesten Angebote von Automation Anywhere – darunter die Process Reasoning Engine (PRE), Enterprise-UI-Agenten, KI-Agenten mit Schlussfolgerungsfähigkeit, die neu eingeführten Agentic Solutions und der Agentic Solutions Workspace – bieten weiterhin Automatisierung in Unternehmensqualität und im großen Maßstab. Diese Innovationen wurden für erhöhte Ausfallsicherheit, schnellere Bereitstellung und intelligente Orchestrierung entwickelt und unterstützen Kunden dabei, Ergebnisse zu beschleunigen und ihren Weg zum autonomen Unternehmen voranzutreiben. Der Arbeitsbereich für agentenbasierte Lösungen ermöglicht es Geschäftsanwendern, über natürliche Sprache mit KI-Agenten zu interagieren. Dadurch wird es einfacher denn je, Automatisierungsprozesse ohne tiefgreifende technische Kenntnisse zu initiieren, zu verwalten und zu skalieren.

Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Arthur Villa | Sachin Joshi | Saikat Ray| Melanie Alexander, 23. Juni 2025.

